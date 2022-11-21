369 ritüeli nasıl yapılır?

Hayatınızda bir şeyi tezahür ettirmek istiyorsanız, basit 369 yöntemi denemeye değer...

369 ritüeli nasıl yapılır?
Sağlık
Giriş: 21 Kasım 2022 14:57
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Arzularınızı, isteklerinizi tezahür ettirmeye başlamanın hayal panosu yapmaktan çekim yasasıyla çalışmaya kadar pek çok yolu vardır. Özellikle son zamanlarda en çok ilgi çeken yöntemlerden biri de, 369 ritüelidir. Peki 369 metodu nedir? 369 ritüeli nasıl yapılır?


369 metodu nedir?

369 yöntemi, sabahları üç kez, gün içinde altı kez ve akşam dokuz kez tezahür ettirmek istediğinizi yazmayı içerir. 20. yüzyılda üç, altı ve dokuzun tezahür etmek için güçlü sayılar olduğunu ilk kez düşünen ünlü mucit Nikola Tesla'ydı. Manevi danışman Diana Zalucky, "bu ilahi sayıların evrenin kilidini açmanın anahtarı olduğuna inandığını" söylüyor.


Rakamlar bir yana, 369 uygulaması, dikkatimizi verdiğimiz şeyi çekme eğiliminde olduğumuzu belirten çekim yasasıyla aynı çizgide ilerliyor. Hipnotist ve Wishcraft'ın yazarı Shauna Cummins, özellikle tutarlı bir şekilde arzu ettiğiniz şeye odaklanarak, beyninizin "aradığını bulmasına yardımcı olabileceğinizi ve bu nedenle arzularınızı harekete geçirme olasılığının artığını" ekliyor.


Nedir bu ‘Manifest’?
Nedir bu ‘Manifest’?

Sayıların önemi

Aslında 369 yöntemi numeroloji ile çekim yasasını birleştirmiş oluyor. İşte dizideki her sayının önemi:


  • 3, kaynakla ya da evrenle olan bağlantımızı ifademizi temsil eder.

  • 6, içsel gücümüzü ve uyumumuzu temsil eder.

  • 9, içsel yeniden doğuşumuzu temsil eder (artık bize hizmet etmeyen şeyleri bırakmak ve dönüşmekte olduğumuz kişiye dönüşmek gibi).

369 ritüeli nasıl yapılır?

Başlamadan önce, elbette tezahür ettirmek istediğiniz şeyin tam olarak ne olduğunu bulmak isteyeceksiniz. Bu konuda net olduğunuzda, bir olumlama yapmanın zamanı geldi. (Örneğin, parayı tezahür ettirmek istiyorsanız, onaylamanız "Büyük miktarda para alacağım" olabilir)


  • Sabah uyanır uyanmaz olumlamanızı 3 kez yazın.

  • Öğleden sonra olumlanızı 6 kez yazın.

  • Yatmadan önce olumlamanızı 9 kez yazın.

Unutmayın, bu yöntem (ve bu konuda herhangi bir tezahür ettirme yöntemi), siz de harekete geçerseniz, işe yarama olasılığı çok daha yüksektir. Odak noktamızı çekmek istediğimiz şeylere daralttığımızda ve oraya ulaşmak için uyumlu eylemde bulunduğumuzda, harika şeyler ortaya koyabilirsiniz ve doğru rakamlar yalnızca yardımcı olabilir.



Kaynak: Sarah Regan. "The 369 Manifestation Method Is Super Popular — But Does It Work?". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/369-manifestation-method. (29.07.2021).





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