Evde doğum yapmak isteyen kadınlara 8 öneri

Birçok kadın, bebek sahibi olmanın bir kadının hayatının kimsenin müdahalesi olmadan en iyi şekilde gerçekleşecek bir parçası olduğunu anladığı için bu yöntemi seçer.

Evde doğumun tercih edilmesinin bazı diğer nedenlerini, kendi evinde güvenli ve rahat şekilde doğum yapma arzusu, güvendikleri ve sevdikleri insanların yanında olmak, bebekle dışarıdan müdahale olmadan bağ kurabilmek, ihtiyaç duyulduğunda yemek, içmek ve hareket edebilmek gibi başlıklar oluşturur.

Siz de bu yöntemi seçmeyi düşünüyorsanız, aşağıdaki başlıklar üzerinde lütfen düşünün: