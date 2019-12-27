27 Aralık cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
27 Aralık 2019 Cuma
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Hayatınızdan asla çıkaramayacağınızı düşündüğünüz biri bugün sizi gerçek anlamda üzebilir. Bu kişinin sizin için çok önemli olması yaptığı hatalara katlanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Çok değerli olduğunuzu ve insanların da buna göre davranması gerektiğini unutmamalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda üzerinizden atamadığınız bir ağırlık vardı. Artık omzunuzdaki yükleri geride bıraktınız ve daha huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Daha rahat günler sizi bekliyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinizde hissettiğiniz baskı olaylara bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olmuş olmalı. Yeni yerler keşfetme isteğiniz ortaya çıkıyor. Yeni bir seyahat planı yapmaya ne dersiniz?
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanlarla mesafenizi korumanızı başarırken aynı zamanda çok iyi bir gözlemcisiniz de. Çevrenizdeki insanların hırslı bir şekilde çalışıyor olduğunu görmek sizi olumlu etkiliyor ve daha çalışkan hale geliyorsunuz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz günlerde sizi eleştirmekten geri durmayan insanların bugün size hayranlıkla baktığına şahit olabilirsiniz. Yaptığınız işler göze çarpıyor, başarınıza başarı ekliyorsunuz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geriye dönüp baktığınızda ne kadar çok zorluğa göğüs gerdiğinizi görmek sizi gururlandırıyor olmalı. Fakat artık bu başarılarınızdan sarhoş olmayı bir kenara bırakmalı ve önünüzdeki yeni yollara bakmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir gün. Bedeninizin size gönderdiği sinyalleri ciddiye almalı ve sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi motive eden şeylere odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Etrafınızda moralinizi bozacak insanlar olabilir. Onları görmemezlikten gelip olumluluklara odaklanın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda başarılı olamadığınız konuları düşünüp durmanızı sizi daha da kötü bir ruh haline sokuyor. Başarısızlığın da hayatın bir parçası olduğunu kabullenmelisiniz. Meditasyon yapmak bazı şeyleri kabullenmenize yardımcı olacaktır.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadığınız ufak maddi zorlukları geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz fakat yanılıyor olma ihtimaliniz yüksek. Bir süre daha elinizi sıkı tutmanızda fayda var.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partneriniz adeta etrafınızda pervane oluyor. Sizi mutlu etmek için elinden geleni yapan sevgilinizi ne kadar sevdiğinizi ona göstermelisiniz!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genellikle neşeli, insan canlısı ve hoşsohbet bir insan olmanıza rağmen son zamanlarda yalnızlığı yeğliyor olmalısınız. Kendinizle baş başa kalmanız size çok şey katacak olsa da yavaş yavaş eski halinize dönmenizde fayda var.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla derin ilişkiler kurduğunuz bir dönemdesiniz. Onlarla aile gibi olmak sizi güvende hissettiriyor. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyor olmanız sizin için çok faydalı.
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