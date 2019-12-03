Fan fırçalar hakkında her şey

Makyaj yapmayı sevenler profesyonel bir görüntü elde etmek için farklı fırçalardan yardım alınması gerektiğini bilir. Bunların başlıcaları arasında fan fırçalar geliyor.

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Fan fırçalar hakkında her şey
Ezgi Ece Aşkıngil

Fan fırça nedir?

Görünüşü bir yelpazeye benzeyen, incecik ve seyrek bir kıl yapısına sahip fırçalardır. Küçük hareketler ile büyük alanlara uygulama yapmanıza yardımcı olurlar. Az ürün ile iyi etki alınabilmesini sağlar. Aydınlatıcınızı en doğal şekilde uygulamak için en uygun fırça tipidir. Öyle ki bazen aydınlatıcı fırçası olarak adlandırılır.

 

Fan fırçanın yapısı nasıldır?

Sentetik ya da organik kıllardan üretilen fan fırçalar son derece yumuşak bir yapıya sahiptirler. Düz ve kenarlara doğru yelpaze gibi açılan bu fırçalar küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boyda üretilir. Küçük fan fırçaları ile kaş altına aydınlatıcı uygulayabileceğiniz gibi, bu fırçaları kirpiklerinize sim yapıştırmak için de kullanabilirsiniz. Aydınlatıcı kullanmak için en ideal boy, orta boy fan fırçalardır. Büyük boy olanlarını ise yüzünüzdeki fazla üründen kurtulmak için kullanabilirsiniz.

 

Fan fırça nasıl kullanılır?

Fan fırçayla birlikte kullanılan en popüler ürün aydınlatıcılardır. Özellikle toz aydınlatıcılar fan fırçalarla çok iyi uyum sağlarlar. Dağıtması zor olabilen, fazla uygulandığında gereksiz bir parlamaya sebep olabilen ürünler olan aydınlatıcılar fan fırçalarla kolayca uygulanabilir. Aynı zamanda, az az uygulama fırsatı sağladığından daha kontrollü bir kullanım sağlar, makyajınız bittiğinde yüzünüz bir disko topuna dönmez. Bunun yanında, baking tekniği uyguladığınızda yüzünüzde kalan fazla pudrayı da bu fırçalar ile temizleyebilirsiniz.

 

Ne işe yarar?

  • Az ürün alarak büyük bir alana doğal bir uygulama yapmanızı sağlar.
  • Aydınlatıcınızı homojen dağıtarak riskli bir üründen en iyi performansı elde etmenize yardımcı olur.
  • İnce bir yüzeye sahip olması nedeniyle çizgisel uygulama yapabilmenizi sağlar.
  • Seyrek kıllara sahip olduğu için makyajınızı dağıtmadan yüzünüzdeki fazla makyajı doğallaştırmanıza olanak verir.

 

Bakımlı görünmenin püf noktaları
+43
Ojelerinizi asetonsuz çıkarın
 
Asetonunuz bittiyse eğer, ojelerinizi tırnaklarınıza oje kurutucusu sürüp pamuk yardımı ile hızlı şekilde hareket ederek çıkarabilirsiniz.

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