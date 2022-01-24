Farkındalık sözlerinin üstadı Thich Nhat Hanh

"Onun cezalandırılmaya değil, yardıma ihtiyacı vardır." Farkındalık kavramını yaşamımıza zarafetle getiren Zen üstadı, Budist rahip, barış aktivisti Thich Nhat Hanh 22 Ocak 2022’de bu dünyaya gözlerini yumdu. "Farkındalığın babasından" bazı sözleri sizin için derledik.

Yaşam
25 Ocak 2022 Salı

  • Thich Nhat Hanh'ın sözleri

    Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedaviyi reddeden ve hayatının son yılları için Vietnam'a dönen ve "Sadece şimdiki zaman hayatı içerir." sözlerinin, başka bir deyişle "farkındalığın babası" Thich Nhat Hanh'ın 22 Ocak 2022'de Vietnam'ın Huế kentindeki Từ Hiếu Tapınağı'nda 95 yaşında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu. Zen üstadını anma törenleri, Plum Village tarafından online katılım imkanlarıyla programlandı. Duygu İslamoğlu yazdı: "Thich Nhat Hanh'ın ölüm bilgeliği"

    Öncelikle "Thich Nhat Hanh nasıl okunur?" sorusuna yanıt vererek başlayalım. Vietnamca telaffuza yakın bir ton için İngilizce olarak "Tik · N'yat · Hawn" şeklinde bir söyleniş referans gösteriliyor. Öğrencileri tarafından, Vietnamca "öğretmen" anlamına gelen Thay ("Tay" veya "Tie" olarak telaffuz edilir) olarak biliniyor.

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  • "Davranışlarım, bana ait olan tek gerçek mal varlığımdır."

    Thich Nhat Hanh'ın ölümü sonrası Güney Fransa'da Dordogne bölgesinde yer alan Plum Village manastırından yapılan çağrıda "Thay'i birlikte kalplerimizde huzur içinde tutarken ve dünyaya sunduğu her şey için sevgi dolu şükranlarımızı sunarken, küresel manevi ailemizi sakin olmaya, dikkatli nefesimize geri dönmeye davet ediyoruz." şeklinde ifade edildi. Anma için 29 Ocak'a kadar rehberli meditasyon ve yürüyüş meditasyonu gibi pratikler için ortaklaşa tarihler duyuruldu.

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  • "Hayatını yaşama şeklinle yanlışın bir parçasısın"

    Budizm ile hiç ilgisi olmayan insanlar tarafından da anlamlı bulunan sözleriyle, düşünceleriyle ve tüm yaşamıyla Thich Nhat Hanh, kolektif eylemi işaret ediyordu: "Bazen dünyada yanlış bir şeyler oluyor ve bunu diğer insanların yaptığını ve bizim yapmadığımızı düşünüyoruz. Ama hayatını yaşama şeklinle yanlışın bir parçasısın."

    "Bu nedenle, daha fazla dikkat, daha fazla barış, daha fazla sevgi olması için günlük yaşam tarzımızı değiştirmeyi öğrenmek çok acil bir şeydir. Ve bunu bugünden başlayarak yapabiliriz."

    "Barış sadece şiddetin yokluğu değildir; eylemle birleştirilmiş anlayış, içgörü ve şefkatin yetiştirilmesidir."

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  • "Kendi hayatımız mesajımız olmalı."

    Zen ustası Thich Nhat Hanh; farkındalık, küresel etik ve barış konusundaki öncü öğretileri dolayısıyla dünya çapında saygı gören küresel bir manevi lider olarak biliniyor. 11 Ekim 1926 doğumlu öğretmen, şair, yazar, barış aktivisti, Zen üstadı ve Budist rahip Thich Nhat Hanh, 95 yıllık hayatında 100'den fazla kitap yazdı ve sayısız konferansta bulundu.

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  • "Ben bir devamlılığım, yağmurun bulutun devamı olması gibi..."

    Anavatanı Vietnam'da 16 yaşındayken keşiş olarak atanan Thich Nhat Hanh, kısa sürede toplumun ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek bir tür aktif Budizm tasavvur etti. Barış çağrısı yaptığı için sürgüne gönderilmeden önce, kendi ülkesinde önde gelen bir öğretmen ve sosyal aktivistti.

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  • "Farkındalık, yaşamanız için size verilen her anı derinden yaşamanıza izin verir."

    Thich Nhat Hanh, Batı'da farkındalığı tanıtmada kilit bir rol oynadı ve dünya çapında dikkatli topluluklar (sanghalar) yarattı. Öğretileri politikacıları, iş liderlerini, aktivistleri, öğretmenleri ve kitaplarını okuyan milyonlarca kişiyi etkiledi.

