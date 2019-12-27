Günlük burç yorumları! (27 Aralık 2019 Cuma)

27 Aralık cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Hayatınızdan asla çıkaramayacağınızı düşündüğünüz biri bugün sizi gerçek anlamda üzebilir. Bu kişinin sizin için çok önemli olması yaptığı hatalara katlanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Çok değerli olduğunuzu ve insanların da buna göre davranması gerektiğini unutmamalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda üzerinizden atamadığınız bir ağırlık vardı. Artık omzunuzdaki yükleri geride bıraktınız ve daha huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Daha rahat günler sizi bekliyor.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üzerinizde hissettiğiniz baskı olaylara bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olmuş olmalı. Yeni yerler keşfetme isteğiniz ortaya çıkıyor. Yeni bir seyahat planı yapmaya ne dersiniz?

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