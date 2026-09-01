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Giyim

Trend: Folklorik desen

Markaların peşi sıra folklorik desenli kıyafetler sunduğu bugünlerde bu trendi stilinize nasıl uygulayacağınıza dair fikriniz olsun istedik!

Giriş: 01 Eylül 2026, Salı 12:51
Güncelleme: 01 Eylül 2026, Salı 12:52
1

Folklorik stilde gözümüze çarpan desenlerinin anlamları geleneklere dayanır; topluluklar ve aileler için anlam taşıyan, nesilden nesile aktarılan ve el dikişiyle özenle işlenen giysilerdir... Avrupa genelinde bu durum çoğunlukla çiçek desenlerinde veya İskandinav örgülerinde gördüğümüz yıldız ve kar tanesi desenlerinde kendini gösterir. Bu yılın trendleri arasında olan folklorik desenleri şehir stiline nasıl uyarlayabiliriz? İşte modern görünümünüze geleneksel doku katmanın incelikleri…

2

Ölçülü desen kullanın

Bu deseni tercih ederken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta baştan aşağı folklorik desen tercih etmemeniz yönünde… Şehirli stilde çoğunlukla "aşırı"lık yoktur, ölçü vardır. Bu nedenle folklorik desenin de ölçüsü olmalıdır. Örneğin plazzo bir pantolonu folklorik desenli bir ceket ile kombinleyebilir. Daha dikkat çekici bir tarz istiyorsanız bluzunuzu kombininizi renklendirecek bir ton rercih edebilirsiniz.

3

Doğru kumaş tercihi

Pamuk, deri, süet, (suni) kürk, yün, kadife veya keten, rahat bir görünüm folk stilinde tercih edilen kumaşlar arasındadır. Kahverengi veya bej gibi nötr ve sıcak renkler, beyaz tonları (ekru, fildişi, krem) ve pastel tonlarla zenginleştirilmiştir

4

Bohem stil ile karıştırmayın

Bohem stil kaygısız bir stildir folklorik (folk) stil ise daha yapılandırılmıştır. Daha fazla kontrol ve uyum vardır. Modern stile uyarladığımızda baştan aşağı belirli bir kültüre aitmiş gibi giyinme değil stilinizde desenler, katmanlar ve detaylar kullanmanız yeterlidir.-

5

Şıklığı tamamlayacak unsurlar

Folk stilinde şıklığı tamamlamamak için bot ve bağcıklı ayakkabılar ya da ipli sandaletler tercih edilebilir. Deri veya ahşap bileklikler, büyük taşlı takılar bu stilde sıklıkla kullanılır. El işlemeli omuz çantası veya püsküllü deri çanta da folk stilinizi tamamlayan unsurlar arasındadır.

 

Referanslar

"Folk Style Guide (with Tips, Colors & Outfit Formulas)". Şuradan alındı: https://www.minimizemymess.com/blog/folk-style-guide

 

"Folk Style Clothing & the Western Trend" Şuradan alındı: https://boho-mood.com/blogs/boho-style/folk-style-clothing-the-western-trend

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