Kedi eşyaları yapımı

Kediler tırmanmayı, yüksek yerlerde durmayı, tırnaklarını törpülemeyi ve yumuşak yatakları çok severler. Onları evde daha rahat ettirecek kedi eşyalarını, satın almak yerine kendiniz yapabilirsiniz.

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    Dışarıda bir marangozdan ve manavdan bulabileceğiniz birkaç ağaç dalı ve tahta kasalarla ve biraz da ağaç tutkalıyla onlara tırmanıp yüksekte oturabilecekleri bir ağaç yapabilirsiniz.

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    İşi biraz daha ilerletip evdeki birkaç duvarınızı kediniz için düzenleyebilirsiniz. Böylelikle hem yüksekte gezinme şansı olacak hem de oyunlarına daha da heyecan katmış olacaksınız.

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    Evinizde hali hazırda bulunan uzun ve güçlü gövdesi olan bir bitkiniz varsa bunu da kedileriniz için doğal oturma alanı olarak değerlendirebilirsiniz.

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