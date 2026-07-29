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Seyahat

Karadeniz'in saklı cenneti: Gideros Koyu

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Cide'de yer alan Gideros Koyu, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Giriş: 29 Temmuz 2026, Çarşamba 13:12
Güncelleme: 29 Temmuz 2026, Çarşamba 13:12
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İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan koy, birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor. 

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Tarihi geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Gideros Koyu'nun, antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eserlerinde Amazonlar'la ilişkilendirildiği belirtiliyor.

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Doğal liman özelliği taşıyan koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor. 

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Korunaklı yapısıyla koyun Milli Mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor.

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Kestane, meşe, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili koy, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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