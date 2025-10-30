Yunt Dağları’nda hazan mevsimi

Manisa'n\u0131n kuzeyinde yer alan Yunt Da\u011flar\u0131 ile b\u00f6lgedeki T\u00fcrkmen \u015eelaleleri, sonbahar\u0131n renk c\u00fcmb\u00fc\u015f\u00fcyle do\u011faseverleri a\u011f\u0131rl\u0131yor.. Ege'nin kuzeyinde Manisa ve \u0130zmir aras\u0131nda uzanan Yunt Da\u011flar\u0131, me\u015fe, \u00e7\u0131nar, \u0131hlamur, ard\u0131\u00e7 ve zeytin a\u011fa\u00e7lar\u0131yla \u00e7evrili do\u011fal yap\u0131s\u0131yla dikkati \u00e7ekiyor.\n . Yunusemre ile Alia\u011fa il\u00e7eleri aras\u0131ndaki b\u00f6lgede yer alan T\u00fcrkmen \u015eelaleleri ise sonbaharda sararan ve d\u00f6k\u00fclen yapraklar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerle ziyaret\u00e7ilerine g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.. Yunt Da\u011flar\u0131'nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan do\u011faseverler, \u015felaleler \u00e7evresinde foto\u011fraf \u00e7ekip, sar\u0131, turuncu ve ye\u015filin tonlar\u0131n\u0131n birle\u015fti\u011fi manzaralar\u0131 \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftiriyor.. Haber ve haberim foto\u011fraflar\u0131 Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
