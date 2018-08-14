Sizi yaşlı gösterecek saç modelleri

İyi bir saç kesimi kendinizi harika hissetmenizi sağlar. Fakat eğer kötü bir saç kesimine sahipseniz bu durum sizi aynalara küstürebilir. Aynalara gülümsemeniz için saçlarınızda nelere dikkat etmelisiniz? Bu yazımızda bulabilirsiniz!
Rapunzel saçlar: Uzun saç her kadının sahip olmak isteyebileceği ve aslında her kadının rahatça taşıyabileceği bir boydur fakat bir yere kadar. Saçlarınızın çok uzun olması hem boyunuzu kısa gösterir hem de sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Eğer uzun saç kullanacaksınız düz kesimler yaptırmayı unutmayın. Böylece çok daha modern ve genç bir görüntüye ulaşmış olursunuz.
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Doğru kesimi bulmak: Yüz şeklinize uygun kesimi bulmak çok uzun sürebilir. Yüz şeklinize en uygun kesimi bulmak için kuaförünüze danışabilirsiniz. Yaş aldıkça saçlar incelir. İnce saçlar içinse en uygunu orta boy ya da kısa kesimlerdir. Hangi kesimi kullanıyor olursanız olun derinlik ve kat çok önemlidir.
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Hiç değişiklik yapmamak: Hangi modeli kullanırsanız kullanın mutlaka ufak tefek değişiklikler yapın. Sürekli aynı modeli kullanmak bir süre sonra demode bir görüntü elde etmenize neden olur. Günün trendlerini takip edip saçlarınızd ufak tefek değişiklikler yaparak gayet dinamik bir görüntü yakalayabilirsiniz.
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Saç renginize dikkat edin: Saç renginiz cilt alttonunuza uymalı. Koyu renk saçlar ile daha genç bir görüntü elde edebilirsiniz. Fakat çok koyu renkler kullanmaktan da kaçınmalısınız. Eğer soğuk alttonlu iseniz küllü renkleri, sıcak alttonlu iseniz kestane tonlarını kullanabilirsiniz.
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