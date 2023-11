Kahvenizi vitaminler ve antioksidanlarla zenginleştirmenin 6 yolu

Sabahları bir çay kaşığı fazladan bir şeyle günlük kafein karışımınıza sağlıklı dozda vitaminler, antioksidanlar ve besleyici gıdalar ekleyebilirsiniz. Bahsedeceğimiz bu 6 ilaveden birini denediğinizde birçok faydası olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki bu vitaminleri kahveyle birlikte almadan kendi doktorunuza danışmalısınız.

1- Kalp sağlığı için biraz tarçın serpin

Sabah kahve fincanınıza biraz tarçın serpmek, güçlü ve lezzetli dozda bir antioksidan sağlar. Tarçın binlerce yıldır hem baharat hem de tıbbi olarak kullanılmakta ve ayrıca baharatlar arasında en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olanlardan biridir.

İnsan hücreleri üzerinde yapılan bir çalışma, tarçının kalp sağlığına katkı sağlamasının yanında kanser riskini de azaltabileceğini ve ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirebileceğini öne sürüyor. Kahve fincanınıza yarım çay kaşığı tarçın karıştırın veya kahvenizi telveye karıştırılmış 1 çay kaşığı tarçınla demleyin. Bunu yaparken Seylon tarçını olan orijinal ve doğal tarçını kullanmaya özen gösterin. Bu sayede daha düşük kalitedeki Çin tarçınının çok tüketildiğinde ortaya çıkarabileceği zararları da en aza düşürmüş olursunuz.

2- Kas ağrısı için kahvenizi zencefille buluşturun

Zencefil yüzyıllardır mide bulantısı için yaygın bir tedavi yöntemi olmuştur. Güçlü antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler içerir. Zencefil ayrıca kas ağrısını azaltabilir, kolesterolü düşürebilir ve sindirime yardımcı olabilir. Zencefili doğrudan finan başına 1 çay kaşığına yakın bir miktarda kahvenize ekleyin veya evde kendi balkabağı baharatlı lattenizi yapın.

3- Mantarla koruma kalkanı oluşturun

Kahve ve mantar kulağa biraz ilginç geliyor değil mi? Mantarlı bir içeceğin sağlığınız üzerinde bazı şaşırtıcı faydaları olabilir. Mantarların antiviral, antiinflamatuar ve bağışıklık artırıcı özellikleri vardır. Antioksidanlarla yüklü mantarların kanser ve karaciğer hastalıklarının önelnemesinde yardımcı olduğu ve içerdiği probiyotikler sayesinde sindirime yardımcı olduğu bilinir. Porsiyon boyutlarının belirtildiği kendi mantar tozlarınızı veya uygun şekilde paketlenmiş mantar kahvesi/kapsülleri satın alabilirsiniz.

4- Zerdeçal ile sindiriminize yardımcı olun

Sağlık bloglarını sık sık ziyaret ediyorsanız muhtemelen meşhur zerdeçallı latteye yabancı değilsinizizdir. Altın rengindeki bu baharatın kullanılmasının birden çok sebebi var. Tıbbi faydalarının çoğu, güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olan kurkumin maddesinden gelmektedir. Bu antioksidan dolu besin karaciğer detoksifikasyonunu destekler, sindirime yardımcı olur ve hatta depresyo tedavisine de yardımcı olabilir.

Zerdeçalın sağlığa faydalarını artırmak için onu bir tutam karabiberle buluşturun. Karabiber, zerdeçalın biyoyararlanımını artırarak baharatın daha faydalı olmasını ve emiliminin kolaylaşmasını sağlar.

5- Maca bitkisi ile hormonlarınızı dengeleyin

Baharatçı veya aktarlarda maca kökü bitkisinden yapılan maca tozunu mutlaka görmüşsünüzdür. Maca kökü geleneksel olarak doğurganlığı arttırmak için kullanılmış ve hormon dengeleyici etkilere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca maca bitkisi zaman zaman atletik performansı, enerji seviyelerini ve cinsel dürtüyü artırmak için de incelenmiştir.Son olarak oldukça besleyici olduğunu söylemeden de geçemeyeceğiz maca bitkisinin. Maca sekiz temel amino asit dahil 20'den fazla amino asit, 20 serbest biçimli yağ asidi, yüksek oranda protein ve C vitamini de içeriyor. Ömrünü uzatmak için buzdolabında saklayabileceğiniz bu maca tozunu günde 1-3 çay kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

6- Antidepresif etkisiyle kakodan yararlanın ve kahvenizi tatlandırın

Çikolata ve kahve oldukça iyi bir eşleşmeye sahipken ham kakao tozunun sağlık açısından faydalarını da eklediğinizde kahveniz daha da iyi hale gelebilir. Bu sayede yüksek antioksidanlı, demir kaynağı bir içecek elde edip kalp sağlığınızı da korumaya yardımcı olabilirsiniz. Kakaonun faydalarına buradan da göz atabilirsiniz.

Antiinflamatuar özelliği olan kakao kan basıncını düşürür, HDL (iyi) kolesterolü artırır ve LDL (kötü) kolesterolü düşürür. Ruh halini iyileştirici özelliği ve antidepresif özellikleri kakaoyu beyin için de harika bir besin kılıyor.Diyet lifi, antioksidanlar ve magnezyum takviyesi için kahvenize çiğ kakao ekleyin ven fazla faydayı alabilmek için organik ham kakao arayın ve ham kakao ile normal toz kakao arasındaki farkı öğrenin. Çoğu insan kahve tüketimini sınırlamaya teşvik edildiğinden, her fincandan en iyi şekilde yararlanmak gerekir.

Referans: Debra Rose Wilson & Tiffany La Forge. "6 Ways to Boost Your Coffee with Vitamins and Antioxidants". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/food-nutrition/vitamin-coffee-natural-boost. (29 Mart 2020).