Günlük burç yorumları: 30 Ekim 2025 Perşembe

30 Ekim 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 29 Ekim 2025 07:46
ABONE OL

  • Merkür bugün erken saatlerde, sırasıyla Akrep ve Balık burçlarının son derecelerinde Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ancak Merkür bugün Yay burcuna geçiyor ve ardından Uranüs'e karşıt açı oluşturuyor. Farklı bakış açıları ve zıt görüşlerin öne çıkmasıyla hayat biraz kaotik hissedilebilir. Bir konuyu anlama biçimimiz tamamen tersine dönebilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı zihinsel gerilim, yanlış iletişim, fikir veya plan değişiklikleri ve fikirlere direnç yaratabilir. Ancak bunlar, açık fikirli olursak yeni içgörülere yol açabilir. Tartışmacı veya kışkırtıcı olabiliriz. Bu nedenle bir tartışmayı başlatmak ya da önemli bir fikri sunmak için en uygun zaman olmayabilir, ancak bu sürtüşme kendi düşüncelerimiz ve görüşlerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlayabilir. Bu dönemde ani farkındalıklar ve sıra dışı içgörüler ortaya çıkabilir ya da bir durumla ilgili algımızı tamamen değiştiren şaşırtıcı haberler alabiliriz. Merkür, yaklaşan retrosu nedeniyle (9 Kasım - 29 Kasım) Yay burcundaki geçişini normalden uzun sürede ve iki aşamada tamamlayacak. İlk aşama bugünden 18 Kasım'a kadar sürecek; ikinci aşama ise 11 Aralık 2025'ten 1 Ocak 2026'ya kadar olacak. Bu tarihler arasında Merkür gerileme döneminde Akrep burcuna geri dönecek, ardından ileri harekete geçip burçtaki geçişini tamamlayacak. Yay burcundaki Merkür meraklı, sorgulayıcı ve fikirlerinde cesurdur. Düşüncemiz iyimserdir ve inancımız güçlenir. Ancak bu döngü sırasında her zaman çok net veya ayrıntılara odaklı olmayabiliriz. Merkür'ün burç değiştirmesi ve Uranüs'e karşıt açı yapması zihinsel düzeyde biraz gerginlik yaratabilse de, bugünkü Mars-Satürn üçgeni dengeleyici bir etki sunuyor. Bu etkiyle birlikte dayanıklılığa ve azme değer veriyoruz. Hangi faaliyetleri seçip hangilerinden uzak duracağımızı dikkatlice belirlemek doğal geliyor. Yine de kendimizi daha üretken, kararlı ve amaçlı hissediyoruz. Bu etki altında yavaş, istikrarlı ve yöntemli bir yaklaşım en iyi sonucu verir. Dikkatimizi dağıtan unsurları görmezden gelirsek, işimizi bitiririz ve oldukça titiz davranırız! Bu üçgen disiplin, ölçülülük, gelenek, kendimizi doğru tempoda ilerletme, itidal ve gerçekçiliği destekler.

    1 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugünkü Merkür-Uranüs geçişi, biraz zihinsel gerginlik veya karşıtlık yaratabilir. Bir süreliğine, doğru zamanda doğru şeyi söylemek zorlayıcı olabilir. Beklenmedik durumlarla uğraşmak durumunda kalabilirsin. Etrafındaki insanlar değişken ruh hâlinde olabilir ya da seni hemen tersleyebilirler; oysa sen daha hassas bir yaklaşımı tercih ediyorsun. Bu dürtüsel enerji nedeniyle, şimdilik bilgilerini veya duygularını koruma altında tutmak akıllıca olur. İnsanlar senin bakış açını hemen kavrayamıyorsa, bunu kişisel algılamamanda fayda var. İdeal olarak, bir çatışma daha derin bir anlayış yaratabilir ve seni gerçekten neye inanıp neyi arzuladığını fark etmeye yöneltebilir. Neyse ki, Mars-Satürn geçişi sayesinde kendini özellikle kontrol altında hissediyorsun ve bu enerji seni dengeliyor. Bu etki, yapılandırılmış ve pratik faaliyetleri destekler, bu da oldukça tatmin edici olabilir. Sınırlarını her zamankinden daha iyi değerlendirebilir, böylece daha doğru seçimler ve planlar yapabilirsin. Azimlisin ve sıkı çalışmaya olan isteğin, hedeflerine ulaşmana ya da en azından o yolda ilerlemene yardımcı olabilir.

