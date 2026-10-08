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Sonbahar stili ilhamı: Bella Hadid

Vintage ile modern parçaları buluşturan Bella Hadid, mevsime damga vuran katmanlı kombinleriyle sonbahar gardırobunuza ilham olmaya geliyor! İşte Bella Hadid'ten ilhamla sonbaharda şık olmanın yolları...

Giriş: 08 Ekim 2026, Perşembe 14:48
Güncelleme: 08 Ekim 2026, Perşembe 14:48
1

Kadife takım ile monokrom şıklık

Sonbaharın gelmesiyle birlikte gardıroplarımıza geri dönen süet ve kadifeler, Bella Hadid'in bu stilindeki gibi monokrom bir takım olarak giyildiğinde tam bir "cool girl" havası yaratıyor. Tek bir rengin ve dokunun hakimiyeti hem sofistike hem de uzun bir silüet sağlarken, ceketin beline bağlanan kuşak formu feminen bir dokunuş katıyor. Bella Hadid'in yaptığı gibi, bu yoğun dokuyu hafifletmek için içine kontrast oluşturacak ince bir bluz giyebilirsiniz. Görünüme biraz retro bir hava katmak için kırmızı çerçeveli gözlükleri ve retro esintili sivri burun topukluları kullanabilirsiniz.

2

Klasik trençkotun modern yorumu

Sonbaharın tartışmasız en ikonik parçası olan trençkotu böyle bir görünümde kullanmak istiyorsanız bir beden büyük almanızda fayda var! İçinize siyah bir gömlek altına ise bol kesim bir jean pantolon hem ofis şıklığı hem de hafta sonu gezileri için oldukça ideal olabilir. Zincir askılı büyük bir çanta ve minimal güneş gözlükleri ile bu görünümü tamamlayarak çabasız ama son derece stil sahibi bir silüet oluşturabilirsiniz.

3

Çizgili kazak ile retro stil

Retro esintili çizgili kazaklar, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da oldukça trend! Sonbaharın serin günlerinde Bella Hadid'in kombinindeki geniş paçalı, koyu renkli denim pantolonlar ve taba rengi kemer, 90'ların sonu ve 2000'lerin başı modasına bir gönderme yapıyor. Kombine karakter katan en önemli detay ise şüphesiz kahverengi loafer ve vintage formlu güneş gözlükleri… Bu parçalar, görünümü anında daha "cool" bir seviyeye taşıyor. Bu stili kendinize uyarlamak için büyük, şık bir tote çanta kullanabilir böylece gün boyu her ortama uyum sağlayabilirsiniz.

4

Kürk detaylı hırka ile 90'lar nostaljisi

Bella Hadid'in sıkça tercih ettiği 90'lar ve 2000'ler modasının en güzel örneklerinden biri olan bu kombin, kürk detaylı örgü hırkaların sonbaharda nasıl giyilmesi gerektiğini gösteriyor. Basic bir beyaz tişört ve açık renkli denim pantolonun temel alındığı bu stilde retro havayı pekiştirmek için minimal, ince saplı bir omuz çantası ve cat-eye güneş gözlükleri tercih edilmiş ve böylece hem nostaljik hem de son derece modern bir görünüm yakalanmış.

5

Beyaz jean ve trençkot ikilisi

"Sonbaharda beyaz giyilmez" kuralını yıkan Bella Hadid; beyaz denim ve tişört kombinini üzerine aldığı trençkot ile tamamlayarak sade ve minimalist bir tarz yakalıyor. Siyah kemer ve siyah babet tercihiyle modern bir tezatlık oluşturan model, görünümünü minimalist bir güneş gözlüğü ve omuz çantasıyla tamamlıyor. Siz de bu zarif kombini kendi tarzınıza uyarlayabilirsiniz.

6

Gri triko elbise ve gömlek kombini

Gri triko bir elbiseyi beyaz bir gömlek ile kombinlemek feminen bir silüetin ortaya çıkmasını sağlar. Bella Hadid'in bu stilindeki gibi elbiseye bağlı kuşak ya da kemer detayı beli vurgularken, elbisenin asimetrik etek ucu görünüme hareketlilik katar. Bu görünümü sonbahara uyarlamak için sivri burunlu ayakkabılar veya dizüstü çizmeler tercih edilebilir; retro güneş gözlükleri ve omuz çantası ile şıklığı sokağa taşıyabilirsiniz.

7

Kadife trençkot ve canlı renkler ile kombin

Canlı turuncu bir elbiseyi taba rengi kadife bir trençkot veya uzun ceket ile bir araya getirerek mevsime uygun, enerjik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu kombini dizüstü kahverengi deri çizmeler ve retro esintili bandana ile daha 'cool' bir hale getirebilirsiniz. Bu stili tamamlamak için vintage güneş gözlükleri ve büyük bir deri çanta ekleyerek sonbaharın en çarpıcı görünümüne imza atabilirsiniz.

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