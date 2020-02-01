Organik ürünler

Organik güzellik ürünlerini tercih etmenizi gerektiren sebeplerin farkında mısınız?

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Neden organik güzellik ürünlerini kullanmalıyız?

Her şeyden önce içerikleri sentetik olmadığından cildiniz için çok daha iyidir. Bu akıllı tercihe yöneldiğinizde, yapmanız gereken en önemli şey ise etiketleri okurken dikkatli olmanız. Çoğu kozmetik ürün organik olarak etiketlense de içeriğine göz gezdirdiğinizde, bunun sadece bir pazarlama stratejisi olduğunu görebilirsiniz.

 

ORGANİK KOZMETİK MARKALARI Doğal yollarla üretilen organik ... ORGANİK GIDALARLA İLGİLİ YANLIŞ BİLDİKLERİNİZ Organik gıdalar nelerdir? Bir ci...


Emilim
Organik güzellik ürünlerine yönelmeniz için en geçerli sebeplerden biri, cildinizin bu ürünleri daha iyi özümsemesidir. Binlerce kez duymuş olsanız da tekrarlayalım, cildiniz en büyük organınızdır ve ona nasıl baktığınıza önem vermelisiniz. Bu tip ürünlerin genellikle cilt yüzeyindeki etkilerine dikkat edilir ama artık alttaki faydalarını da düşünmeye başlamaya ne dersiniz?


Hassas cilt
Hassas ciltli insanlar genellikle organik ürünlerden daha memnun kalırlar. Çok kolay reaksiyon gösterebilen hassas ciltler için sorun yaratmayan ürünler bulabilmek güçtür. Organik cilt bakımı ürünlerine geçin ve cildinizi tahriş değil, mutlu edin.

 

 

Çevre
Organik güzellik ürünleri sadece cildiniz için faydalı değildir, çevre için de öyledir. Kimyasallar çevre üzerinde zararlı etkiye sahiptir, hem tarım yöntemleri ve hem de su ve toprak temini üzerinde. Organik ürünler üreten şirketler doğal çevresel kaynaklara zarar vermemek konusunda çok daha hassastırlar.


Daha iyi malzemeler
Organik güzellik ürünleri hakkında başka iyi bir özellik de daha kaliteli malzemelerden üretiliyor olmalarıdır. Ucuz ve sentetik içeriklere sahip olan ürünlerden çok daha az zararlı ve tahrişe çok daha az meyillidir. Eğer vücudunuza ne soktuğunuza dikkat ediyor ve mümkün oldukça çok organik besin tüketiyorsanız, neden aynı özeni cildinize de göstermiyorsunuz?

 

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Koku
Sentetik ürünlerin güzel kokması için kullanılan parfümlerin içeriğine hakim olamazsınız ama organik güzellik ve cilt ürünlerinde parfüm içeriği de açıkça listelendiği için cildinize ne sürdüğünüzü tam olarak bilirsiniz.


Daha güvenli
Cilt bakımı ve makyaj malzemeleri, gıda ürünleri üzerine yerleştirilen aynı titiz taleplere tabi değildir. Yani potansiyel olarak tehlikeli maddelere maruz kalmak kaçınılmazdır. Organik ürünler kullanarak, bu zararlı maddelere maruz kalmayı sınırlayabilirsiniz.

 

Doğadan gelen güzellik: Cilt temizleyen sabun tarifleri
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Havuç sabunu Havuç içerisinde beta-karoten barındırır. Beta karoten maddesi cildin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildin nem dengesini korur. Havuç sabunu, akne oluşumunu engeller. Kuru bir cilt yapısına sahipseniz bu sabunu kullanabilirsiniz.   Havuç sabunu için malzemeler: 300 ml Hindistan cevizi yağı 400 ml zeytinyağı 100 ml badem yağı 200 ml su 200 gram pişmiş havuç 1 yemek kaşığı işlenmemiş bal 20 damla havuç özü yağı 110 gram sodyumhidroksit   Hazırlanışı: Dilimlenmiş havuçları yumuşayıncaya kadar kaynatın. Çatal yardımıyla havuçları püre haline getirin. Püre haline getirdiğiniz havuçları, sodyum hidroksit ile karıştırın. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı, sabun kalıbında bir gün boyunca bekletin.

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