HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 8 Ağustos 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Cumartesi

8 Ağustos 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 07 Ağustos 2026, Cuma 09:05
Güncelleme: 07 Ağustos 2026, Cuma 09:05
1

Ay bugün çok erken saatlerde, Boğa burcundan ayrılarak İkizler burcuna geçiyor. Ay İkizler burcundayken zihinsel uyarılmaya, farklı ilgi alanlarına ve yapacak ya da öğrenecek çeşitli şeylere ihtiyaç duyarız. Çevremizde olup bitenlere karşı özellikle duyarlıyız ve hızlı tepki veririz; ayrıca her zamankinden daha uyumlu ve esnek olabiliriz. Yeni konuları keşfetmek ve aynı anda farklı görevlerle ilgilenmek için uygun bir zamandır. Bugün düşüncelerimizde ve eylemlerimizde daha fazla özgürlük elde etmek adına inisiyatif almak konusunda da güçlü bir konumdayız. Ancak Venüs ile Şiron arasında oluşan quincunx açı nedeniyle, günün ilk yarısında güvensizlik duyguları sevgimizi doğal ve rahat bir şekilde ifade etmemizi zorlaştırabilir. Geçici bir memnuniyetsizlik hissi yaşanabilir. Gün ilerledikçe daha idealist bir bakış açısı geliştirebiliriz. Gökyüzü etkileri kendimizi geliştirme, büyüme ve potansiyelimizi daha iyi ortaya koyma ihtiyacımızı harekete geçiriyor. Ay, bugün İkizler burcuna girene kadar boşlukta kalmaya devam ediyor.

2

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Venüs dün ilişkiler ve ortaklıklar alanına geçti ve 10 Eylül'e kadar, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden bu alanı etkilemeye devam edecek. Yaklaşan Venüs retrosu nedeniyle bu transit, normalde yaklaşık bir ay süren Venüs burç geçişlerinden daha uzun sürecek. Bu dönem boyunca hayatına sıcak, yardımsever ve destekleyici insanlar çekme eğilimindesin. Ortaklıklar ve birebir ilişkiler bu süreçte gelişip güçlenebilir. Başkaları aracılığıyla daha fazla mutluluk ve keyif yaşayabileceğin bir dönemdesin. Biriyle barışmak, tavsiye almak ya da danışmanlık desteğinden yararlanmak sana fayda sağlayacaksa, bunun için oldukça uygun bir zamandasın. Bu transit, insanlarla uyum içinde olma, uzlaşma sağlama ve iş birliği yapma becerini güçlendiriyor. Herhangi bir konuda biriyle güçlerini birleştirmek için de son derece elverişli bir dönem. Bugünkü gökyüzü etkileri ise ilgini çekecek yeni şeyler yapmak ve öğrenmek için seni destekliyor. Kendine uygun bir tempo belirleyerek ilerlemek en doğru yaklaşım olacaktır; gün içinde zaman zaman kararsızlık yaşaman da olası görünüyor.

3

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Venüs artık iş, sağlık ve günlük rutinler alanında ilerliyor. 10 Eylül'e kadar bu alanda kalacak, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini bir süre daha devam ettirecek. Bu dönemlerde iş, sağlık, günlük alışkanlıklar ve kişisel bakım konularında daha fazla destek bulabilir ve fırsat elde edebilirsin. Bu uzun transit boyunca hayatına küçük ama önemli dokunuşlarla daha fazla huzur, sıcaklık, denge ve güzellik katmanın yollarını araman faydalı olacaktır. İş arkadaşlarınla ilişkilerini geliştirmek, sağlık veya işle ilgili hedeflerine ulaşmaya çalışırken tanıştığın insanlarla güçlü bağlar kurmak, günlük sorumlulukların ya da iş ortamın sayesinde yeni arkadaşlıklar edinmek, çalışma alanını daha estetik ve düzenli hale getirmek gibi konular öne çıkabilir. Sağlık çalışanlarıyla olumlu görüşmeler yapabilir ya da sağlığını destekleyecek yeni fikirler keşfedebilirsin. Başkalarına sunduğun hizmetlerden ve yaptığın işten büyük bir tatmin duyman da oldukça olası. Bugün duyguların biraz karmaşık olabilir; çünkü bir yanın kendini geri planda tutmak isteyebilir. Günün ikinci yarısı ise daha fazla rahatlık, kabullenme ve huzur vadediyor. Hayatını sadeleştirmek çok daha kolay hale gelebilir. Ayrıca biriyle daha iyi bir anlayış geliştirebilir, bu sayede kendini daha verimli hissedebilir ve dikkatini dağıtan unsurlardan daha kolay uzaklaşabilirsin.