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  • "Uyanmalı ve Dünya'ya aşık olmalıyız"

    Thich Nhat Hanh'ın farkındalık, birlik ve bütünleşme konusundaki öncü öğretileri, dünyanın dört bir yanındaki barış aktivistlerine, eğitimcilere, iş insanlarına, politikacıya ve her gruptan insana ilham verdi.

    "Gerçekleşmesi gereken bir devrim var ve her birimizin içinden başlıyor. Uyanmalı ve Dünya'ya aşık olmalıyız. Kişisel ve kolektif mutluluğumuz ve hayatta kalmamız buna bağlıdır."

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  • "Başka bir insan size acı verdiği zaman bu onun kendi içinde çok acı çektiğini ve çektiği acının taştığını gösterir. Onun cezalandırılmaya değil, yardıma ihtiyacı vardır. Gönderdiği mesaj budur..."

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  • "Farkındalığın enerjisi..."

    "Farkındalığın, konsantrasyonun ve öngörünün enerjisi bizi endişe ve korkudan arındırır. Bu sayede geleceği ve geçmişi akışına bırakır şimdiki zamanın harikalarına dokunuruz."

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  • "Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin acıları var"

    Öğrencileri, Zen üstadı Thich Nhat Hanh'ın yaşamın her alanı için farkındalık tohumları ektiğini söylüyor:

    "Yeni bir eğitim sisteminde öğretmenlerin öğrencilerle oturup birbirlerini dinlemeleri için zaman olmalıdır. Çünkü hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin acıları var. Ve eğer öğretmenler ve öğrenciler birbirlerinin acısını anlarlarsa, birbirlerine daha fazla acı çektirmeyi bırakacaklar. İyi bir iletişim olacak ve öğretme ve öğrenme işi çok daha kolay hale gelecek."

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  • "Öfke ve hayal kırıklığı ile fazla bir şey yapamazsınız."

    Dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için çalışan her türlü insan için manevi pratiklere dikkat çekti: "Aktivistlerin daha az acı çekmelerine, mutluluğu beslemelerine ve acıların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için manevi bir pratiğe sahip olmaları gerekiyor, böylece dünyaya yardım etmede etkili olacaklar. Öfke ve hayal kırıklığı ile fazla bir şey yapamazsınız."

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  • "Çıkış yolu içeride"

    "Okullar okuma, yazma, matematik ve bilimden çok daha fazlasını öğretebilir. Okul programları ayrıca gençlere öfkeyle nasıl başa çıkacaklarını, çatışmaları nasıl uzlaştıracaklarını, nasıl nefes alacaklarını, gülümseyeceklerini ve dönüşeceklerini..."

    "Yani bir okul öğretmeni için yapılacak ilk şey eve kendi kendine gelmektir. Çıkış yolu içeride. Kendine dön ve kendine dikkat et. Sevinç duygusunun nasıl oluşturulacağını öğrenmek, mutluluk duygusunun nasıl üretileceğini öğrenmek, acı veren bir duyguyla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek..."

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  • "Gerçek aşkta özgürlüğü elde edersiniz."

    "Özgürlük hiç kimseye kolayca verilmez, bizlerin onu işlemesi gerekir. Bu günlük bir pratiktir. Kimse sizin her attığınız adımda ya da her nefes alıp verişinizde artan farkındalığınızın önüne geçemez."

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  • "1 Numara mı olmak istersin, yoksa mutlu olmak mı istersin?"

    "Günlük hayatımızı yaşarken barışa veya savaşa katkıda bulunuyoruz. Bana savaş yönünde gittiğimi söyleyebilen farkındalıktır ve bir dönüş yapıp barış yönünde gitmeme yardımcı olabilecek farkındalığın enerjisidir."

    "Başarınızın kurbanı olabilirsiniz ama mutluluğunuzun asla kurbanı olamazsınız."

    "Seçmek zorundasın. 1 Numara mı olmak istersin, yoksa mutlu olmak mı istersin?"

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  • "Farkındalık pratikleri..."

    "Her birimizin içinde farkındalığın tohumları mevcut. Farkındalık üzerine pratik yapmak, bu tohumları ekmek demektir."

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  • "Gerçekte sahip olduğum tek şey eylemlerimdir."

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  • "Geleceğe değer vermenin en güzel yolu şu ana değer veriyor olmaktır."

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  • "Ben, sınırsız bir yaşamım. Hiçbir zaman doğmadım ve hiçbir zaman ölmedim."

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