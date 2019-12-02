Bazen anneler, bebeklerini normal doğumla değil de sezaryenle dünyaya getirdikleri için ‘eksik’ hissederler. Elbette gerekmediği halde doğumun sezaryen yoluyla gerçekleşmesi anne ve bebek için en iyi seçenek olmayabilir ancak kavuşma anına odaklandığımızda, tüm doğumlar aynıdır.

Bu fotoğrafta da ameliyat masasında oğluna ilk kez sarılan annenin yüzündeki huzuru ve mutluluğu görmek mümkün…

Fotoğraf: Ker-Fox Photography