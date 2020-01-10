Kediler tırmanmayı, yüksek yerlerde durmayı, tırnaklarını törpülemeyi ve yumuşak yatakları çok severler. Onları evde daha rahat ettirecek kedi eşyalarını, satın almak yerine kendiniz yapabilirsiniz.
10 Ocak 2020 Cuma
1
14
Dışarıda bir marangozdan ve manavdan bulabileceğiniz birkaç ağaç dalı ve tahta kasalarla ve biraz da ağaç tutkalıyla onlara tırmanıp yüksekte oturabilecekleri bir ağaç yapabilirsiniz.
2
14
İşi biraz daha ilerletip evdeki birkaç duvarınızı kediniz için düzenleyebilirsiniz. Böylelikle hem yüksekte gezinme şansı olacak hem de oyunlarına daha da heyecan katmış olacaksınız.
3
14
Evinizde hali hazırda bulunan uzun ve güçlü gövdesi olan bir bitkiniz varsa bunu da kedileriniz için doğal oturma alanı olarak değerlendirebilirsiniz.
4
14
Yüksekte oturup etrafı keyifle seyredebilirler.
5
14
Ya da kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yerde rahatla uyuyabilirler.
6
14
4 adet büyük ve 4 adet küçük çubukla kedinize şirin uyuma köşesi oluşturabilirsiniz. Bir kare kumaşı kenarlarından küçük çubuklara dikin ve büyük çubuklarla beraber fotoğraftaki şekilde iple bağlayarak birleştirin.
7
14
Artık kullanmadığınız eski valizlerinizi atmak yerine kediniz için değerlendirebilirsiniz. İçine yumuşak bir yastık da koyarak uyuması için mükemmel bir alan oluşturmuş olursunuz.
8
14
Sehpa altları tam kedinize göre bir hamak olabilir. Bir kumaş parçasının köşelerine kalın ipler dikin ve bu ipleri sehpaya bağlayarak minik bir hamak oluşturun.
9
14
Kediniz için hem tırnaklarını törpüleyebileceği hem de tırmanarak atletik yeteneklerini geliştirebileceği kaktüse ne dersiniz?
10
14
Tesisatçı ya da hırdavatçı gibi dükkanlardan bulabileceğiniz borularla bunu yapmak mümkün. Etrafını sert dokulu kalın iple dolayın ve bir standa yapıştırın. Dilerseniz birkaç çiçek motifiyle de süsleyebilirsiniz. İşte kaktüsünüz hazır!
11
14
Makrome duvar süsler evinizin duvarlarını daha şık hale getirir. Ve bu örgülere bir sepet koyarak da kediniz için mükemmel bir uyuma alanı yaratabilirsiniz.
12
14
Artık koltuklarınız kedinizin tırnak törpülemesi uğruna feda olmak zorunda değil. Köşelere halat iple yapabileceğiniz stand kediniz çin harika tırnak törpüleyici olacaktır.
13
14
Ya da kullanmadığınız büyük bir çerçevenin içine kilim yapıştırabilirsiniz.
14
14
Boş bir tahtanın üzerine kilim yapıştırabilirsiniz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.