4

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, aşk tanrıçası Venüs artık aşk, romantizm, keyif ve yaratıcılık alanında ilerliyor. 10 Eylül'e kadar bu alanda kalacak, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini biraz daha uzun süre devam ettirecek. Bu dönem, yaratıcı çalışmalar, eğlence, hobiler ve romantik konularda daha fazla akıcılık, mutluluk ve keyif vadediyor. Sevgi, mutluluk ve çekicilik enerjisi doğal bir şekilde hayatına akıyor. Bu süreç doğurganlık açısından destekleyici olabileceği gibi, hayata daha eğlenceli ve oyunbaz bir bakış açısıyla yaklaşmanı da sağlayabilir. Kendini ve yaratıcı yönünü başkalarıyla paylaşma konusunda daha özgüvenli hissedebilirsin. Genel olarak flört etmek ve yeni romantik başlangıçlar yapmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Aynı zamanda yılın hobilerden, boş zaman etkinliklerinden, aşktan ve eğlenceden en fazla keyif alabileceğin dönemlerinden biri. Çekim gücün ve caziben de oldukça yüksek. Bugünün ilk saatlerinde zaman zaman kararsızlık yaşayabilirsin; ancak gün ilerledikçe yaratıcı bir kaçış, ilham veren uğraşlar ve keyifli aktiviteler için çok daha destekleyici enerjiler devreye giriyor. Ay'ın bugün erken saatlerde burcuna geçmesiyle birlikte duyguların güçleniyor ve bunları yaratıcı yollarla ifade etme ihtiyacın belirgin şekilde artıyor.

5

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Venüs artık güneş haritandaki dördüncü evde ilerliyor ve 10 Eylül'e kadar bu alanı etkilemeye devam edecek. Ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini sürdürecek. Bu nedenle bu transit, her zamankinden daha uzun sürecek. Bu dönem, ev ve aile yaşamını iyileştirmek, aynı zamanda kendinle olan ilişkini güçlendirmek için oldukça destekleyici. Tanıdık insanlara, alışık olduğun ortamlara ve sana güven veren şeylere her zamankinden daha fazla değer verebilirsin. Evini ya da yaşam alanını daha konforlu, huzurlu ve estetik hale getirmek önceliklerinden biri olabilir. Evde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsin. Sevdiklerinle olan ilişkileri güçlendirmek, varsa kırgınlıkları onarmak ve aile bağlarını kuvvetlendirmek bu süreçte özellikle destekleniyor. Venüs bu alanda ilerlerken kişisel yaşamında daha fazla uyum ve denge arayışını da artırıyor. Evini dekore etmek, misafir ağırlamak, küçük davetler düzenlemek ve ailece vakit geçirmek için oldukça güzel bir dönemdesin. Bugünün enerjileri ise ilk saatlerde biraz mesafeli ve temkinli hissettirebilir. Ancak gün ilerledikçe daha sakin ve doğal bir tempoya uyum sağlamak kolaylaşıyor. Kendine gereksiz baskı yapmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaratıcı çözümler bulmak konusunda oldukça güçlü bir konumdasın. Ay'ın önümüzdeki birkaç gün boyunca on ikinci evine geçmesi ise dinlenmeye, yavaşlamaya, iç dünyana yönelmeye, iyileşmeye ve kendini yenilemeye daha fazla ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

