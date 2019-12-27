Hayatınızdan asla çıkaramayacağınızı düşündüğünüz biri bugün sizi gerçek anlamda üzebilir. Bu kişinin sizin için çok önemli olması yaptığı hatalara katlanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Çok değerli olduğunuzu ve insanların da buna göre davranması gerektiğini unutmamalısınız.