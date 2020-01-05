Evde doğum yapmak isteyen kadınlara 8 öneri

7- Unutmayın: Öz-bakım her gün gereklidir!
Yaşadığımız gibi doğum yaparız. Kendiniz için ekstra özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Hamileliğinizin sonlarında bile olsanız, bu bilgiler sizin için faydalı olacaktır:
Vücudunuz
• Dengeli beslenin.
• Multivitamin ve mineral takviyesi alın. Sağlıklı bir hamilelik ve bebek için ekstra kalsiyum ve probiyotiklere ihtiyacınız var
• Hafif günlük egzersizler doğum için gerekli gücü kazanmanızı destekler. Sağlıklı kilo alımında da yardımcı olur.
Zihniniz
• Okuyun! Piyasada bir sürü harika kitap var!
• Kendi doğum görüşünüzü ve öğrenme stilinizi destekleyen iyi bir bağımsız doğum hazırlık sınıfına katılın.
• Hipnoz korku ve endişelerinizden sıyrılmak için iyi bir seçenek olabilir.
Ruhunuz
• Ruhunuzu nasıl besleyebilirsiniz? Yoga, meditasyon, dua, ılık bir banyo, sanat, dans, doğayla iç içe olmak?
çok faydalı ve motive edici bir yazı, elinize sağlık.Cevapla
bsy sorabilirmiyimCevapla
gizli doğum kimsenin haberi yokCevapla