    2 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı altında, konuşmalar veya gelen haberler özellikle para paylaşımı ya da sorumluluklar konularında hassas noktaları gündeme getirebilir. Gerçekten de bu durum gerginliğe yol açabilir. Yeni fikir ve bakış açılarına açık olmaya çalış, ancak kesin sonuçlar çıkarmadan önce zihinsel baskının veya günlük hayattaki küçük sorunların azalmasını bekle. Konuları aceleyle ele almaktan kaçın, çünkü bu şekilde hata yapmak çok kolay olabilir. Sezgilerin bugün seni doğru yöne yönlendirmeyebilir; bu nedenle yeni düşüncelerini ve gözlemlerini sindirmek için kendine zaman tanı. Maddi konularını dikkatle yönet; dürtüsel veya aceleci davranmak için uygun bir dönem değil. Ani tepkiler vermek veya "gemiyi terk etmek" gibi dürtülere karşı koymak en iyisidir. Bugünkü Mars-Satürn etkisi ruh hâlini dengelemeni sağlıyor. Hatta üretken bir şeyler yapmaktan büyük keyif alabilirsin. Ortak bir hedef doğrultusunda başkalarıyla çalışmak için iyi bir zamandasın. Güvendiğin tek bir kişiyle bile olsa, şu anda bir ortaklık veya ekip çalışması içinde en iyi performansını gösterebilirsin ve oldukça verimli olabilirsin. Çabalarının karşılığını görmek senin için özellikle önemli. En iyi sonuçları almak için önceliklerini belirlemek mantıklı olacaktır.

    3 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün söylediklerinle istemeden de olsa bazı karşıtlıklar yaratman oldukça kolay olabilir. Huzursuz ruhunu çeşitlilik içeren bir rutin, sohbet veya bilgiyle beslemen en iyisi olacaktır. Şu anda yapılan hatalar büyük olasılıkla sabırsızlıktan ve öngörü eksikliğinden kaynaklanabilir. Ürettiğin fikirler heyecan verici ve parlak olsa da, bunları aktarmakta zorluklar yaşanabilir. Ayrıca, bakış açını değiştirecek bazı haberler alman da mümkün. Görüş ve düşünceler konusunda başkalarıyla anlaşmazlıklar da çıkabilir. Yine de bu karşıtlıklara verdiğin tepkiler seni bile şaşırtabilir ve düşünce biçimini canlandırabilir. Bugün esnek olmaya çalış, çünkü dikkat dağıtıcı unsurlar çok ve plan değişiklikleri olası. Etkileşimlerinden, sinir bozucu olsalar bile, bir şeyler öğrenmeye odaklanmak en iyisi olur! Günün Mars-Satürn üçgeninin sabırlı enerjisinden faydalanmayı hedefle. Bir hedef veya plan belirledikçe odaklanma gücün artıyor. Çabalarının pratik yönüne özel bir ilgi gösteriyor ve senin için önemli olan bir şeyi güvence altına almak veya başarmak için ekstra çaba harcamaya istekli oluyorsun. Oldukça uygulanabilir uzun vadeli stratejiler geliştirebilirsin. Motivasyonun, yaptığın şeyin belirli bir amacı veya anlamı olduğuna dair hislerinden kaynaklanıyor.

