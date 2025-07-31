Kırgızistan’ın asırlık geleneği: Kartal terbiyeciliği

K\u0131rg\u0131zistan'\u0131n Iss\u0131k G\u00f6l b\u00f6lgesinde, y\u00fczy\u0131llard\u0131r s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen kartal terbiyecili\u011fi gelene\u011fi yeniden canlan\u0131yor. . "M\u00fcn\u00fc\u015fk\u00f6r" ad\u0131 verilen bu gelenekte, "b\u00fcrk\u00fct\u00e7\u00fc" olarak adland\u0131r\u0131lan e\u011fitmenler, kartallar\u0131 hen\u00fcz yavruyken do\u011fadan al\u0131p \u00f6zel bir e\u011fitimle yeti\u015ftiriyor. . E\u011fitim s\u00fcreci boyunca kartal ile e\u011fitmeni aras\u0131nda g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ba\u011f\u0131n kuruldu\u011fu bu e\u011fitimin ard\u0131ndan kartallar, gelenek gere\u011fi yeniden do\u011faya sal\u0131n\u0131yor.. Sovyetler Birli\u011fi d\u00f6neminde yok olma tehlikesi ge\u00e7iren bu k\u00fclt\u00fcr, bug\u00fcn gen\u00e7 ku\u015faklar\u0131n ilgisiyle yeniden hayat buluyor. . Kartal terbiyecili\u011fi, yaln\u0131zca bir avc\u0131l\u0131k y\u00f6ntemi de\u011fil; ayn\u0131 zamanda sab\u0131r, sadakat ve k\u00fclt\u00fcrel miras\u0131n \u00f6nemli bir simgesi olarak kabul ediliyor.. Haber ve foto\u011fraflar Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . .
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