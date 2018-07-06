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Çocuklu Hayat

Geleceğe en iyi adapte olacak üniversite bölümleri

Üniversite tercihleri yapılırken geleceğin meslekleri de merak ediliyor. İşte gelecekte trend olacak meslek kolları....

Giriş: 06 Temmuz 2018, Cuma 16:45
Güncelleme: 23 Temmuz 2026, Perşembe 13:07
1

Malzeme bilimi ve nano mühendislik

Malzeme bilimi ve nano mühendislik bölümü ileri teknolojilerde kullanılacak malzemelerin tasarımı ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırır.

2

Moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümü modern biyoloji problemleri üzerinde, bitki biyolojisi, biyoinformatik ve moleküler ve hücre biyolojisi alanlarını kapsar.

3

3D üretim mühendisliği

İmalat mühendisliği veya üretim mühendisliği temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en nitelikli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut hale getirme becerisini kazandırmayı amaçlayan mühendislik dalı. 3D üretim mühendisliği ise bazı üniversitelerde bu bölümün alt dalı olarak bulunmakta.

4

Meteoroloji mühendisliği

İklim mühendisliği olarak da geçen bu bölüm iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konuları ele alıyor.

5

Yeni medya

İletişim fakültelerinin yeni bölümü olan yeni medya, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin iç içe geçmesi ile ortaya çıkan ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını konu alıyor. Bu bölümde farklı yeni medya mecraları için aynı anda içerik üreten bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

6

Endüstriyel tasarım mühendisliği

Endüstriyel tasarım mühendisliği bölümü teknoloji, üretim, estetik ve ergonomi alanlarını birbirine bağlayarak yeni tasarımlar, ürünler ya da çözümler bulmayı hedefleyen bölümdür.

7

Epidemiyoloji

Tıp bilim dalı olan epidemiyoloji bölümü çerçevesinde toplum içerisinde hastalık, sağlık ve kazalar ile ilgili araştırmalar yapılır. Bu araştırmayı yapan kişi, gerçekleşen olayların ne sıklıkla yaşandığını, toplumun hangi kısmında ve ne şekilde olduğunu da inceler. Bu araştırmalar ile yaşanan olumsuzlukları azaltmak hedeflenir.

8

Yapay zeka ve robotik

Yapay zeka ve robotik bölümü çerçevesinde yapay zeka yazılımına ilişkin, yol planlaması, konumlandırma ve haritalama üzerine çalışmalar yapılır. Bunların yanı sıra robotların birbirleri ile koordinasyonları, ortamdaki nesnelerle etkileşimleri, öğrenmeleri, ortaklaşa çalışma ve rekabet ortamlarında çeşitli uygulamaları üzerine de çalışmalar yürütülür.

9

Moleküler biyoloji ve genetik

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü kapsamında yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkiler incelenir.

10

Bu bölümlere ek olarak gelecekte iş gücüne ihtiyaç duyacak diğer meslek kolları şöyledir:

 

Robot koordinatörlüğü

Bölümün temel amacı robotların tamir ve bakımlarını tamamlamak, yeni robot ihtiyaçlarını belirlemek, robotlara yeni yetenekler kazandırmak olacak.

11

Giyilebilir teknoloji tasarımcılığı

Aksesuar olarak kullanabildiğimiz teknolojik aletlerin tasarlandığı bölüm.

12

Aktüerya uzmanlığı

İnsanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapacak olan bölüm.

13

Bulut hesaplama uzmanlığı

Bilişim teknolojileri kaynak ve kabiliyetlerinin servis olarak sunulacağı bölüm.

14

Geriatri ve gerontoloji uzmanlığı

Yaşlılık hastalıkları ve yaşlanma olgusunun sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik bağlamda incelendiği bölüm.

15

Veri analizi uzmanlığı

"Büyük Veri"yi analiz edebilecek ve bilgi üretebilecek veri analiz uzmanlarının yetiştirileceği bölüm.

16

Veri güvenliği uzmanlığı

Hangi tip bilginin gizli olacağını belirleyip bilginin türüne göre bilgiyi gizleme ve imha etme işlevini üstlenecek kişilerin yetiştirildiği meslek dalı.

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