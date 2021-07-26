Haftalık burç yorumları (26 Temmuz - 1 Ağustos 2021)

Korhan Kılınçkaya, 26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (26 Temmuz - 1 Ağustos 2021)
Astroloji
26 Temmuz 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta Mars Jüpiter karşıtlığı dışında önemli bir gezegen açısı olmayacak. Mars Jüpiter karşıtlığı bizi biraz kazalara, abartılı davranışlara, aşırı egoya, fazla iyimserliğe, fikirsel tartışmalara meyledecek. Fakat oldukça fazla burç değişimi olan bir haftadayız ki bu da bu haftanın bilinç ve davranış değişim haftası olduğunu anlatıyor. Merkür Aslan burcuna geçerek zihinsel ifademizi daha özgüvenli fakat biraz fazla kendimizden bahseder bir hale getirebilir. Jüpiter kısa süreli Balık yolculuğundan sonra geri harekette tekrar Kova burcunu ziyaret edecek ve eski gücü biraz düşecek. Daha entelektüel ve bilimsel konulara yönelecek. Mars ise Başak burcuna geçerek Aslan burcu vurgusunun olduğu Ağustos ayında bize işlerimizi ve sağlığımızı unutturmayacak.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geçen hafta Başak burcuna geçen Venüs ve Mars ile bir karşıt açı gerçekleştirecek ve ikili ilişkilerde fazla eleştirisel ve gergin bir gün geçirebiliriz.


Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Neptün ile yapacağı kavuşum açısı bugünün hedeflerimize odaklanmada biraz zorlanmış, tembel, hayallere dalmış fakat yaratıcılığı yüksek romantik bir gün olmasına sebep olacak.


Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Koç burcuna geçerek üzerimizdeki tembellik ve miskinliği atacak, günün kalanını daha enerjik geçireceğiz.


Perşembe

Ay Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Ay’ın fazla açısı yok. Koç burcu karakteristiğinde enerjik, spontane, cesur fakat biraz tartışmalara açık olabilecek bir gün.


Cuma

Ay Gün içerisinde Koç burcunda enerjik bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Akşam saatlerinde Boğa burcuna geçerek sakinleşecek ve daha dünyevi bir moda bürüneceğiz. Güzel bir akşam yemeği yapılabilir.


Cumartesi

Ay, Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Boğa sabitliği Ay’ın Uranüs ile kavuşum açısı yapması ile biraz bozulabilir, kendimizi doğaya atacağımız, rutinden sıkıldığımız, biraz isyankâr davranabileceğimiz, maddi konularda düşünmeden hareketlere açık bir gün.


Pazar

Ay günü Boğa burcunda geçirmeye devam edecek. Gün içerisinde Neptün ve Plüton ile yapacağı uyumlu açı ile daha duygusal, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve duygusal ihtiyaçlarımızın tatmin olduğunu hissettiğimiz, sakin, kendimizi güzelliklere ve doğaya verebileceğimiz bir gün geçireceğiz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya



Yıldızınız bugün neler söylüyor?

26 Temmuz 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İstediğiniz her şey için en gerekli yetenek iletişimdir. Doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru şekilde konuşursanız imkanlar dahilinde en zahmetsiz yolu bulacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal medya üzerinden gördükleriniz sizi biraz üzebilir. Politik tartışmalar kişisel meseleler haline gelip büyüyebilir. Bu ihtimalleri azaltmak için mümkün olduğunca geri planda ve sakin bir gün geçirmeye çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayranlık beslediğiniz birinden bazı konularda feyz alabilirsiniz. Ailenizin bu konuda sizinle aynı hisleri paylaşmaması normaldir. İnsanları yargılarken aranızdaki kültür ve konum gibi farklılıkları unutmamaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı konular hakkında her detaya hakim olmak isteyebilirsiniz fakat bu pek gerçekçi bir istek değildir. Özellikle başka insanların harcamaları ve planları kendilerine özel olabilir, yönelttiğiniz sorularda seçici olun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakınlarınızdan birinin sizden bir sır sakladığını düşünebilirsiniz, bu her zaman kötü bir anlama gelmek zorunda değildir. Sizi üzmek veya size karşı utanmamak için bahsetmediği şeyler olabileceğini düşünüp şüphelerinizi azaltabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Etrafınızdaki insanları kırmamak adına davranışlarınızda daha özenli olmanız gerekebilir. Farkında olmadan size ait sorunları başkalarına yansıtıyor olabilirsiniz. Gerektiğinde özür dilemek daima iyi hatırlanmanızı sağlar.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Temeli olmayan şüphelerinizden vazgeçerseniz, ilişkileriniz oldukça iyi bir konumda. Oldukça sosyal ve girişken olurken, sohbet esnasında karşı taraftan aldığınız kadar kendinizden de bilgi vermeniz gerekecektir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişte yaşadığınız olumsuz olaylar şu an size sunulan fırsatlara karşı tedirgin yaklaşmanıza sebep oluyor. Tarih her zaman aynı şekilde tekerrür etmek zorunda değildir. Geçen zaman ve değişen karakterinizle hayatla daha iyi başa çıkabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanların sizden talep ettiğinden daha derin ve samimi sohbetler kurmak isteyebilirsiniz. Asıl istediğiniz dinleyen bir kulakken bu durum sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yalnız başınıza eğlenmeyi ve dinlenmeyi başarmanız gerekiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Parasal konular can sıkıcı olsa da gereken zamanı ayırıp üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bunalmış hissederseniz bir profesyonelden yardım almayı düşünebilirsiniz. Eleştirilere karşı oldukça hassas bir dönemden geçiyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özellikle akıntının tersine gitmek istediğiniz, ısrar edilen konularda hevesinizi kaybettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Parasal veya geleceğinizle ilgili endişeleriniz sizi insanlara karşı ekstra savunmacı bir hale sokabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün başka insanların düzenine adapte olmanız gerekebilir. Bu çok hoşunuza gitmese de kendi rutininize katacağınız çıkarımlarınız olabilir. Hak etmediğinizi düşündüğünüz sıfatlarla suçlanabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Planlarınızı gerçekleştirmek için beklediğiniz uygun zaman henüz gelmemiş olabilir. İnsanlar tarafından ruh halinizin anlaşılmadığını düşünebilirsiniz. Bugün çok zevk almasanız dahi bazı sosyal aktivitelere katılmanız gerekecektir.

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