Sizi yaşlı gösterecek saç modelleri

Rapunzel saçlar: Uzun saç her kadının sahip olmak isteyebileceği ve aslında her kadının rahatça taşıyabileceği bir boydur fakat bir yere kadar. Saçlarınızın çok uzun olması hem boyunuzu kısa gösterir hem de sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Eğer uzun saç kullanacaksınız düz kesimler yaptırmayı unutmayın. Böylece çok daha modern ve genç bir görüntüye ulaşmış olursunuz.