İlk diş hakkında bilmeniz gerekenler

“Bebeklerin dişi ne zaman çıkar?”, “Diş çıkarma sürecinde neler yapılmalı?”, “Diş çıkarma sürecinde bebek nasıl rahatlatılır?”, “Bebeklerin dişleri ne sıklıkta fırçalanmalı?” sorularının yanıtı ve dahası haberimizde!

İlk diş hakkında bilmeniz gerekenler
Anne - Baba
Giriş: 20 Mart 2024 11:35
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Bebeklerin diş çıkarma süreci ile ilgili bilmeniz gerekenleri listeledik!


1- Bebeklerin çoğunda dişler 6 ila 12 ay arasında çıkar

İlk dişin ne zaman çıkacağı konusunda çok çeşitli değişkenler vardır; bazı bebeklerin ilk doğum günlerine kadar hiç dişi olmayabilir. İlk zamanlar bebekler dünyayı ağızlarıyla keşfetmeleri sebebiyle ellerini ağızlarına götürürler. Birçok ebeveyn bunun bebeklerinin diş çıkardığı anlamına gelip gelmediğini sorgular, ancak ilk diş genellikle 6 aylıkken çıkar. Çoğunlukla, ilk çıkan dişler hemen hemen her zaman alt ön dişlerdir ve çoğu çocukta genellikle 3 yaşına gelindiğinde tüm süt dişleri çıkmış olur.


2- Çocuğunuzun beslenmesine 6 aylıkken florür ekleyin

Florür, diş minesini sertleştirerek diş çürümesini önlemeye yardımcı olan bir mineraldir. Çocuğunuzun florür takviyesine ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek için çocuk doktorunuza danışmanızda fayda var.


3- Damağa masaj yapın

Zor geçen gecelerde ağrıyan diş etlerine masaj yapmak, soğuk bir kompress yapmak bebeğinizin diş çıkarma ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bebekler dişin geldiği bölgede rahatsızlık belirtileri gösterebilir, diş çevresindeki diş etleri şişip hassaslaşabilir ve bebeğin salyası normalden çok daha fazla akabilir. Ebeveynler, bebeklerinin diş etlerine temiz parmaklarla masaj yaparak, sıvı dolu olmayan katı diş çıkarma halkaları veya temiz, donmuş veya ıslak bir bez sunarak diş çıkarma ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilirler. Diş çıkarma sırasında bebeğin vücut ısısı bir miktar yükselebilir; ancak Pediatri alanında 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, gerçek ateş diş çıkarmayla ilişkili değildir ve aslında tedavi gerektirebilecek bir hastalık veya enfeksiyonun işaretidir.


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Bebeğinizin rahat diş çıkarması için öneriler
Bebeğinizin rahat diş çıkarması için öneriler

4- Kehribar kolyeler bir işe yaramıyor

Kehribar diş çıkarma kolyeleri çok önerilmiyor çünkü bebeğin boynuna takılan kolyeler boğulma riski oluşturabilir. Ayrıca kolyenin işe yaradığını destekleyen bir araştırma da bulunmuyor.


5- Çocuğunuzun dişlerini günde iki kez florürlü diş macunuyla fırçalamalısınız

Çocuğunuzun dişi çıktıktan sonra, özellikle günün son içeceği veya yemeğinden sonra, onları günde iki kez pirinç tanesi büyüklüğünde florürlü diş macunu ile fırçalamalısınız. Çocuğunuza mümkün olduğunca, fazla diş macununu tükürmeyi öğretin. Ebeveynler, 7-8 yaşına gelene kadar çocuklarını diş fırçalarken izlemeli ve yardımcı olmalıdır.


6- İlk diş randevunuzu ilk diş göründüğünde alın

Bebeğinizin ilk diş randevusunu, ilk dişinin çıkmasından sonra ve birinci doğum gününe kadar almaya çalışın. Hem AAP hem de AAPD, tüm çocukların bir pediatrik diş hekimine başvurmasını önermektedir. Çocuk diş hekimi tüm dişlerin normal şekilde geliştiğinden ve herhangi bir diş problemi olup olmadığından emin olmalıdır. Ayrıca diş hekiminiz size uygun hijyen konusunda daha fazla tavsiyeler vereceklerdir.


Referanslar:

Dina DiMaggio. "Baby’s First Tooth: 7 Facts Parents Should Know". Şuradan alındı: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/teething-tooth-care/Pages/Babys-First-Tooth-Facts-Parents-Should-Know.aspx

Bebeğin dişlerini ne zaman fırçalamaya başlamalı?
Bebeğin dişlerini ne zaman fırçalamaya başlamalı?

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