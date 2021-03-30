Alyans neden sol parmağa takılır?

Alyans, evlilik kurumunun kendisi kadar eski görünüyor olabilir ancak çok da uzun olmayan zaman önce, aşkın farklı simgeleri, evlilik sözünün göstergesi olarak kullanılıyordu.

Alyans neden sol parmağa takılır?
İlişki
30 Mart 2021 Salı

1800'lü yıllarda, kimi Amerikan erkekleri, müstakbel eşlerine dikiş yüksüğü verirdi; düğünden sonra, yüksüğün uç kısmı kesilerek yüzük yapılırdı. Bir İngiliz geleneğine göre ise çift, bir parça altın ya da gümüşü iki partnerin de saklaması için ikiye böler ve sonrasında nişanı resmileştirmek için bir kadeh şarap içerdi.


Alyansların izini 13.yy Roma’sına dek sürebiliyoruz; Papa Innocent III’ün nişan ve evlilik arasında zorunlu bir bekleme süresini uygulamaya sokmasından sonra Hristiyanların bu geleneği benimsemelerine dek. Yüzükleri, önce demirden sonra ise altından yapılan basit halkalardı. Alyansı sol ele takma geleneği ise iddialara göre Yunanların ve Romalıların yüzük parmağından doğrudan kalbe giden ‘Vena Amoris’ adındaki özel damar inançlarından geliyor.


Pırlantalar ise sonradan eklendi. Avusturyalı Arşidük Maximillian, müstakbel eşine parlak mücevher hediye ettiği – 1477 yılında – bilinen ilk erkektir; fakat parlak taşlar, 1930lardaki De Beer’in büyük pazarlama atılımına dek aristokrat olmayan kesimde popüler olmamıştır.


Aatlantic’e göre, 19.yy’ın sonlarında, Güney Afrika’daki büyük elmas madenlerinin keşfinden sonra, De Beers, hem arzı hem de talebi manipüle etti. Firma, yatırımlarını koruyabilmek ve elmas fiyatlarını yükseltebilmek adına elmasların nadir ve tabiatları gereği değerli olduğu yanılgısını sürdürme stratejisini uyguladı. Sonrasında elmas endüstrisini kontrol altında tutabilmek için bir kartel oluşturdu ve elmasları statü sembolü olarak pazarlayabilmek için New Yorklu bir reklam ajansı ile çalışmaya başladı. Ve yapılan reklam kampanyaları sonucunda tüketicilerin pırlanta yüzükleri aile yadigârları olarak görmeleri sağlandı.


Yani buradan şöyle bir sonuca varabiliriz belki de büyükbabalarımız ya da büyükannelerimiz reklamlara duyarlı olmasalardı eğer, parmaklarımızda dikiş yüksükleri ile dolaşıyor olabilirdik.


Platin alyans alırken nelere dikkat etmeli?
Platin alyans alırken nelere dikkat etmeli? Platinin özellikleri neler? Plat...
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz  İşte söz yüzüğüne dair merak edi...

Bu yüzükleri görmeden evlenmeyin!

Yeni evlenecek çiftler için en güzel yüzük modelleri!

96
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
En güzel evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri
Pinterest'in evlilik yüzükleri



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir Kimse de demiyor ki, biz muslumanlar alyans'i sag parmagimiza takariz. Siz kimsiniz.?
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir Iyi hoş da bizim olan ne varki. O hıristiyanların bu yahudilerin. Üzülüyorum. Ne ara bu kadar uyumuşuz. Uyanmayı bilmediğimiz gibi hala kot amerikan çobanının fötr şapka yahudinin vs. Giydiğin ceket de p zaman ingiliz beyefendisinin. Pantolon fransız mösyösünün. Hadi be bu kadar bağnazlık yeter. Giyimin kuramınız beyninin içini aynı kefeye koymazsan olur biter.
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir olay yine bağnazlık yobazlık vs bağlanmış! ama arkadaş demek istiyor ki alimlerimiz tarafından yüzük temizlikten dolayı sağ parmağa takılmalıdır denmiş. temizlik de imandandır. şimdi yüzük = temizlik ne alaka deme atarım kendimi :)
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir Sanırım hem gelinlikle hem de yüzükte hristiyanları benimsemişiz öyle görünüyor
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir AŞK YALAN TEK GERÇEK MANY MANY MANY
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir aşkın ızdırabı vardır. hatta eski bir yunan atasözü vardır. başlarım böyle aşkın ızdırabına diye
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir Aşkın yaşı varmıdır
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir aşkın yaşı varmıdır
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
  • Misafir yoktur sanirsam
    CEVAPLA
    Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.