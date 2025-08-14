Günlük burç yorumları: 14 Ağustos 2025 Perşembe

14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün, özellikle aniden gelen bir hevesle kararlar almak veya taahhütlerde bulunmak yerine, bunlara varmak için daha fazla zaman ayırmanız en iyisi olabilir. Fikirlerinizi veya bakış açınızı başkalarıyla paylaşma isteğiniz veya ihtiyacınız artabilir. Ancak Ay'ın gün boyu gizlilik alanınızda bulunması, enerjinizi yenileme ve belki de biraz geri çekilme ihtiyacınızı vurguluyor. Bir satın alma isteğiniz olabilir ya da bir iş fikrine heyecan duyabilirsiniz, ancak bunlar henüz sağlam temellere oturmamış olabilir. Bugün istediğinizi zorlamak için ideal bir zaman değil. Gün sizden sabır istiyor. Planlarınızla hemen ilerleyemeyeceğinizi kabul edin. Bu zamanı daha çok dinlenmeye ve kişisel ya da özel konulara yönelmeye ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizden emin değilseniz, bunları yazmak faydalı olabilir; böylece onları düzenleyip netleştirebilirsiniz.