Güzel görünmek için ne yapmalıyım?

Güzel görünmek için size uygun saç, makyaj ve giysi tüyolarını öğrenip uygulamanız yeterli.

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Güzel görünmenin püf noktaları

Size yakışan renkleri seçin

Herkese yakışan renkler vardır ve bu renkler kişiden kişiye farklılık gösterir. Mesela esmerlerin göz ve saç rengi de koyu olduğu için koyu renkler tercih etmeleri uygun olur. Bordo ve kahverengi tonlarını uçuk renklerle kombinleyebilirler. Açık renk tene sahipseniz pastel tonları koyu renklerle kombinleyin.

 

Giysileriniz kusurlarınızı saklasın

Modayı takip etmek sizi sadece modayı takip eden biri yapar, güzel biri değil! Vücudunuz armut tipiyse mesela taytın üzerine bir tunik giyin. Ayak bilekleriniz kalınsa kışın bot ya da çizme tercih edin, yazın pantolon ve maksi etekleri tercih edin. Kiloluysanız çok açık renkler giymeyin. Bacaklarınız kalınsa elbiseniz ya da eteğiniz bacaklarınızın en ince yerinde bitsin, böylece daha ince görünürsünüz.

 

DOĞAL GÜZELLİK NEDİR?

 

Yüzünüze ve teninize uygun makyaj yapın

Esmerseniz bordomsu ve kahverengimsi, beyaz tenliyseniz şeftali ve pembemsi tonları tercih edin. Gözleriniz iriyse hafif, küçükse daha iri gösterecek biçimde göz makyajı yapın. Dudaklarınız inceyse dolgun göstermek için dudak kalemiyle doldurduktan sonra ruj sürün. Kirpikler bir kadının en önemli silahlarıdır, onları kıvırın ve rimelle belirgin hale getirin.

 

Yüz ve baş yapınıza yakışacak saç modeli seçin

Mesela yüzünüz kareyse küt saçlar, yuvarlaksa çeneden itibaren kat vereceğiniz ortadan ayrılmış saçlar uygun olur. Üçgen yüzlerde çene sivirilerek dikkati çektiği için aynı hizada katlar görüntüyü biraz yumuşatır.

 

Saçınızı teninize uygun renge boyayın

Esmerseniz sarışın olmaya çalışmak yerine bakır gölgeler yaptırmayı tercih edin. Teniniz çok beyazsa koyu renkler size yakışacaktır ancak yüzünüzü biraz renklendirmeniz gerektiğini unutmayın.

 

MAKYAJSIZ GÜZEL GÖRÜNMENİN SIRLARI

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