Sezaryen doğum fotoğrafları

Bir bebeğin dünyaya gelişi her zaman duygu dolu anlar yaratır! Sezaryen ya da normal doğum fark etmez, bir bebeğe kavuşmanın getirdiği heyecan aynıdır...

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    Bazen anneler, bebeklerini normal doğumla değil de sezaryenle dünyaya getirdikleri için ‘eksik’ hissederler. Elbette gerekmediği halde doğumun sezaryen yoluyla gerçekleşmesi anne ve bebek için en iyi seçenek olmayabilir ancak kavuşma anına odaklandığımızda, tüm doğumlar aynıdır.

    Bu fotoğrafta da ameliyat masasında oğluna ilk kez sarılan annenin yüzündeki huzuru ve mutluluğu görmek mümkün…

     

    Fotoğraf: Ker-Fox Photography

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    “Doğum bir bebeğin annenin vücudundan ayrılarak dünyaya gelmesi olarak tanımlanır, bir canın doğuşudur. Sezaryen de daha az güzel bir doğum olamaz, daha az duygusal değildir ve sizi daha az anne-baba yapmaz.”

     

    Holly Michelle

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    “Annelerin bebekleriyle ilk karşılaştıkları andaki tepkileri o kadar kıymetli ki, bebeğin nasıl doğduğunun herhangi bir önemi kalmıyor…”

     

    Bree Line

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Yorumlar
3
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Mart 2018 Pazartesi 17:09

    büyüyünce böyle bebek doğurmak istemezdim ama bebeğim için yapardım bunu.bazı arkadaşlarım ben büyüyünce bebek doğurmayacağım diyorlar bence bu doğru derğil.çünkü anne olunca o acıların hepsi 2 saniyede bitecek.ve ülkemizin birer vatanseverleri olmaları için buna katlanabilirim.

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  • Misafir
     
    28 Mart 2017 Salı 18:33

    sezeryan doğumunu böyle süslü sunmanızı esefle karşıladım, çok reklam kokan hareketler bunlar. herkes biliyorki normal doğum hem anne hemde bebek için daha sağlıklıdır.

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  • Misafir
     
    29 Mart 2017 Çarşamba 10:17

    elbette normal doğum anne ve bebek için en sağlıklı yoldur. ancak bu fotoğraflar, sezaryenle doğum yapan annelerin de duygu dolu anlar yaşadığını, normal doğum yapanlardan daha 'az' anne olmadığını gösteren, sezaryen olduğu için suçluluk duyan annelere de destek olmayı hedefleyen fotoğraflar. sezaryen reklamı yapan fotoğraflar değil.


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