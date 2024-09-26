İlişkilerde eril ve dişil denge nasıl sağlanır?

İlişkinizde eril ve dişil dengelerin yer değiştirdiğini düşünüyorsanız bir şeyleri gözden geçirmenizde fayda var!

İlişkilerde eril ve dişil denge nasıl sağlanır?
İlişki
Giriş: 26 Eylül 2024 14:16 Güncelleme: 26 Eylül 2024 14:17
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Hem erkekler hem de kadınlar eril ve dişil enerjinin bir kombinasyonuna sahiptir. Bir bireyin içindeki enerjilerin düzeyi her kişiye özeldir ve bu, kişinin bir ilişkide ifade etmeyi daha doğal hissettiği enerji türü seçimi veya eğilimi ile ilgilidir.


Eril enerji eylem odaklıdır. İleriye gider, harekete geçer, kontrol eder. Analitik, rekabetçi, güçlü, güçlü, problem çözücü olmaya eğilimli ve hayranlık, bağımsızlığa ve saygıya ihtiyaç duymasıyla kendini gösterir.


Dişil enerji alıcıdır, sabırlıdır ve yapmaya değil, olmaya dayanır. Besleyici, açık, geniş bir duygu yelpazesiyle temas halinde ve daha fazla duygusal odaklı olmakla birlikte güvence, güven ve bağlantı arzulayarak gösterilir.


Erkekler çoğunlukla eril enerjiye ve kadınlar çoğunlukla dişil enerjiye sahip olsa da, bu her zaman doğru değildir. İlişkinizde siz ve partneriniz arasındaki dişil ve eril enerjiyi dengelemek için uyum yaratmaya çalışmak önemlidir. Birlikte daha mutlu olacak, birbirinize daha çok ilgi duyacak ve genel olarak daha uyumlu olacaksınız.


Dişil enerji tuzlu suyla artırılır mı?
Dişil enerji tuzlu suyla artırılır mı?

İlişkilerde eril ve dişil enerji nasıl dengelenir?


Çekirdek enerjinizin kutupluluğunu kucaklayın

Bu enerjilerdeki farklılıkları anlamak önemlidir, böylece onların tamamlayıcı doğasından ve sihirli kutuplarından yararlanabilirsiniz. Bu enerji kutupluluğu devam eden sevginin, romantizmin ve tutkunun anahtarıdır. Bir ilişkinin akması için bir verenin ve bir alıcının olması gerekir. Bir yin ve yang. Bir kral ve kraliçe. Peki, konu ilişkiniz olduğunda tüm işi kim yapıyor?


Birbirinizin ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olacak rolleri tanımlayın

Birlikte olmak için zaman yaratan, özel etkinlikler planlayan, size hediyeler veren, sevgi gösteren kişi kim? Siz misiniz yoksa eşiniz mi? Eğer bunu her zaman yapan kadın ise o zaman eşinin erkeksi rolünü üstleniyor olabilir. Bu, bir erkeğin bir kadına olan ilgisini hem fiziksel hem de duygusal olarak neden ve nasıl kaybettiğinin bir numaralı nedenidir. Erkekler vermek ister, sizi memnun etmek ve mutlu etmek isterler ama geri adım atıp onlara bunu yapmaları için alan vermenize ihtiyaçları vardır.


Kendinize odaklanın

Peki nasıl hareketsiz durup onun size doğru hareket etmesi için alan yaratırsınız? İlişkiyi ve erkeği kontrol etmeyi bırakırsanız sorun çözülebilir. Kendi hayatınıza bakarsınız ve kendi mutluluğunuza enerji harcamaya başlarsınız. Kişisel gelişim kitapları okursunuz, bir hobi bulursunuz, egzersiz yaparsınız ve mutlu olursunuz.


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Dişil enerjinize yaslanın

Evinizi dekore edin, kendinize bakım verin, dans derslerine katılın. Bu etkinlikler sayesinde duygusal tetikleyicilerinizi öğrenir, iç dünyanızı ve duygularınızı iyileştirme sürecine başlarsınız. Mutluluğunuzun karşınızdaki kişinin yaptığı veya yapmadığından değil, sizden ve kendinizle olan ilişkinizden kaynaklandığını ne kadar çabuk anlarsanız, siz de o kadar çabuk değişeceksiniz ve o da değişecektir. Kendinizi iyileştirin, sık sık gülün ve dişil enerjinizin akışında yaşamayı öğrenin. Siz ne kadar mutlu olursanız, o da sizin yanınızda kendini o kadar rahat hisseder ve sizden o kadar etkilenir. Daha iyi bir adam olmak için ihtiyaç duyduğu motivasyon budur.


Size doğru hareket etmesine izin verin

Sevişmek için size yaklaşmasına izin verin. Sevgi dolu bir enerjiyle ve açık bir kalple hareketsiz durursanız, sizi gerçekten seven bir adam size doğru hareket edecektir.


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Referanslar:

“How To Balance Masculine And Feminine Energy In A Relationship”. Şuradan alındı: https://www.yourtango.com/2020333264/how-balance-masculine-and-feminine-energy-relationship (07.12.2022).


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