Tesisatçı ya da hırdavatçı gibi dükkanlardan bulabileceğiniz borularla bunu yapmak mümkün. Etrafını sert dokulu kalın iple dolayın ve bir standa yapıştırın. Dilerseniz birkaç çiçek motifiyle de süsleyebilirsiniz. İşte kaktüsünüz hazır!