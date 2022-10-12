Jellyfish cut saç modası

Geleneksel Japon hime yani prenses kesiminden ilham alan jellyfish cut, iki klasik stili birle\u015ftirir: K\u00fcnt bob ve kefal.. Sa\u00e7 tasar\u0131mc\u0131lar\u0131, bu sa\u00e7 trendini n\u00f6tr bir tarz olarak de\u011ferlendiriyor. Ayn\u0131 zamanda yarat\u0131c\u0131 ve macerac\u0131 insanlar\u0131n tercih etti\u011fini dile getiriyorlar. . Sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n boyunu k\u0131saltmaya haz\u0131r de\u011filseniz ancak farkl\u0131 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm istiyorsan\u0131z bu sa\u00e7 trendi tam size g\u00f6re.. . . . .
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