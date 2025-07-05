Günlük burç yorumları: 7 Temmuz 2025 Pazartesi

Venüs bu sabah Satürn ile altmışlık açı kuruyor ve biraz daha temkinli ve pratik olmak keyif verebilir. Bu geçiş, özellikle sosyal hayatımızda duygularımızı netleştirmemizi ve daha düşünülmüş bir yaklaşım benimsememizi teşvik eder. Duygularımızı sabitlemeye yardımcı olan, yere sağlam basan bir etkidir. Güvenlik, istikrar ve sadakate daha çok değer veririz. Bu geçiş, sıradan ve güvenilir olanın cazibesini artırır; uzun süredir süregelen dostlukları ya da kendini kanıtlamış zevkleri takdir ederiz. Başkalarına ve kendi duygularımıza karşı daha sorumlu davranırız. Sağduyumuz yerindedir. Planlama ve organizasyondan keyif alabiliriz; bu enerji kendimizi daha güvende ve dengede hissetmemize yardımcı olabilir. Venüs ayrıca Neptün ile de altmışlık açı kuruyor; bu açı bazı durumlardan zıtlık içerse de destekleyicidir. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarlıyız ve özellikle uyum, sevgi, güzellik ve denge arzusu içindeyiz. Bu altmışlıklarla birlikte, sevdiklerimize ve özel uğraşlarımıza karşı oldukça bağlı olabilir, onlar için basit fedakârlıkları gönülden yapabiliriz. Bugün kendimizden başkaları için vermek bizi iyi hissettirebilir. Venüs ayrıca Plüton ile üçgen açıya ilerliyor, bu da tutkularımızın peşinden gitmemizi ve hedeflerimizle bağlantı kurmamızı teşvik ediyor. Günün Güneş-Uranüs yarı kare açısı ise küçük ama isyankâr bir enerji katmanı ekliyor. Bu geçiş, verimli bir şekilde yönlendirilmesi zor olan genel bir huzursuzluk yaratabilir. Rutini bozmak, değişiklik yapmak ve işleri sarsmak isteyebiliriz. Ancak beklenmedik program değişiklikleri ya da neyin değişmesi gerektiğini tam olarak bilememek bizi gerginleştirebilir.