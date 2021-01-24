Kahvenize şeker değil tuz ekleyin!

Kahvenizin acılığını bastırmak için şeker yerine tuz kullanmalısınız çünkü araştırmalara göre tuzun içindeki sodyum, kahvenin acı tadını dengelemekte daha başarılı.

Kahvenize şeker değil tuz ekleyin!
Yaşam
24 Ocak 2021 Pazar

Türk toplumunda eski dönemlerde damat adayını beğenen kızlar, yaptıkları kahveye tuz ekleyerek evliliğe sıcak baktıklarını belirtirlerdi. Bu âdeti devam ettirenler günümüzde de bulunsa da bizim bahsedeceğimiz tuzlu kahvenin bu konuyla pek bir ilgisi bulunmuyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırmaya göre, tuzun içindeki sodyum iyonları kahvenin acılığını bastırıyor ve tadının daha iyi olmasını sağlıyor. Kahvenize her zaman tuz eklemeniz sağlıklı değil ancak, kahveniz çok acı olduğunda bir tutam tuz eklemek tadını yumuşatmaya yardımcı olabilir.


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Eskilerden gelen bir gelenek

Ünlü yemek kitabı yazarı ve gıda bilimi uzmanı Alton Brown, 2009 yılında yaptığı televizyon programında bir fincan kahveye bir bir tutam tuz eklemenin kahvenin acılığını dengeleyeceğini söyledi. Buna ek olarak, kahve yaparken bir fincan suya iki kaşık kahve ve yarım kaşık koşer tuzu eklenmesini önerdi.

Bunu öneren ve tuzlu kahve yapan ilk kişi Brown değildi. Tarihte birçok toplum tuzlu suyla kahve pişirirdi ya da kahvesine sonradan tuz eklerdi. Bu ülkeler Macaristan, Sibirya, İskandinav ülkelerinin bazıları ve hatta Türkiye’ydi!

Tuzlu deniz suyunun nehirlerden gelen tatlı suyla karıştığı kıyı ülkelerinde ise kahve yapılırken az miktarda tuzlu su kullanmak gayet normaldi. Aynı zamanda, birçok toplumun askeri ordusunun düşük kaliteli acı kahvenin tadını iyileştirmek için tuz eklediği biliniyordu.

Kahvenin acılığını almakta başarılı

Tuzun önemli bileşenlerinden olan sodyumun kahvenin acı tadını dengelediği bilimsel bir gerçektir. Bunun nedeni ise tat tomurcuklarının acı yerine tuz tadına tepki vermesidir. Bu nedenle sodyum -bu durumda tuz- kahvenin acılığını bastırmakta şekerden daha doğru bir tercih olabilir. Şeker kahvenin acı tadını maskelerken, tuz tadı tamamen dengeleyecektir.


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Suyun tazeliği de kahve tadında etkili

Alton Brown, ısıtıcıda uzun süre kalan suyun bayatladığını belirtirken, kahve kalitesi kadar suyun da bayat olup olmamasının kahvenin tadına etki ettiğini ekliyor. Tuz, özellikle bayatlamış suyun tadının daha iyi olmasını sağlayacaktır ve suyun kalitesi de artacaktır. Şeker tüketimini azaltmak isteyenler ya da sağlık problemi olanlar için de tuz, şeker yerine geçebilecek mantıklı bir seçim olabilir.

Normal miktarda tuz tüketmenin herhangi bir zararı bulunmamaktadır ancak çok fazla tuz tüketimi kalple ilgili rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Kahvenize tuz eklemek başta kulağa hoş gelmeyebilir ancak çeyrek çay kaşığı kadar tuz eklemek zarardan çok yarar sağlayacaktır.

Unutmamanız gereken bir diğer nokta da kaliteli kahvelerin düşük kalitelilere kıyasla daha az acı bir tada sahip olmasıdır. Bu nedenle, kaliteli kahveler tüketiyorsanız tuz koymaya hiç ihtiyaç duymayabilirsiniz. Son olarak, çok fazla şeker ya da krema kullanmanızı gerektiren kahvelerin de sağlıklı bir seçim olmayacağını aklınızda tutmalısınız.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru



Referanslar: Independent. WHY YOU SHOULD ADD SALT TO YOUR COFFEE INSTEAD OF SUGAR. Şuradan alınmıştır: https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/coffee-add-salt-not-sugar-better-flavour-taste-cup-caffeine-bitterness-sodium-a7675916.html

Homegrounds. Should You Put Salt In Your Coffee?. Şuradan alınmıştır: https://www.homegrounds.co/salt-in-coffee/


Kahvenizi nasıl alırdınız?

Kahve çeşitlerini tanımak için birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli...

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Espresso: Espresso için, Türk kahvesinin İtalyan versiyonu da denebilir. Basınçlı suyun, 25 sn. gibi bir sürede sıkıştırılmış kahvenin içinden geçmesiyle elde edilir.
Affogato: Espresso ile dondurmanın uyumu da denilebilir bu kahve için. Sert espresso tadını yumuşatmak için yanın da taze sütle yapılmış vanilyalı dondurma ile içilir. İlalyanca "boğulmuş" anlamına gelen affogato, espressonun dondurmayı boğması, eritmesi olarak düşünülebilir.
Irish Kahve: Espresso ve viskiyle yapılan kahvedir. Kışın içilmesi tavsiye edilen kahve çeşididir. Viski aroması ve kahve aromasının baskınlığını hissedebileceğiniz ender lezzetlerden birisidir.
Antoccino: Yüksek kafein oranlı Latte'de denilince daha anlaşılır olan Antoccino 1 ölçek espresso ve az köpüklü süt yardımıyla yapılır.
Mocha: İsmini Yemen'deki Moka limanından almıştır. Espresso, süt ve çikolata ile yapılan, içimi yumuşak bir kahvedir. Aromalı olarak da içilebilen Mocha'yı hafif bi yemek sonrası içmeniz daha doğru olacaktır.
Black Eye: Simsiyah bir kahveye hazırsanız karşınızda Black Eye. İki shot espressoyla yapılan Black Eye adından da anlaşılabileceği üzere oldukça sert içimli bir kahvedir.
Latte: Espresso ve sütle yapılan içimi yumuşak kahvedir. En çok tercih edilen kahve çeşidi arasında bulunan latte mutlaka çok kaynamış sütle yapılmalıdır. Köpüğü krema kıvamından uzak, bulutumsu bir yoğunlukta olmalıdır.
Türk Kahvesi: Telvesi ile ikram edilen tek kahve çeşididir. Pişirme tekniği olmakla beraber köpüksüz Türk kahvesini içmek çok iyi bir deneyim olmayabiliyor. Yanında su, likör ve lokumla ikram edilmesi makbuldür.
Cappucino: Espresso ve sütle yapılan kahve çeşididir. Sütün iyi kaynamış olması ve köpüğünün kahveye oranlanması gerekir.
Americano: Sıcak su ilavesi ile seyreltilmiş espressodur. İçimi hafif bir kahvedir. Dilerseniz sütle de içebileceğiniz kahvenin yanında bitter çikolata iyi bir seçim olacaktır.
Black Tie: Aromatik kahvelerden birisidir. Kış günlerinde içmek için ideal ve yazın buzla tüketilebilecek kahveler arasındadır. Yıldız anason, thai çayı, zencefil gibi aromalar barındırır. Espresso ve sütle yapılır.
Breve: Yarı süt yarı kahve ile yapılan kahvedir. Oranı iyi tutturmak önemlidir.

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