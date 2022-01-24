Farkındalık sözlerinin üstadı Thich Nhat Hanh

"Hayatını yaşama şeklinle yanlışın bir parçasısın"
Budizm ile hiç ilgisi olmayan insanlar tarafından da anlamlı bulunan sözleriyle, düşünceleriyle ve tüm yaşamıyla Thich Nhat Hanh, kolektif eylemi işaret ediyordu: "Bazen dünyada yanlış bir şeyler oluyor ve bunu diğer insanların yaptığını ve bizim yapmadığımızı düşünüyoruz. Ama hayatını yaşama şeklinle yanlışın bir parçasısın."
"Bu nedenle, daha fazla dikkat, daha fazla barış, daha fazla sevgi olması için günlük yaşam tarzımızı değiştirmeyi öğrenmek çok acil bir şeydir. Ve bunu bugünden başlayarak yapabiliriz."
"Barış sadece şiddetin yokluğu değildir; eylemle birleştirilmiş anlayış, içgörü ve şefkatin yetiştirilmesidir."
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