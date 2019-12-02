Bazen anneler, bebeklerini normal doğumla değil de sezaryenle dünyaya getirdikleri için ‘eksik’ hissederler. Elbette gerekmediği halde doğumun sezaryen yoluyla gerçekleşmesi anne ve bebek için en iyi seçenek olmayabilir ancak kavuşma anına odaklandığımızda, tüm doğumlar aynıdır.
Bu fotoğrafta da ameliyat masasında oğluna ilk kez sarılan annenin yüzündeki huzuru ve mutluluğu görmek mümkün…
Fotoğraf: Ker-Fox Photography
büyüyünce böyle bebek doğurmak istemezdim ama bebeğim için yapardım bunu.bazı arkadaşlarım ben büyüyünce bebek doğurmayacağım diyorlar bence bu doğru derğil.çünkü anne olunca o acıların hepsi 2 saniyede bitecek.ve ülkemizin birer vatanseverleri olmaları için buna katlanabilirim.Cevapla
sezeryan doğumunu böyle süslü sunmanızı esefle karşıladım, çok reklam kokan hareketler bunlar. herkes biliyorki normal doğum hem anne hemde bebek için daha sağlıklıdır.Cevapla
elbette normal doğum anne ve bebek için en sağlıklı yoldur. ancak bu fotoğraflar, sezaryenle doğum yapan annelerin de duygu dolu anlar yaşadığını, normal doğum yapanlardan daha 'az' anne olmadığını gösteren, sezaryen olduğu için suçluluk duyan annelere de destek olmayı hedefleyen fotoğraflar. sezaryen reklamı yapan fotoğraflar değil.