6

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Venüs artık iletişim alanında ilerliyor ve 10 Eylül'e kadar güneş haritandaki bu bölgeyi etkilemeye devam edecek. Ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden bu alana dönerek etkisini biraz daha uzun süre devam ettirecek. Bu dönemde insanlarla sözlü iletişimin güçlenebilir, eğitim ve öğrenme süreçlerin daha akıcı ilerleyebilir, kişisel ilgi alanlarının peşinden gitmek için daha fazla motivasyon hissedebilir ve günlük yaşamından daha çok keyif alabilirsin. Hatta bu süreçte iletişim aracılığıyla romantik biriyle tanışman da mümkün olabilir. Kardeşler, yakın çevre veya kısa yolculuklar sayesinde çeşitli fırsatlar ve avantajlar elde edebilirsin. Venüs'ün bu alandaki transiti sana nezaket, çekicilik, güçlü bir etkileme becerisi ve insanlarla iletişim kurma isteği kazandırıyor. İletişimi ve yakın çevre ilişkilerini temsil eden üçüncü evde ilerleyen Venüs; sosyalleşme, öğrenme, kendini ifade etme ve yeni bağlantılar kurma becerilerini geliştirip güçlendiriyor. İletişim kurmanı veya yeni bilgiler edinmeni kolaylaştıracak alışverişler yapabilir ya da bu yönde hediyeler alabilirsin. Kelimelerini her zamankinden daha yaratıcı ve etkileyici kullanabilir, bu süreçte aşkı daha çok zihinsel paylaşımlar ve güçlü sohbetler aracılığıyla deneyimleyebilirsin. Zihnini geliştirecek, sana yeni bakış açıları kazandıracak konulara ve deneyimlere doğal olarak ilgi duyacaksın.

7

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Venüs artık güneş haritandaki ikinci evde ilerliyor ve bu dönem sana daha rahat bir tempoda yaşama, maddi durumunu iyileştirme, yeteneklerini geliştirme ve sahip olduklarını güçlendirme fırsatları sunuyor. Bu transit 10 Eylül'e kadar sürecek, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden bu alana dönerek etkisini biraz daha uzun süre devam ettirecek. Bu süreçte sevgi ve ilişki beklentilerin daha sade bir hale gelebilir; karmaşık duygular yerine daha kolay, doğal ve huzur veren deneyimler arayabilirsin. Beş duyuna hitap eden keyiflere yönelmek, basit ama tatmin edici uğraşlardan ve eğlencelerden zevk almak, ayrıca değer verdiğin kişisel eşyalarına özen göstermek için oldukça güçlü bir dönemdesin. Önümüzdeki haftalarda gelirinde artış yaşanabilir ya da beklenmedik hediyeler ve hoş sürprizlerle karşılaşabilirsin. Bu transit, sahip olduklarına odaklanırken güvenlik ve konfor ihtiyacını artırıyor; zaman zaman eksik olduğunu düşündüğün şeyleri de daha fazla fark edebilirsin. Bugün ise özellikle yaşam deneyimlerin, öğrenmeye ve hayatı dolu dolu yaşamaya ayırdığın zamanla ilgili konularda mevcut durum seni tam anlamıyla tatmin etmeyebilir. Ancak günün ikinci yarısı çok daha akıcı ve huzurlu ilerleyecek. Ay'ın bugün erken saatlerde haritanın tepe noktasına geçmesiyle birlikte sorumlulukların, hedeflerin ve kariyerin ön plana çıkıyor. Verimli çalışmayı sürdürebileceğin sağlıklı ve düzenli bir çalışma alışkanlığı oluşturmak için oldukça uygun bir konumdasın.

8

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Venüs artık haritanda yeniden ön plana çıktı. Aşkın ve güzelliğin temsilcisi, aynı zamanda yönetici gezegenin olan Venüs burcuna geçti ve 10 Eylül'e kadar burada kalacak. Ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden burcuna dönerek etkisini sürdürecek. Bu dönem olumlu ilgi çekmek, sevgiye, aşka, keyfe ve mutluluğa daha fazla odaklanmak için son derece uygun. Kendini daha iyi ifade ediyor, çevrene doğru ve sıcak bir enerji yayıyorsun. Her zamanki kadar atılgan davranmayabilirsin; çünkü bu yerleşim içindeki diplomatik, zarif ve çekici yönünü daha belirgin hale getiriyor. Bununla birlikte, bu süreçte kendine daha iyi bakmayı ve kendi ihtiyaçlarını gözetmeyi de başarıyorsun. Şu anda çevrene sıcak, samimi ve ulaşılabilir bir izlenim veriyorsun. Son zamanlardaki emeklerinin karşılığını kendine küçük ödüller vererek kutlamak ve kendini şımartmak için de harika bir zamandasın. Bugün Ay önümüzdeki birkaç gün boyunca ruhunu besleyen, ufkunu genişleten ve hayata daha geniş bir perspektiften bakmanı sağlayan alana geçiyor. Bu etki, sorunların üzerine çıkmana ve içsel olarak kendini daha özgür hissetmene yardımcı olabilir. Duyguların zaman zaman karmaşık görünse de, onları konuşarak ifade etmek ve anlamlandırmak konusunda oldukça güçlü bir konumdasın.

