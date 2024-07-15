Birlik ile ilgili söylenmiş sözler

"Birlikten kuvvet do\u011far."\nMevl\u00e2n\u00e2 Celaleddin Rumi. "Birlik ve beraberlik, bir \u00fclkenin kalk\u0131nmas\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck dayana\u011f\u0131d\u0131r."\nJean-Jacques Rousseau. "Birlik ve beraberlik; \u00f6l\u00fcmden ba\u015fka her \u015feyi yener. "\nMustafa Kemal Atat\u00fcrk. "Birlikte yapabileceklerimiz, tek ba\u015f\u0131m\u0131za yapabileceklerimizden \u00e7ok daha fazlad\u0131r."\nHelen Keller. "Bir araya gelmek bir ba\u015flang\u0131\u00e7t\u0131r; bir arada kalmak ilerlemedir; bir arada \u00e7al\u0131\u015fmak ba\u015far\u0131d\u0131r."\nHenry Ford. "Birlik, insanlar\u0131 daha g\u00fc\u00e7l\u00fc k\u0131lar."\nEleanor Roosevelt. "Birlik, en b\u00fcy\u00fck g\u00fcc\u00fcm\u00fczd\u00fcr."\nMarcus Tullius Cicero.
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