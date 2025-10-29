Günlük burç yorumları: 30 Ekim 2025 Perşembe

Merkür bugün erken saatlerde, sırasıyla Akrep ve Balık burçlarının son derecelerinde Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ancak Merkür bugün Yay burcuna geçiyor ve ardından Uranüs'e karşıt açı oluşturuyor. Farklı bakış açıları ve zıt görüşlerin öne çıkmasıyla hayat biraz kaotik hissedilebilir. Bir konuyu anlama biçimimiz tamamen tersine dönebilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı zihinsel gerilim, yanlış iletişim, fikir veya plan değişiklikleri ve fikirlere direnç yaratabilir. Ancak bunlar, açık fikirli olursak yeni içgörülere yol açabilir. Tartışmacı veya kışkırtıcı olabiliriz. Bu nedenle bir tartışmayı başlatmak ya da önemli bir fikri sunmak için en uygun zaman olmayabilir, ancak bu sürtüşme kendi düşüncelerimiz ve görüşlerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlayabilir. Bu dönemde ani farkındalıklar ve sıra dışı içgörüler ortaya çıkabilir ya da bir durumla ilgili algımızı tamamen değiştiren şaşırtıcı haberler alabiliriz. Merkür, yaklaşan retrosu nedeniyle (9 Kasım - 29 Kasım) Yay burcundaki geçişini normalden uzun sürede ve iki aşamada tamamlayacak. İlk aşama bugünden 18 Kasım'a kadar sürecek; ikinci aşama ise 11 Aralık 2025'ten 1 Ocak 2026'ya kadar olacak. Bu tarihler arasında Merkür gerileme döneminde Akrep burcuna geri dönecek, ardından ileri harekete geçip burçtaki geçişini tamamlayacak. Yay burcundaki Merkür meraklı, sorgulayıcı ve fikirlerinde cesurdur. Düşüncemiz iyimserdir ve inancımız güçlenir. Ancak bu döngü sırasında her zaman çok net veya ayrıntılara odaklı olmayabiliriz. Merkür'ün burç değiştirmesi ve Uranüs'e karşıt açı yapması zihinsel düzeyde biraz gerginlik yaratabilse de, bugünkü Mars-Satürn üçgeni dengeleyici bir etki sunuyor. Bu etkiyle birlikte dayanıklılığa ve azme değer veriyoruz. Hangi faaliyetleri seçip hangilerinden uzak duracağımızı dikkatlice belirlemek doğal geliyor. Yine de kendimizi daha üretken, kararlı ve amaçlı hissediyoruz. Bu etki altında yavaş, istikrarlı ve yöntemli bir yaklaşım en iyi sonucu verir. Dikkatimizi dağıtan unsurları görmezden gelirsek, işimizi bitiririz ve oldukça titiz davranırız! Bu üçgen disiplin, ölçülülük, gelenek, kendimizi doğru tempoda ilerletme, itidal ve gerçekçiliği destekler.