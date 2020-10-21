Kadın hastalıkları için ve hamilelikte ahududu yaprağı çayı nasıl içilir?

Ahududu bitkisi (Rubus idaeus) çok eski çağlardan beri kadın sağlığını desteklemek için kullanılan bitkilerden biri. Lezzetli meyveleri mutfakları süsleyedursun, etken maddelerin birikmiş olduğu yaprakları özellikle rahim ile ilgili sıkıntıları gidermede oldukça etkili.

Ahududu yapraklarının içeriğinde B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum, çinko, fosfor ve demir gibi mineraller bulunur. Tanenler ve flavonoidler, antioksidan görevi görür. Fragarin maddesi ise, pelvik bölgedeki kasların dengelenmesi ve sıkılaşmasını sağlar.

Adet döngüleri için ahududu yaprağı

Ahududu yaprağı, rahim kaslarını da yumuşatarak adet sancılarının giderilmesine yardımcı olduğu gibi, adet döngüsünün düzene girmesini de destekler. Aynı zamanda adet öncesi evrede görülen kramplar, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi premenstrual sendrom (PMS) belirtilerini azaltmaya da yardımcı olur.

Hamilelikte ahududu yaprağı

Hamilelikte birçok bitkinin kullanılması uzmanlar tarafından uygun görülmez, ancak ahududu yaprağı, gebeliğin son 6 haftasında olmak koşuluyla kullanılabilmektedir. Dr. Tieraona Low Dog, hamileliğin bu son evresinde düzenli olarak ahududu yaprağı çayı tüketen kadınların doğumlarının daha kısa sürdüğünü ve doğum sırasında daha az medikal müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ahududu yaprağının rahim üzerindeki olumlu etkileri, doğum sırasındaki rahim kasılmalarının daha etkili olmasını destekleyebiliyor. Aynı zamanda bir bitki uzmanı ve ebe olan Dr. Aviva Jill Romm da hamileliğin son 3 aylık döneminde günde 2 bardak ahududu çayı içmenin güvenli olduğunu söylüyor ve doğum sırasındaki olumlu etkilerini onaylıyor.

Lohusalıkta ahududu yaprağı

Lohusalık sürecinde tüketilen ahududu yaprağı çayı ise, doğum sonrasında rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile de emzirme sürecindeki annenin beslenmesine katkıda bulunuyor.

Ahududu yaprağı nasıl içilir?

Ahududu yaprakları normal bitki çayı demler gibi hazırlanabilir. Yani bir avuç ahududu yaprağını iki su bardağı kaynamış suda demleyerek tüketebilirsiniz.

İnfüzyon yöntemi ise daha etkili olduğu için tercih sebebi olabilir. Susun Weed’in önerisine göre, bir kavanozu ahududu yaprağı ile doldurup üzerine sıcak su doldurun ve kapağını kapatarak en az 8 saat bekletin. Sonrasında süzerek tüketeceğiniz infüzyon, bol miktarda mineral içerecektir. Weed’in açıkladığına göre, bir bardak ahududu yaprağı çayında 5 mg kalsiyum bulunurken, bir bardak infüzyonda 200-250 gram kalsiyum içeriği bulunmaktadır.

Ahududu yaprağı infüzyonunun tadı, çaya kıyasla biraz daha acı olabilir. Bu durumda infüzyonu ev yapımı limonata ile karıştırabilir veya sevdiğiniz diğer faydalı bitkilerle harmanlayabilirsiniz. Bal veya limon ile tatlandırmak da iyi bir seçenek olabilir.

Referanslar: Şuradan alındı: https://drlowdog.com/important-herbs-for-women-and-their-health/

Şuradan alındı: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/red-raspberry-leaf

Susun Weed, ''Herbal Allies for Pregnancy Problems'' Şuradan alındı: http://susunweed.com/Article_Pregnancy_Problems.htm