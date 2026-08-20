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Çocuklu Hayat

Günümüzde alabileceğiniz ve çocukların hala sevdiği retro oyuncaklar

İster geçmişinizden güzel anıları canlandırmaya çalışıyor olun, ister çocuklarınız için denenmiş ve beğenilmiş oyuncaklar arıyor olun, bugün hala satın alabileceğiniz retro oyuncakları bir araya getirdik.

Giriş: 20 Ağustos 2026, Perşembe 13:38
Güncelleme: 20 Ağustos 2026, Perşembe 13:38
1

Sanal bebek

90'ların ortasında hayatımıza giren bu yumurta şeklindeki dijital evcil hayvanlar, anahtarlık boyutuyla çocukların cebinden düşmezdi. Yemeyip yedirmek, uyutup uyandırmak ve hastalandığında iyileştirmek üzerine kurulu bu deneyim, dönemin en büyük teknolojik çılgınlıklarından biriydi.

2

Duyusal top

Plastik kokusunu hala alabiliyor musunuz? Günümüzde de duyusal top olarak mevcut olan bu toplar çeşitli renklerde ve şekillderde birçok mağaza ve online platformda bulunmakta.

 

 

3

Rubik küpü 

1980'lerin simgesi haline gelen ve popülaritesini hiç kaybetmeyen 3x3'lük renkli küp, hem bir zeka egzersizi hem de zamansız bir klasik. Günümüzde bile hız rekorlarıyla popülerliğini koruyor.

4

Manyetik tahta

İçerisindeki demir tozları veya manyetik bilyeler sayesinde boya, kağıt ve tebeşir lekeleriyle uğraşmadan sınırsız çizim yapılmasını sağlayan tahta olan manyetşk çizim tahtası günümüz çocuklarının da oldukça dikkatini çeker.

5

Peluş ayıcık

Her birinin karnında farklı bir duygu veya sembol taşıyan renkli peluş ayıcıklar, 80'ler ve 90'lar çocukluğunun en sıcak hatıralarından biri. Günümüzde nostalji odaklı koleksiyon parçaları olarak oldukça ilgi görüyor.

6

View-Master

Kırmızı plastik dürbüne benzeyen bu cihaza takılan dairesel film diskleri, üç boyutlu (3D) görseller sunarak çocukları mini bir sinema deneyimiyle tanıştırıyordu. Doğa manzaralarından çizgi film sahnelerine kadar geniş bir içerik yelpazesi vardı.

7

Tekerlekli oyuncak telefon

Renkleri, dönen kadranı ve çekildiğinde ses çıkaran tekerlekleriyle okul öncesi dönemin en unutulmaz oyuncaklarından biriydi.

8

Bez bebek

Endüstriyel üretimin ve plastiğin henüz çocuk odalarını kuşatmadığı dönemlerin en masum simgesi olan bu el emeği oyuncaklar, bir devrin çocukluk hayallerini süsledi.

9

Lav lambası

Tam anlamıyla bir oyuncak olmasa da lav lambasından daha retro bir şey bulmak zor. İzlemesi şaşırtıcı derecede sakinleştirici ve düşündükçe, ofisim için bir tane almayı düşünebilirim. Mavi, turuncu, pembe ve yeşil renk seçenekleri mevcut.

10

Furby

Furby 90'ların sonunda çocuk olanların hafızasında silinmez bir yer edinen Furby, geleneksel oyuncak anlayışından teknolojik devrime geçişin en simgesel figürüdür. İri gözleri, tüylü gövdesi ve kendine has "Furbish" diliyle hayatımıza giren bu elektronik dost, basit bir oyuncaktan ziyade ilgilenilmesi gereken canlı bir varlık hissi uyandırırdı.

 

Referanslar

 

Alicia Betz. "Totally Rad: 26 Retro Toys You Can Buy Today—And Kids Still Love". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/article/retro-toys/

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