    4 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı altında, işleri sarsmak ve farklı bir şey yapmak isteği doğabilir. Aslında, yaptığın aktivitelerden veya etkileşimlerinden ne kadar yoğunluk beklediğin seni ikiye bölebilir. Bu dönemde olağan rutininin sürmesini ya da her şeyin plana uygun gitmesini bekleyemezsin. Beklenmedik bir olay veya anı dikkati tamamen üzerine çekebilir. Kalıpların dışında düşünmek lehine bir etki olsa da, bu enerji altında bazen fazla ileri gitme eğilimi görülebilir. Bu nedenle hassas konulardan ve tartışmalı sohbetlerden uzak durmak en iyisi olur; teknik veya nötr konular hakkında iletişim kurmak, duygusal meselelerden bahsetmekten daha uygun olabilir, çünkü şu sıralar biraz kısa ve net olma eğilimindesin. Gerçekten de benzersiz ve hatta ilham verici biçimlerde düşünüyor olabilirsin, ancak dikkatin kolayca dağılabilir; bu yüzden fikirlerini hemen kesinleştirmek yerine not almakta fayda var. Neyse ki, Mars-Satürn üçgeni seni ayaklarını yere bastırarak dengeliyor. Pratik dokunuş veya ayrıntılara özen gerektiren yaratıcı projeler bu etkiden fayda görebilir. Sahip olduğun zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını buluyorsun. Kendine uygun bir tempo belirlemek ve sürecin kendi akışında ilerlemesine izin vermek faydalı olabilir, çünkü bu, enerjini anlamlı bir şeye yöneltmene yardımcı olur.

    5 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı altında, dürtüsel bir enerji hâkim olsa da, Mars-Satürn üçgeninin sabırlı etkisinden faydalanmak işleri dengeleyebilir. İdealde, şu anda planlarında bir değişiklik olursa, bu seni hoş bir yola sapmaya götürebilir. Yine de iletişim ani olabilir ve gerginlik hatalara yol açabilir. Planlar kolayca raydan çıkabilir, zihinsel olarak odaklanmak veya bir şeyi takip etmek için çaba göstermen gerekebilir. İyice düşünülmeden yapılan yorumlar veya fazla hızlı iletişim kurma eğilimlerine dikkat et. Sabırsızlık seni tökezletebilir, ancak biraz çabayla bu eğilimi dizginleyebilirsin. Mars-Satürn üçgeni, uzun vadeli planlar yapmak, ev ortamını yeniden düzenlemek ve aileyle ilgili uğraşlarda bulunmak için güçlü bir etki yaratıyor. Faaliyet ne kadar üretken olursa, o kadar iyi! Uzun vadede fayda sağlayacak evle ilgili projeler üzerinde çalışmak tatmin edici olabilir. Şu anda ölçülülük büyük önem taşıyor.

    6 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün zaman zaman odaklanmak veya bir mesajı net bir şekilde iletmek zor olabilir. Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, her zamankinden daha fazla dikkat dağınıklığı yaratabilir ya da sen bu kez bu tür şeylere karşı daha hassas olabilirsin. Bu etkinin altında sabırsızlığa veya fazla hızlı verilen kararlara dikkat et. Yeni bir fikri zorla kabul ettirmeye çalışmak, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yine de zihinsel ortamını değiştirmek seni tazeleyebilir. Tartışmalar biraz strese yol açabilir veya huzursuzluk seni yanlış yöne yönlendirebilir, bu yüzden elinden geldiğince sabırlı olmaya çalış. Bu konuda sana yardımcı olacak enerji Mars-Satürn üçgeninden geliyor. Planlardaki değişiklikler veya karşıtlıklar sonunda daha iyi bir şeye dönüşebilir ve bir konu hakkındaki görüşlerini netleştirmene yardımcı olabilir. Farklı bakış açıları sinir bozucu veya şaşırtıcı olabilir ama aynı zamanda öğretici deneyimler de sunabilir. Bugün özgüvenin, sorumluluklarını yerine getirmekten ve olgun kararlar almaktan geliyor. Biriyle birebir çalışmak her iki taraf için de faydalı olabilir. Görüşmeler iyi sonuç verebilir ve güvenilirlik, şu anda ilişkilerinde en fazla ödül getiren faktör olabilir. Bugün yeteneklerin konusundaki netliğin sayesinde itibarın da güçlenebilir.

