Fazla kolonya ve dezenfektan kullanımdan kuruyan ciltlere ne yapmalı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle fazla kolonya ve dezenfektan kullanımından dolayı, ellerimizde ve yüzümüzde kuruma, çatlama ve hatta egzama görülebiliyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte kuruyan cildinize iyi gelecek öneriler...

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Fazla dezenfektan kullanımdan kuruyan ciltler için 3 öneri

Hijyenden vazgeçmeyerek yaşadığımız bu sorunları ufak bakımlar ile ortadan kaldırabileceğimizi belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, evde yapabileceğiniz basit ama etkili cilt bakımı önerilerini ve kolonya, dezenfektan gibi kimyasal maddelerin kullanımından dolayı ellerde oluşabilecek hasarlara karşı yapılabilecekleri anlatıyor.

 

Egzamaya dikkat

Koronovirüs’ten korunmak için sık sık kullandığımız kimyasal el dezenfektanları, kolonya ve ıslak mendil gibi ürünler ellerimizin kuruyup yıpranmasına neden oluyor. Ellerimizde oluşan kuruluğun ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabileceğine dikkat çeken Plastik Cerrah Op. Dr Evrim Uçkunkaya, “Soğuk havaların yanı sıra ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması ellerimiz kuruyor ve bu durum egzamayı tetikliyor. Kaşıntılı, sulu, kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzamaya, dikkat etmeliyiz. Mümkün oldukça nemlendirici krem kullanım ve evimizde olan zeytinyağından faydalanalım” diyor.

 

Kuruyan, çatlayan eller için zeytinyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı şeker ile hasar gören ellere hızlı ve kolay bir çözüm öneren Op. Dr Evrim Uçkunkaya; “Avucunuza şekeri alarak yavaş yavaş elinize zeytinyağını damlatmaya başlayın. Daha sonra aynı işlemi diğer el için de yapın. Ellerinize güzelce yaydıktan sonra iki elinizi de birleştirerek 1 dakika boyunca ovalamaya devam edin. Ellerinizin dış kısımları ve parmaklarınıza da uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde elleriniz nemli ve rahat hissedecektir. Ilık su ile durulayarak temizleyin” tavsiyesinde bulunuyor.

 

Kuruyan yüzünüz için doğal mineral maden suyu

Silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyu, çok fazla yıkandığı için kuruyan cildi canlandıracaktır” diyen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı bir cilde kavuşabilirsiniz. Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız” diye öneriyor.

 

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya maden suyunun cilt temizliğinde kullanım yöntemlerini ve yarattığı etkileri şöyle sıralıyor:

  • Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.
  • Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.
  • İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.
  • Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.
  • Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.
  • Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

 

En doğal nemlendirici gül suyu

Bu dönemde kuruyan ellerimiz ve yüzümüz için nemlendirici kremlerden de faydalanabileceğimizi belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Mümkün ise cildinizi gül suyu ile temizleyin. Gül suyu antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gül suyu, en doğal nemlendiricilerden biridir. Yüzünüzü ve elleriniz her sabah gül suyu ile nemlendirirseniz yorulan cildiniz temizlenir, ferahlar ve nemlendir” dedi.

 

EVDE KOLAYCA HAZIRLAYACAĞINIZ 51 GÜZELLİK REÇETESİ

 

Egzamadan koruyan doğal sabun çeşitleri
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Bıttım sabunu Bıttım ağacının meyvesi olan yabani fıstık yani diğer adıyla menengiç meyvesi ile yapılan bıttım sabunu ciltte egzamayı önleyen, kaşıntı ve tahrişe iyi gelen, antiseptik ve mikrop öldürücü özelliğiyle saç dökülmesi durumunda da kullanılıyor.

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