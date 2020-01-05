Evde doğum yapmak isteyen kadınlara 8 öneri

Evde doğum yapmayı planlamak, sorunsuz bir gebelik yaşayan sağlıklı kadınlar için güvenli ve faydalı bir seçenektir.

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    Birçok kadın, bebek sahibi olmanın bir kadının hayatının kimsenin müdahalesi olmadan en iyi şekilde gerçekleşecek bir parçası olduğunu anladığı için bu yöntemi seçer.

     

    Evde doğumun tercih edilmesinin bazı diğer nedenlerini, kendi evinde güvenli ve rahat şekilde doğum yapma arzusu, güvendikleri ve sevdikleri insanların yanında olmak, bebekle dışarıdan müdahale olmadan bağ kurabilmek, ihtiyaç duyulduğunda yemek, içmek ve hareket edebilmek gibi başlıklar oluşturur.

    Siz de bu yöntemi seçmeyi düşünüyorsanız, aşağıdaki başlıklar üzerinde lütfen düşünün:

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    1- Neden bu yöntemi seçtiğinizi bilin

    Nedeniniz, doğum ile doğum yapmak hakkındaki his ve düşüncelerinizin toplamıdır. Duygularımız kararlarımızın pusulasıdır. Doğum seçeneklerini değerlendirirken başka bir şeyden mi kaçıyorsunuz, yoksa hayatınızı ve doğum tecrübenizi zenginleştirecek bir seçeneğe mi yaklaşıyorsunuz? Merakla ve yargılayıcı olmadan nedenlerinizi değerlendirin. Neden evde doğum yapmak istediğinizi açıklığa kavuşturmanız, karar mekanizmanızı yönlendirecek ve doğum hazırlık sürecinizi renklendirecektir.

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    2- Hayalet avına çıkın!

    Hayalet avı, doğum tecrübenizi istenmeyen şekilde etkileyebilecek olumsuz duygu ve düşünceleri bulmanız ve açıklığa kavuşturmanız anlamına gelmektedir. Doğum yerinden bağımsız olarak, tüm hamileler ve onların doğum partnerleri için gerekli bir uygulamadır. Çocukken sizi etkilemiş olabilecek doğumla ilgili bir anıyı anımsamaya çalışın. Belki bir hayvanın doğumuna tanık oldunuz ya da televizyonda veya bir filmde doğum sahnesi izlediniz. Doğum hakkındaki konuşmalara kulak misafiri olmuş da olabilirsiniz. Neler söylendiğini ve ne hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Daha gençken acaba doğum yapmak konusunda neler düşünmüştünüz? Çocuklukta edinilen izlenimler, yatağın altındaki canavarlar gibidir: biraz ışıkla kayboluverirler. Bu hayaletleri şimdi yok etmeniz, huzur ve zevk içerisinde doğum yapmanız için zihninizi ve bedeninizi özgürleştirecektir.

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    28 Mart 2018 Çarşamba 11:29

    çok faydalı ve motive edici bir yazı, elinize sağlık.

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  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 14:08

    bsy sorabilirmiyim

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  • Misafir
     
    14 Mart 2015 Cumartesi 19:22

    gizli doğum kimsenin haberi yok

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