    7 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Uranüs arasındaki karşıt açı altında, iletişimde dürtüselliğe dikkat etmek en iyisi olur. Bir durum tüm dikkatini üzerine çekebilir ve güne güçlü bir sürpriz unsuru katabilir. Üzerindeki baskılar her zamankinden daha yoğun hissedilebilir; iletişimler kısa, ani ya da seni hazırlıksız yakalayacak şekilde olabilir. Gelen haberler bakış açını değiştirebilir veya planlarında aksamalara neden olabilir. Bu gelişmeler sinir bozucu olsa da, zihnini anlamlı ya da değerli biçimlerde değiştirebilir. Bir durumu ya da kendi düşünce yapını daha iyi kavrayabilirsin. Bugünkü Mars-Satürn üçgeni, tempolu ilerlemenin değerini fark etmene yardımcı olur. Önceliklerine odaklanmanı ve sürecin kendisinden keyif almanı teşvik eder. Sorumluluklarını yerine getirmek sana tatmin duygusu kazandırır. Bugün işlerini halletmek için uygun bir enerjin var; bu yüzden zamanını ve enerjini senin için gerçekten anlamlı olan bir şeye odaklaman faydalı olur. Neyse ki, bugün önceliklerinin ve yeteneklerinin farkında olma konusunda olağanüstü bir sezgiye sahipsin.

    8 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı altında, kararlarını ve seçimlerini aceleye getirmemek akıllıca olur. Gerginlikler olası olsa da, yaratıcı düşünme ya da yapılan konuşmalar sayesinde bir iş veya para meselesine yeni bir bakış açısı geliştirebilirsin. Yoğun ve düzensiz bir program, konuları sakin bir şekilde ele almak için yeterli zaman veya sabır bırakmayabilir. Ancak para ve değerli eşyalar söz konusu olduğunda, özensiz davranmaktan kaçın; çünkü önemli ayrıntıları gözden kaçırma eğilimi olabilir. Neyse ki, bugünkü Mars-Satürn üçgeni seni iş bitirme konusunda son derece motive ediyor. Küçük adımlarla başlayıp yavaş yavaş büyük hedeflere ilerlemeye istekli ol; bu sabır büyük olasılıkla karşılığını verecek! İşleri yavaş ama emin adımlarla ilerletmek mantıklı. Sorumluluklarını yerine getirmek ve değerli bir şey inşa etmek şu anda tatmin edici hissettirebilir. Planlama ve stratejiye odaklanmak sana avantaj sağlayacaktır.

    9 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür bugün senin burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıt açı yapıyor; bu da başkalarıyla aynı fikirde olmaman ya da fikirlerine karşı çıkılması olasılığını gösteriyor. Bugün insanlar güvenilmez davranıyorsa, bir süreliğine kendine odaklanmak en iyisi olabilir. Böylece kendini başkalarının insafına bırakmaz ve gereğinden fazla hayal kırıklığı yaşamazsın. Günün akışını beklenmedik bir sorun bozabilir ve başka şeylerle ilgilenmek zorlaşabilir. Yine de yaşanabilecek karşılaşmalar veya anlaşmazlıklar, nerede durduğunu ve gerçekte ne istediğini daha iyi anlamanı sağlayabilir. Ayrıca, bugün Mars ile Satürn arasındaki uyumlu açı sayesinde, projelerine veya işine odaklanmak ya da biraz içe dönüp düşünmek için yalnızlığın belli bir düzeyini takdir edebilirsin. Gömülü veya ihmal edilmiş konular dikkatini isteyebilir; bunlar üzerinde çalışmak gelecekteki başarının ve mutluluğunun yolunu açabilir. Enerjini belirli bir projeye yönlendirmek seni tamamen içine çekebilir; ama doğru şekilde. Hayatının küçük bir alanını yeniden düzene sokmak, organize etmek veya akıcı hâle getirmek mümkün olabilir ve bu oldukça tatmin edici hissettirebilir. Özellikle evle ilgili konularda üretken olabilir veya ilgilenilmesi gereken küçük detaylarla uğraşarak kendine sağlam bir zemin hazırlayabilirsin.

