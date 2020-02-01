Neden organik güzellik ürünlerini kullanmalıyız?

Organik ürünler

Organik güzellik ürünlerini tercih etmenizi gerektiren sebeplerin farkında mısınız?

Her şeyden önce içerikleri sentetik olmadığından cildiniz için çok daha iyidir. Bu akıllı tercihe yöneldiğinizde, yapmanız gereken en önemli şey ise etiketleri okurken dikkatli olmanız. Çoğu kozmetik ürün organik olarak etiketlense de içeriğine göz gezdirdiğinizde, bunun sadece bir pazarlama stratejisi olduğunu görebilirsiniz.

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Emilim

Organik güzellik ürünlerine yönelmeniz için en geçerli sebeplerden biri, cildinizin bu ürünleri daha iyi özümsemesidir. Binlerce kez duymuş olsanız da tekrarlayalım, cildiniz en büyük organınızdır ve ona nasıl baktığınıza önem vermelisiniz. Bu tip ürünlerin genellikle cilt yüzeyindeki etkilerine dikkat edilir ama artık alttaki faydalarını da düşünmeye başlamaya ne dersiniz?



Hassas cilt

Hassas ciltli insanlar genellikle organik ürünlerden daha memnun kalırlar. Çok kolay reaksiyon gösterebilen hassas ciltler için sorun yaratmayan ürünler bulabilmek güçtür. Organik cilt bakımı ürünlerine geçin ve cildinizi tahriş değil, mutlu edin.

Çevre

Organik güzellik ürünleri sadece cildiniz için faydalı değildir, çevre için de öyledir. Kimyasallar çevre üzerinde zararlı etkiye sahiptir, hem tarım yöntemleri ve hem de su ve toprak temini üzerinde. Organik ürünler üreten şirketler doğal çevresel kaynaklara zarar vermemek konusunda çok daha hassastırlar.



Daha iyi malzemeler

Organik güzellik ürünleri hakkında başka iyi bir özellik de daha kaliteli malzemelerden üretiliyor olmalarıdır. Ucuz ve sentetik içeriklere sahip olan ürünlerden çok daha az zararlı ve tahrişe çok daha az meyillidir. Eğer vücudunuza ne soktuğunuza dikkat ediyor ve mümkün oldukça çok organik besin tüketiyorsanız, neden aynı özeni cildinize de göstermiyorsunuz?



Koku

Sentetik ürünlerin güzel kokması için kullanılan parfümlerin içeriğine hakim olamazsınız ama organik güzellik ve cilt ürünlerinde parfüm içeriği de açıkça listelendiği için cildinize ne sürdüğünüzü tam olarak bilirsiniz.



Daha güvenli

Cilt bakımı ve makyaj malzemeleri, gıda ürünleri üzerine yerleştirilen aynı titiz taleplere tabi değildir. Yani potansiyel olarak tehlikeli maddelere maruz kalmak kaçınılmazdır. Organik ürünler kullanarak, bu zararlı maddelere maruz kalmayı sınırlayabilirsiniz.

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