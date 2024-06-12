Haftanın astrolojik gündemi (17 Haziran 2024 haftası)

17 - 23 Haziran haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

17 Haziran haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy, "17 Haziran Pazartesi günü gökyüzü gündemi açısından bir hayli hareketli bir zaman. Ay sabah 9:38 ’de Akrep burcuna geçiyor. Gün içinde diğer gezegenlerle önemli temasları olacak. Venüs 9:21 ’de 11 Temmuz’a kadar kalmak üzere Yengeç burcuna geçiyor. Merkür de 12:07’de, 2 Temmuz’a kadar kalmak üzere Yengeç burcuna geçiyor." dedi ve 17 Haziran haftasının astrolojik gündemini anlattı.

"Hava elementinin azalıp su elementinin arttığı bir gündeyiz. Yengeç temaları ön plana çıkacak. O yüzden o enerjiyi biraz daha anlamak iyi olacaktır. Hem iletişim şeklimiz hem de yaşamdan keyif alma enerjimiz için Yengeç enerjisi ön plana çıkacak. Yengeç su elementinden ve Ay’ın yöneticisi olduğu için duygular ve içsel psikolojik konular ve bilinçaltı temaları daha görünür olacaktır. Olayları daha hassas, daha empatik ve duygusal açıdan irdelemeye yatkın olabiliriz. Ait olmak, bir yerlerle bağ kurma ihtiyacımız yüksek olabilir. Korunma, kollanma isteğimiz birinci planda yer alabilir. Yakın ilişkilerimizde korumacı ve sahiplenici olabilir, bu tarz yaklaşımlara ihtiyaç duyabiliriz. Yine ilişkilerde sevmek ve sevildiğimizi bilme ihtiyacımız yükselebilir. Çevremizden bu anlamda daha talepkar olabiliriz. Karşılık görmediğimizde alınganlıklarımız olabilir. Aslında amaç, güvende ve seviliyor olduğumuzdan emin olmak. Bu dönem evliliklerin sıkça görülebileceği bir süreç olabileceği gibi, bahsi geçen ihtiyaçların karşılanamadığı ilişkilerde de ayrılıklar söz konusu olabilecektir. Ülkemizin de yükselen alanı Yengeç olduğu için önümüzdeki günlerde güneşin de Yengeç’e geçmesiyle ülkemiz açısından oldukça önemli ve belirleyici birtakım gündemler söz konusu olabilir. Özellikle de bu göstergelerin Balık’taki Satürn’le üçgen açı kuracağı dönemler…"

17 Haziran Pazartesi gününün astrolojik etkileri

Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi gününün astrolojik gündemini şöyle yorumladı: "Pazartesi günü gece geç saatlerden itibaren oldukça hareketli gündemler var. Bugün herhangi bir konuda insan ilişkilerinde doğru değerlendirmeler yapmak önemli olacaktır. Neptün etkisiyle kafa karıştıran konulara açık, özellikle de sabah saatleri, bayram sebebiyle zaten yolculukların yoğun olduğu zamanlar. Trafikte genel olarak yolculuk gündemleriyle ilgili karışıklık, belirsizlik, hatalara karşı uyanık olmakta fayda var. Yolculukla alakalı belgeler, evraklar gerekiyorsa iyi kontrol edilmeli. Zamanında bir yerde olmakla ilgili birtakım gündemler varsa belki biraz daha önce harekete geçilebilir ve dolandırılmaya, kandırılmaya, hırsızlık gibi durumlara karşı yine temkinli ve tedbirli olmakta fayda var."

"Bugün, ikili ilişkilerle ilgili kritik konuşma ve görüşmeler yapılabilir. Duygularla ilgili konuşmalar yapılabilir ve bu konuşmalar ilişkilerin gidişatı açısından dönüm noktası niteliğinde olabilir. Her durumda yeni bir aşamaya geçiş, yeni bir sayfa açılması gibi etkiler mümkün. Ay Mars karşıtlığının yaşanacağı akşam geç saatler zorlamacı, baskıcı ve ısrarcı olunmadığı takdirde açık ve samimi iletişimle huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik adımlar atılabilir. Dünyada barış teması adına da önemli gelişmeler yaşanabilir."

17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba, 20 Haziran Perşembe, 21 Haziran Cuma, 22 Haziran Cumartesi, 23 Haziran Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve bunların burçlara etkileri Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!