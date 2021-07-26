Haftalık burç yorumları (26 Temmuz - 1 Ağustos 2021)

Merhaba. Bu hafta Mars Jüpiter karşıtlığı dışında önemli bir gezegen açısı olmayacak. Mars Jüpiter karşıtlığı bizi biraz kazalara, abartılı davranışlara, aşırı egoya, fazla iyimserliğe, fikirsel tartışmalara meyledecek. Fakat oldukça fazla burç değişimi olan bir haftadayız ki bu da bu haftanın bilinç ve davranış değişim haftası olduğunu anlatıyor. Merkür Aslan burcuna geçerek zihinsel ifademizi daha özgüvenli fakat biraz fazla kendimizden bahseder bir hale getirebilir. Jüpiter kısa süreli Balık yolculuğundan sonra geri harekette tekrar Kova burcunu ziyaret edecek ve eski gücü biraz düşecek. Daha entelektüel ve bilimsel konulara yönelecek. Mars ise Başak burcuna geçerek Aslan burcu vurgusunun olduğu Ağustos ayında bize işlerimizi ve sağlığımızı unutturmayacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geçen hafta Başak burcuna geçen Venüs ve Mars ile bir karşıt açı gerçekleştirecek ve ikili ilişkilerde fazla eleştirisel ve gergin bir gün geçirebiliriz.

Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Neptün ile yapacağı kavuşum açısı bugünün hedeflerimize odaklanmada biraz zorlanmış, tembel, hayallere dalmış fakat yaratıcılığı yüksek romantik bir gün olmasına sebep olacak.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Koç burcuna geçerek üzerimizdeki tembellik ve miskinliği atacak, günün kalanını daha enerjik geçireceğiz.

Perşembe

Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay’ın fazla açısı yok. Koç burcu karakteristiğinde enerjik, spontane, cesur fakat biraz tartışmalara açık olabilecek bir gün.

Cuma

Ay Gün içerisinde Koç burcunda enerjik bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Akşam saatlerinde Boğa burcuna geçerek sakinleşecek ve daha dünyevi bir moda bürüneceğiz. Güzel bir akşam yemeği yapılabilir.

Cumartesi

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Boğa sabitliği Ay’ın Uranüs ile kavuşum açısı yapması ile biraz bozulabilir, kendimizi doğaya atacağımız, rutinden sıkıldığımız, biraz isyankâr davranabileceğimiz, maddi konularda düşünmeden hareketlere açık bir gün.

Pazar

Ay günü Boğa burcunda geçirmeye devam edecek. Gün içerisinde Neptün ve Plüton ile yapacağı uyumlu açı ile daha duygusal, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve duygusal ihtiyaçlarımızın tatmin olduğunu hissettiğimiz, sakin, kendimizi güzelliklere ve doğaya verebileceğimiz bir gün geçireceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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