9

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Venüs artık güneş haritandaki on ikinci evde ilerliyor ve 10 Eylül'e kadar bu alanda kalacak. Ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini bir süre daha devam ettirecek. On ikinci ev, tamamlanmalar ve kapanışlarla ilişkilidir; bu nedenle bu dönem, özellikle sevgi ve ilişkiler açısından son zamanlarda yaşadıklarını değerlendirmek, neleri geride bırakman ve neleri hayatında tutman gerektiğine karar vermek için önemli bir süreç olabilir. Kendi başına kalmaya daha fazla ihtiyaç duyabilir ve bundan gerçekten keyif alabilirsin. İç dünyana yönelmek, duygularını anlamlandırmak ve onları düzenlemek için son derece uygun bir dönemdesin. Bu süreçte başkaları için daha fazla fedakârlık yapabilir ya da yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Son zamanlarda iş veya toplum önünde daha görünür olsan bile, kişisel yaşamında her zamankinden daha sakin ve göz önünde olmayan bir dönem yaşayabilirsin. Ay'ın önümüzdeki birkaç gün boyunca yakınlık ve paylaşımlar alanına geçmesiyle birlikte yaptığın işlerde ve ilişkilerinde daha fazla derinlik, anlam ve gerçek bağ arayacaksın. Yüzeysel olanla yetinmek istemeyebilir, daha güçlü duygusal bağlar kurmaya yönelebilirsin. Bu dönem aile üyeleri veya sevdiklerinle daha uyumlu iş birliği kurmak ve ilişkilerini güçlendirmek açısından da oldukça destekleyici görünüyor.

10

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Venüs artık arkadaşlıklar, sosyal çevre ve geleceğe yönelik hedefler alanında ilerlemeye başladı. 10 Eylül'e kadar bu alanı etkileyecek, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini sürdürecek. Bu dönem arkadaşlıklarının değerini daha fazla takdir edeceğin gibi, çevrendeki insanların da sana gösterdiği takdir ve sevgiyi daha güçlü hissedebilirsin. Arkadaşlarınla karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurabilir, onların yanında kendin gibi davranmanın ve rahat hissetmenin keyfini çıkarabilirsin. İş bağlantıları ve profesyonel çevrenle nazik ve uyumlu ilişkiler kurmaya özen göster; çünkü bu süreç yeni bağlantılar oluşturmak için oldukça elverişli. Aynı zamanda uzun vadeli mutluluk hedeflerini gözden geçirmek ve gelecekte seni gerçekten tatmin edecek amaçlara odaklanmak için de uygun bir dönemdesin. Sorumluluklarından zaman zaman uzaklaşmanın ve kendine dinlenme fırsatı vermenin önemini daha iyi anlayabilirsin. İnsani yönüne, başkalarına yardım etme isteğine ve seni mutlu edecek hedeflerine özel bir ilgi göstermen gereken bir zamandasın. Bugün ise üzerine yeni işler eklememeye çalış; çünkü kendini gereğinden fazla yük altında hissetmek verimliliğini azaltabilir. Gün ilerledikçe biriyle arandaki bağı daha güçlü hissedebilirsin ya da kişisel bir ilgi alanının sana verdiği heyecan ve motivasyon belirgin şekilde artabilir.