    10 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı altında, bazı düzensizlikler hedeflerine ulaşmanı zorlaştırabilir. Kesintilere ve dikkat dağıtan unsurlara uyum sağlamak gerekebilir. Başkalarıyla aynı fikirde olmak kolay olmayabilir veya iletişim bencilce ve çok hassas olmayan bir şekilde gerçekleşebilir. Rutinlerini veya işlerini takip etmek de pek kolay olmayabilir. Ortaya çıkan çatışmalardan bir şeyler öğrenmeye çalış. Ya da gerginlik içselleştirilmişse, zaman bulduğunda hayatına biraz daha düzen getirmek için adımlar at. Bugün sana yardımcı olacak etki Mars-Satürn üçgeni. Kendini doğru tempoda ilerletmek veya işleri adım adım ele almak faydalı olabilir. Pratik projelere, ekip çalışmalarına, kişisel ilgi alanlarına ve öğrenime enerji harcamak için güvenilir bir enerji yanındadır. Sorumluluklarını yerine getirmek, bir alanı düzene sokmak veya hayatının bir bölümünü toparlamak bu etkiyle oldukça tatmin edici olabilir. Birine olan desteğini, davranışların veya jestlerinle göstermek önemli bir rol oynayabilir. Bugün yalnızca refah hedefleri koymakla kalmayacak, aynı zamanda bunlara verimli yollarla ulaşmanın yollarını da görebileceksin.

    11 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Merkür-Uranüs karşıtlığı, geçici olarak dikkatinin dağılmasına veya düşüncelerinin hızlanmasına yol açabilir. Düzensizlik, fırsatların kaçmasına neden olabilir, ancak şu anda ortaya çıkan çatışmalar işleri yeni bir bakış açısıyla görmene yardımcı olabilir. Zihnini serbest bırakırsan, ilginç ve belki de alışılmadık içgörülere ulaşabilirsin. Karşıt görüşler her zamankinden daha güçlü olabilir, ama iletişimler, haberler veya derin düşünceler sayesinde sıra dışı ve heyecan verici içgörüler ortaya çıkabilir. Plan ve programlarda aksaklıklar veya sosyal anlaşmazlıklar beklenebilir. Yine de, bugünkü Mars-Satürn üçgeni sorumluluklarınla rahat hissetmene yardımcı olur. Enerji seviyelerin dengelenir ve istikrara kavuşur. İşleri halletmek için güçlü bir motivasyon vardır ve üretken olmak önemli bir ihtiyacı karşılayabilir. Pratik konuların fayda görür ve hedeflerine ulaşmak için yaptığın her çalışma anlamlı ve amaçlı olacaktır.

    12 / 13

  • 30 EKİM 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün Merkür-Uranüs geçişi, geçici olarak biraz kaotik olabilir; ancak odaklanabilirsen çok iş halledebilirsin. Bu geçiş bir konuyu fark etmene yardımcı olabilir, ama üzerinde gezinmen gereken bazı gerginlikler de olabilir. Zihinsel kopukluklar veya inatçılık olasıdır. Direkt bir yaklaşım sert olabilir, ama insanlar geri durmayı kayıtsızlık olarak yorumlayabilir. Tutum veya görüş farklılıkları her zaman derin bir sorunun işareti değildir ve bunu bugün fark etmek zor olabilir. Aslında, etkileşimlerinden çok şey öğrenebilirsin. Bazen çatışmalar önemli farkındalıklar doğurur ve bugün de böyle bir gün olabilir. Neyse ki, Mars-Satürn üçgeni enerji seviyelerini dengelemene yardımcı olur. Önceliklerini güçlü şekilde aklında tutarak, olası dikkat dağıtıcı unsurlara karşı daha dayanıklı olabilirsin. Tek amaçlı odaklanmak hem ödüllendirici hem de faydalı bir strateji olabilir. Şu anda sorumlulukların, işin veya bağımsız çabalarınla oldukça rahat hissedebilirsin. Bir fikir veya inanç, çalışmalarını ya da kişisel ilgi alanlarını geliştirme konusunda seni motive edebilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.