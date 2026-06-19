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Çocuklu Hayat

"Eski babalık anlayışı ortadan kayboluyor"

Kendi babalık yolculuğuna ayna tutan yazar ve içerik üreticisi Jon Gostin, eski babalık anlayışının artık pek görülmediğini tespit etmiş. The Tired Dad kitabının yazarı Gostin'e göre babalar artık daha ilgili, bilgili ve adil.

Giriş: 19 Haziran 2026, Cuma 12:00
Güncelleme: 19 Haziran 2026, Cuma 12:17
1

"Babaların duygusal zekaları ile içgörüleri giderek daha iyi hale geliyor ve babalar kendi ruhsal durumlarını iyileştirme yollarına artık daha sık başvuruyorlar."

2

"Babalar artık egzersiz, terapi ve daha sağlıklı alışkanlıklar yoluyla kendilerine daha iyi bakıyorlar."

 

3

"Babalar çocuklarına daha fazla sevgi gösteriyor ve onları sadece otoriteye değil, sevgi dolu rehberliğe dayalı bir ortamda yetiştiriyorlar."

4

"Babalar bugün yalnızca ailenin maddi yükünü üstlenmiyor; geçmişte daha çok annelerle özdeşleştirilen duygusal desteği de sağlıyorlar."

5

"Babalar artık bilgisiz değiller. Birçoğu, babalığı hiç olmadığı kadar ciddiye alıyor." 

6

"Ailelerine daha fazla zaman ayırabilmek için daha düşük gelirli işleri tercih eden veya kariyerlerinde farklı yönlere giden babalar bile artık mevcut."

7

"Babalar, ev içindeki sorumlulukları daha dengeli paylaşarak ev işlerine ve bakım emeğine geçmişe kıyasla daha fazla katkıda bulunuyorlar."

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