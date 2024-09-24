Hayal gücünü artıracak sorular

E\u011fer bir hayvanla konu\u015fabilseydin, hangi hayvan olurdu ve ne konu\u015furdunuz?. Bir g\u00fcn boyunca s\u00fcper kahraman olabilseydin, hangi g\u00fcc\u00fc se\u00e7erdin ve bu g\u00fc\u00e7le ne yapard\u0131n?. Kendi masal\u0131n\u0131 yazacak olsan, hikayenin kahraman\u0131 kim olurdu?. Bir oyuncakla canlan\u0131p arkada\u015f olabilseydin, hangi oyunca\u011f\u0131 se\u00e7erdin?. E\u011fer sihirli bir de\u011fne\u011fin olsayd\u0131, d\u00fcnyada neyi de\u011fi\u015ftirmek isterdin?. Kendi icad\u0131n\u0131 yapabilseydin, ne icat ederdin ve bu icat ne i\u015fe yarard\u0131?. Bir resim \u00e7izdi\u011finde o resim canlanabilseydi, ne \u00e7izerdin?. Uzayda bir gezegende ya\u015fasan, bu gezegen nas\u0131l bir yer olurdu?. E\u011fer bir g\u00fcn boyunca her yere u\u00e7abilseydin, nereye gitmek isterdin?. E\u011fer hayali bir arkada\u015f\u0131n olsayd\u0131, o nas\u0131l biri olurdu?. E\u011fer bir g\u00fcn boyunca g\u00f6r\u00fcnmez olabilseydin, ne yapard\u0131n?. E\u011fer bir deniz canl\u0131s\u0131 olabilseydin, hangisi olmak isterdin ve denizin derinliklerinde neler ke\u015ffederdin?. E\u011fer b\u00fcy\u00fcl\u00fc bir ormana gidebilseydin, orada kimlerle tan\u0131\u015fmak isterdin?. Kendi filminde ba\u015frol olsan, filmde hangi maceray\u0131 ya\u015famak isterdin?.
YORUMLAR