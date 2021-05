Toplum tarafından ödüllendirilen zararlı davranışlar

Kültürel olarak ödüllendirilen çoğu şey aslında kişinin kendisine zarar vermesine neden olan eylemlerdir. Bu eylemleri her zaman bu şekilde nitelendirmeyiz çünkü bunlar bize sosyal statü kazandırır ya da ebeveynlerimizden/arkadaşlarımızdan onay almamızı sağlar.

Çocukluğumuzdan beri 'başarı' ile ilgili inançlarla programlanmışızdır. İyi bir insan olmanın ne olduğuna, hangi özellikleri/duyguları açıklamanın doğru olduğuna ve hangilerinin tamamen reddedileceğine ya da bastırılacağına...

Holistik Psikolog Nicole LePera bu konuda şöyle diyor: "İşte bu yüzden 'klinik depresyon' ya da 'klinik anksiyete' fikriyle sürekli mücadele ediyorum." Bu durumlar o kadar yaygın ki çok nadir nedenlerini sorguluyoruz. Örneklerine; bu kadar depresif, bu kadar kopuk, bu kadar hüsrana uğramış ve kaybolmuş bir topluluk yaratan inançlara, bakmadan tanıyı koyuyoruz ve tedavi ediyoruz.

Holistik Psikolog Nicole LePera, toplum tarafından ödüllendirilen kendine zarar verme davranışlarını şu şekilde tanımlıyor:

1- Çok çalışmak/çok başarılı olmak/sürekli ilerlemek: Hayallere ve hırslara sahip olmak kendimizi sınamamızı ve görmek istediğimizi yaratmamızı sağlayan hediyelerdir. Bilinçli olarak istemeden hırslı olmak ya da 'işkolik' sıfatının altına sığınmak genellikle kronik mutsuzluğa giden yoldan kaçmak anlamına gelir.

2- Sevgi olarak nitelendirilen kendini feda etme davranışı: Kendinden çok başkalarına öncelik veren insanları genellikle erdemli insanlar olarak nitelendirir ya da ödüllendiririz. Bu davranış genellikle alınmaya ve nihayetinde bu süreç boyunca kendimize ihanet ettiğimiz için sevdiğimiz insanlardan kopmamıza neden olur. Kendimize öncelik vermeden başkalarına da bu önceliği tanıyamayız.

3- Başkalarına ayak uydurmak için finansal sınırlarımızı zorlamak: Bu davranış kendimizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamamıza ve daimi strese neden olur.

4- Telefonla her zaman ulaşılabilir halde olmak: Bu durum özellikle aile içinde ve iş çevresinde ödüllendirilir. Sınırların belirsizleşmesine ve içerlemeye neden olur.

5- Sosyal medya zedelenmesi: Bu durum ara vermeksizin içerik tüketmemiz durumunda ortaya çıkar ve bizi duygusal bağımlılık döngüsüne sokar. Bu platformlar, onları kullanmaya devam etmemiz için dopamin ve kortizol hormonlarımızı kullanırlar. Çaresiz hissetmemize neden olurlar ve gerçeği yansıtmayan bir dünyayı anlatırlar.

6- Bir işi bırakmamak, asla pes etmemek: Bir işi tüm zorluklara rağmen tamamlamak güzeldir. Ancak, pes etmenin yanlış olduğuna ya da başarısız olmamıza neden olacağına dair yanlış bir inancımız vardır. Bir türlü düzelmeyen konularda pes etmek ve yeni şeyler denemek aslında mutluluğa giden yoldur.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Holistik Psikolog Nicole LePera. Self harm that is rewarded by society. Şuradan alınmıştır: https://www.instagram.com/p/CO5qc8-AGYA/