Kahvenize şeker değil tuz ekleyin!

Türk toplumunda eski dönemlerde damat adayını beğenen kızlar, yaptıkları kahveye tuz ekleyerek evliliğe sıcak baktıklarını belirtirlerdi. Bu âdeti devam ettirenler günümüzde de bulunsa da bizim bahsedeceğimiz tuzlu kahvenin bu konuyla pek bir ilgisi bulunmuyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırmaya göre, tuzun içindeki sodyum iyonları kahvenin acılığını bastırıyor ve tadının daha iyi olmasını sağlıyor. Kahvenize her zaman tuz eklemeniz sağlıklı değil ancak, kahveniz çok acı olduğunda bir tutam tuz eklemek tadını yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Eskilerden gelen bir gelenek

Ünlü yemek kitabı yazarı ve gıda bilimi uzmanı Alton Brown, 2009 yılında yaptığı televizyon programında bir fincan kahveye bir bir tutam tuz eklemenin kahvenin acılığını dengeleyeceğini söyledi. Buna ek olarak, kahve yaparken bir fincan suya iki kaşık kahve ve yarım kaşık koşer tuzu eklenmesini önerdi.

Bunu öneren ve tuzlu kahve yapan ilk kişi Brown değildi. Tarihte birçok toplum tuzlu suyla kahve pişirirdi ya da kahvesine sonradan tuz eklerdi. Bu ülkeler Macaristan, Sibirya, İskandinav ülkelerinin bazıları ve hatta Türkiye’ydi!

Tuzlu deniz suyunun nehirlerden gelen tatlı suyla karıştığı kıyı ülkelerinde ise kahve yapılırken az miktarda tuzlu su kullanmak gayet normaldi. Aynı zamanda, birçok toplumun askeri ordusunun düşük kaliteli acı kahvenin tadını iyileştirmek için tuz eklediği biliniyordu.

Kahvenin acılığını almakta başarılı

Tuzun önemli bileşenlerinden olan sodyumun kahvenin acı tadını dengelediği bilimsel bir gerçektir. Bunun nedeni ise tat tomurcuklarının acı yerine tuz tadına tepki vermesidir. Bu nedenle sodyum -bu durumda tuz- kahvenin acılığını bastırmakta şekerden daha doğru bir tercih olabilir. Şeker kahvenin acı tadını maskelerken, tuz tadı tamamen dengeleyecektir.

Suyun tazeliği de kahve tadında etkili

Alton Brown, ısıtıcıda uzun süre kalan suyun bayatladığını belirtirken, kahve kalitesi kadar suyun da bayat olup olmamasının kahvenin tadına etki ettiğini ekliyor. Tuz, özellikle bayatlamış suyun tadının daha iyi olmasını sağlayacaktır ve suyun kalitesi de artacaktır. Şeker tüketimini azaltmak isteyenler ya da sağlık problemi olanlar için de tuz, şeker yerine geçebilecek mantıklı bir seçim olabilir.

Normal miktarda tuz tüketmenin herhangi bir zararı bulunmamaktadır ancak çok fazla tuz tüketimi kalple ilgili rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Kahvenize tuz eklemek başta kulağa hoş gelmeyebilir ancak çeyrek çay kaşığı kadar tuz eklemek zarardan çok yarar sağlayacaktır.

Unutmamanız gereken bir diğer nokta da kaliteli kahvelerin düşük kalitelilere kıyasla daha az acı bir tada sahip olmasıdır. Bu nedenle, kaliteli kahveler tüketiyorsanız tuz koymaya hiç ihtiyaç duymayabilirsiniz. Son olarak, çok fazla şeker ya da krema kullanmanızı gerektiren kahvelerin de sağlıklı bir seçim olmayacağını aklınızda tutmalısınız.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referanslar: Independent. WHY YOU SHOULD ADD SALT TO YOUR COFFEE INSTEAD OF SUGAR. Şuradan alınmıştır: https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/coffee-add-salt-not-sugar-better-flavour-taste-cup-caffeine-bitterness-sodium-a7675916.html

Homegrounds. Should You Put Salt In Your Coffee?. Şuradan alınmıştır: https://www.homegrounds.co/salt-in-coffee/