Farkındalık sözlerinin üstadı Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh'ın sözleri

Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedaviyi reddeden ve hayatının son yılları için Vietnam'a dönen ve "Sadece şimdiki zaman hayatı içerir." sözlerinin, başka bir deyişle "farkındalığın babası" Thich Nhat Hanh'ın 22 Ocak 2022'de Vietnam'ın Huế kentindeki Từ Hiếu Tapınağı'nda 95 yaşında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu. Zen üstadını anma törenleri, Plum Village tarafından online katılım imkanlarıyla programlandı. Duygu İslamoğlu yazdı: "Thich Nhat Hanh'ın ölüm bilgeliği"

Öncelikle "Thich Nhat Hanh nasıl okunur?" sorusuna yanıt vererek başlayalım. Vietnamca telaffuza yakın bir ton için İngilizce olarak "Tik · N'yat · Hawn" şeklinde bir söyleniş referans gösteriliyor. Öğrencileri tarafından, Vietnamca "öğretmen" anlamına gelen Thay ("Tay" veya "Tie" olarak telaffuz edilir) olarak biliniyor.