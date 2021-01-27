Dudaklarınızı daha güzel ve alımlı yapacak 16 yol

Biz kadınların tutkusudur güzel ve çekici görünmek. Dudaklarınızı minimum masrafla daha gösterişli, sağlıklı ve alımlı görünmelerini istiyorsanız eğer, yazımızı okumaya devam edin:

1. Rujdan ya da parlatıcıdan önce sürülen dudak nemlendiricisi, hem dudaklarınızı yumuşatır hem de mükemmel bir altyapı sağlar.

2. Eğer rujunuzun renginin çok parlak olduğundan endişeleniyorsanız, önce ince bir kat sürün. Sonrasında ise, dikkatli hareketlerle ruju dudak yüzeyinize yayın.

3. Dudaklarınızın daha dolgun görünmeleri için iki kat ruj sürün: Dudaklarınızın tamamı için koyu bir ton, dudaklarınızın ortası için ise daha açık bir ton. Sonra ikisini birbirine karıştırın.

4. Dudaklarınızda mat bir ton olmasını mı istiyorsunuz? Rujunuzun tepesine ince bir yarı saydam pudra tabakası uygulayın ve 1 dakika bekleyin. Sonra da fazlalıkları fırçalayın.

5. Durum acil ve elinizde hiç ruj yok mu? Biraz vazelini göz farı ile karıştırın ve parmaklarınızla dudaklarınıza uygulayın.

6. Dudak kalemi kullanırken hata yapmamak için kalemi, eşleştiği rujla birlikte alın ki tonların uyduğundan emin olabilesiniz.

7. Dudak kalemi ile düzgün bir çizgi çizebilmek, kalemin ucunu bir peçete ile körelttikten sonra daha kolay olacaktır.

8. Kullanmaktan sıkıldığınız farklı renklerdeki dudak kalemlerini dudaklarınızda karıştırarak çok daha farklı ve yeni tonlar elde edebilirsiniz.

9. Ombre tekniğini kullanın: Dudaklarınızın köşelerini ve kenarlarını merkezden daha koyu yapın. Açıktan koyuya geçiş çok yumuşak olmalıdır.

10. Dudaklarınızın yalnızca merkezinde parlatıcı kullanarak, ince dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz.

11. Üzerine ince bir kat pudra uyguladığınızda, dudak parlatıcınız lekelenmez. Bir peçete yardımı ile yavaşça silebilirsiniz.

12. ‘Doğal pırıltı’ görünümünü yakalamak için dudaklarınızın merkezine biraz aydınlatıcı uygulayın.

13. Dudak kalemi kullanarak dudaklarınızın doğal sınırının biraz üzerine bir çizgi çekin ve arada kalan bölgeyi rujla doldurun. Dudakları vurgulamak için idealdir.

14. Yapacağınız makyaj stili gerektirmediği sürece, koyu ruj tonları kullanmaktan kaçının. Koyu tonlar dudaklarınızın daha ince görünmelerine sebep olur.

15. Dudaklarınızı yumuşak ve hassas hale getirebilmek için bir fırça yardımı ile düzenli olarak hafifçe fırçalayın.

16. Parlak renkte ruj ya da dudak parlatıcısı kullanırken, uygulamayı yaptığınız yöne dikkat edin: Merkezden kenarlara doğru gitmelisiniz. Böyle yaparak dudaklarınızı daha parlak ve daha dolgun gösterebilirsiniz.

Trend: Dudak sanatı Birbirinden farklı desenlerden yapılan bu dudaklar görülmeye değer. 29 Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı Dudak sanatı