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Seyahat

Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

Kar kaplı zirveleri ve coşkun dereleriyle büyüleyen Kaçkar Dağları Milli Parkı, bugünlerde endemik sarı çiçeklerin oluşturduğu kartpostallık manzaralarla misafirlerini karşılıyor.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 10:52
Güncelleme: 16 Temmuz 2026, Perşembe 10:52
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

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Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

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Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

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Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.

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Haber ve fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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