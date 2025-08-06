Gediz Deltası'nın misafirleri flamingolar

Gediz Nehri'nin ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 al\u00fcvyonlar\u0131n \u0130zmir K\u00f6rfezinde birikmesi sonucu olu\u015fan Gediz Deltas\u0131, 40 bin hektarl\u0131k y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc ile Do\u011fu Akdeniz'in en b\u00fcy\u00fck deltalar\u0131ndan biri olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor. . Yerle\u015fim yerlerine kadar uzanan Gediz Deltas\u0131, tuzlu su \u00e7ay\u0131rlar\u0131 ve deniz b\u00f6r\u00fclcelerinin olu\u015fturdu\u011fu y\u00fczey \u015fekilleriyle adeta gerdanl\u0131k gibi \u0130zmir K\u00f6rfezi'ni s\u00fcsl\u00fcyor. . Delta ayr\u0131ca flamingolara da ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. \u015eehirle i\u00e7 i\u00e7e bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc veren flamingolar, g\u00fcn i\u00e7erisinde deltada besleniyor. . Flamingolar, beslenmeleri s\u0131ras\u0131nda alg ve tuzlu su karidesi gibi karotenoid a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin besinlerden pigment emiyor.. Bu pigment, b\u00fcy\u00fcd\u00fck\u00e7e t\u00fcylerine yerle\u015ferek t\u00fcylerine o me\u015fhur pembe rengini veriyor. . * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
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