11

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Venüs kariyer, meslek ve toplumsal itibar alanındaki yolculuğuna başladı. 10 Eylül'e kadar bu alanda etkili olacak, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini sürdürecek. Bu süreçte sosyal yaşamın veya aşk hayatın işle bağlantılı hale gelebilir ya da özel yaşamındaki bazı gelişmeler daha görünür olabilir. Mesleki anlamda insanlar seni özellikle olumlu karşılayabilir; emeklerin, performansın ve başarıların daha fazla takdir görebilir. Aynı zamanda başkaları üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığının daha çok farkında olacak ve sözlerini her zamankinden daha dikkatli seçme eğiliminde olacaksın. Çevrendeki insanlar hedeflerine ulaşman konusunda sana destek vermeye daha istekli olabilir. Kariyerin açısından önemli bağlantılar kurabilir ve değerli tanışmalar gerçekleştirebilirsin. Bu dönemde ipleri eline alabilir, yeni fırsatlar, terfiler veya kariyerinde ilerleme sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsin. Bugün ise bir kişiye, bir fikre ya da bir projeye ne kadar bağlı kalmak istediğin konusunda bazı soru işaretleri yaşayabilir ve kısa süreliğine kendini bunalmış hissedebilirsin. Ancak gün ilerledikçe her şey daha akıcı bir hal almaya başlayacak. Geleceğe yönelik planlar yapmak, yeni fikirler geliştirmek ve stratejiler oluşturmak için oldukça uygun bir zamandasın. Ay'ın bugün erken saatlerde iş, sağlık ve günlük düzen alanına geçmesi ve burada iki günden fazla kalacak olması, seni organize olmaya, işlerini düzene koymaya ve günlük sorumluluklarınla daha yakından ilgilenmeye teşvik ediyor.

12

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Venüs artık güneş haritandaki dokuzuncu evde ilerliyor ve burcunla uyumlu bir konumda hareket ediyor. 10 Eylül'e kadar bu alanı etkilemeye devam edecek, ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini sürdürecek. Bu süreçte duygularını ifade etmek ve anlamak çok daha kolay hale geliyor; aşk söz konusu olduğunda ise ideallerin yükseliyor. Zihinsel uyum ve güçlü sohbetler senin için her zamankinden daha önemli olabilir. Öğrenmeyi seven, ufkunu genişleten ve ruhuna ilham veren kişiler sana özellikle çekici gelebilir. Keyifli bir seyahat yapabilir ya da seni günlük rutinin dışına çıkaracak heyecan verici bir macera yaşayabilirsin. Olayları gereğinden fazla analiz etme eğilimin azalırken, seni gerçekten mutlu eden sosyal ve romantik ortamlara yönelmeye daha istekli olacaksın. Tanıtım, eğitim, yayıncılık veya daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan çalışmalar açısından da oldukça destekleyici bir dönemdesin. Sezgilerin güçleniyor ve doğru yönü hissetmekte daha başarılı olabilirsin. Bugün duyguların zaman zaman karmaşık olabilir ve kararsızlık bazı anlarda akışı yavaşlatabilir. Ancak gün ilerledikçe kendini kendi içinde çok daha rahat, huzurlu ve doğal hissetmeye başlayacaksın. İçsel dengen güçlendikçe ve olayların kontrolünü daha fazla kendine hissettikçe insanlarla sağlıklı, uyumlu ve rahat bir şekilde iletişim kurman da çok daha kolay olacaktır.

13

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Venüs artık güneş haritandaki yakınlık, ortak paylaşımlar ve dönüşüm alanında ilerliyor ve 10 Eylül'e kadar bu bölgeyi etkilemeye devam edecek. Ardından geri hareketi nedeniyle 25 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yeniden buraya dönerek etkisini biraz daha uzun süre devam ettirecek. Bu süreçte olayların perde arkasını anlamaya çalışmak, araştırma yapmak, incelemek, analiz etmek ya da kendini daha derinden tanımaya yönelik keşiflerde bulunmak sana keyif verebilir. Yakın ve özel ilişkiler daha tatmin edici bir hal alabilir. Aynı zamanda duygusal veya maddi destek almak, para konularındaki sorunları çözmek ve ilişkilerdeki güç dengeleriyle ilgili sıkıntıları gidermek için de uygun bir dönemdesin. Başkalarıyla daha derin, yoğun ve anlamlı bağlar kurmak isteyeceksin. Hatta karmaşık görünen durumlar bile bir yönüyle ilgini çekebilir. Ancak bu süreçte olayları gereğinden fazla analiz etmeye ve aşırı düşünmeye dikkat etmen faydalı olacaktır. Sevgi, bağlılık ve duygusal yakınlık hislerin bu döngü boyunca belirgin şekilde güçlenebilir. Bugün ise Ay önümüzdeki birkaç gün boyunca ev ve aile alanına geçiyor. Bu transit sana biraz yavaşlamanı, dinlenmeni ve kalbinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu daha dikkatle dinlemeni hatırlatıyor. Evinde huzur yaratmak, sevdiklerinle vakit geçirmek ve duygusal güven ihtiyacını beslemek bu süreçte sana özellikle iyi gelebilir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
ITEM