Dostluk ile ilgili söylenmiş 10 söz

"Dostluk iki v\u00fccutta ya\u015fayan bir ruh, iki ruhta ya\u015fayan bir v\u00fccuttur."\n- Aristoteles. "\u0130nsanlar i\u00e7in en yararl\u0131 \u015fey ...\ndostlu\u011fu g\u00fc\u00e7lendirmeye hizmet edebilecek her \u015feyi yapmakt\u0131r."\n- Spinoza. "Kendine dost olan bilin ki herkese de dosttur."\n- Seneca. "Dost ve dostluk dedi\u011fimiz, \u00e7okluk ruhlar\u0131m\u0131z\u0131n beraber olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir rastlant\u0131 ya da zorunlulukla edindi\u011fimiz ilintiler, yak\u0131nl\u0131klard\u0131r."\n- Montaigne. "Bilgeli\u011fin t\u00fcm hayat\u0131 mutlu k\u0131lmak i\u00e7in sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 \u015feyler aras\u0131nda en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc, dostlu\u011fa sahip olmakt\u0131r."\n- Epikuros. "Kendinle konu\u015fuyormu\u015f gibi her \u015feyi teklifsizce konu\u015fabildi\u011fin birine sahip olmaktan daha g\u00fczel ne var?"\n- Cicero. "Dostluk ise daha sadedir. Uzun s\u00fcrelidir ve elde edilmesi zordur, ama bir kez de elde edildi mi, art\u0131k ondan kurtulu\u015f yoktur, gere\u011fini yerine getirmek gerekir."\n- Albert Camus.
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