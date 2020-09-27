Neden sürekli yeni bir şeyler almak isteriz?

İhtiyacınız olmadığı halde kendinizi alışveriş yaparken buluyor olabilirsiniz. Bu durumun nedenlerini fark edip nasıl engelleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Neden sürekli yeni bir şeyler almak isteriz?
Yaşam
27 Eylül 2020 Pazar

İnsanların harcaması gerekenden daha fazla para harcamasının 2 temel nedeni vardır. Bunlardan ilki, para harcadıklarında mutlu olmalarıdır. İkincisi ise sıkıntılarını ve dertlerini para harcayarak unutmalarıdır. Yeni bir elbise ya da daha pahalı bir şey alarak, örneğin yeni bir akıllı telefon, kendimizi mutlu ederiz ve yüzleşmek zorunda olduğumuz problemlerden böylelikle kaçmaya çalışırız. Hatta bazen bu aldıklarımıza ihtiyacımız olmadığını biliriz ama yine de alma isteğine karşı koyamayız.

Bu açıklayamadığımız alma dürtüsünün arkasında neler yattığını ve buna nasıl engel olabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?


Diğer insanları etkilemeye çalışmak

Etrafımızdaki insanlarla kendimizi kıyaslarız. Bu da kendimiz ihtiyaç duyduğumuz için değil de sadece arkadaşlarımız sahip olduğu için bazı şeyleri gidip almamıza neden olur. Kişisel krallığımızı diğerlerinin sahip olduğundan daha fazla şeye sahip olarak büyütmeye çalışırız.

Bunun yerine ne yapabilirsiniz?: Mutluluk gerçekten küçük şeylerde saklıdır. Büyük bir şey satin almak beraberinde büyük mutluluklar getirmez. Satın aldığınız an kısa süreliğine mutlu hissedeblirsiniz ancak bu his kısa sürede söner. Bunun yerine örneğin aileniz ve arkadaşlarınızla yemek yemek ve kaliteli bir şekilde sohbet etmek daha anlamlıdır.


Pazarlama kurbanı olmak

Size bir ürünü satın aldırmak için kullanılan pek çok taktik vardır ve bunların birçoğunun farkında olmazsınız. Bu pazarlamacılar, sorunlarının yeni bir ürün alarak çözüleceğinin farkında bile olmayan “soğukkanlı müşteriler” adı verilen müşteri grubunu bile ikna etmeyi başarırlar. En sık kullanılan taktik ise tüketicinin ürünü denemesine izin vermektir. Yeni bir ürünü fiziksel olarak elde tutma anı psikolojik olarak sahip olma hissi yaratır ve bu da insanların bu ürünü satın alma olasılığını yükseltir.

Bunun yerine ne yapabilirsiniz?: Alışverişe çıkmadan önce neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. İnsanlar online alışverişe kıyasla mağazada alışveriş yaparken daha fazla içgüdüsel satın alım yapmaya meyillidir. Bu durumu engellemek için evden çıkmadan önce bir alışveriş listesi yapmanızda fayda var.


Hayatınızın kontrolü elinizde değilmiş gibi hissetmek

Maddi olarak sahip olduklarımızın bizi daha güvende hissettirdiğine inanırız. Bu, temel ihtiyaçlarımız söz konusu olduğunda olduğunda doğrudur fakat daha fazlasına sahip olmanın bizi daha da güvende hissettireceğine dair bir inancımız da vardır. Bu, bize kısa süreliğine bir güvence altında olma hissi verse de bu durum düşündüğümüzden daha az istikrara sahiptir.

Bunun yerine ne yapabilirsiniz?: Yeteri kadarıyla yaşamayı öğrenin. Tüketebileceğinizden daha fazlasını satın alma dürtüsüyle savaşmak için kendinizi cesaretlendirin. Bir şey satın almadan önce kendinize şunu sorun: “Bunu neden alıyorum?”


Sıkılmak

Yeni bir şeyler satin almak için en yaygın sebep sıkılmaktır. Yapacak başka bir şeyimiz olmadığı zaman, bir amacımız olmadığında, günümüze renk katmak için yeni bir şeyler alırız ve bunun da bizi mutlu edeceğine inanırız.

Bunun yerine ne yapabilirsiniz?: Amaçlı bir şekilde yaşamak, zamanınızı ve paranızı sizin ve çevrenizdekilerin geleceğini daha iyi bir hale getirecek şekilde harcamaktır. Bu nedenle, kısa süreli heyecanlar yaratcak yeni satın alımlar yapmak yerine gönüllü bir işte çalışın ya da dışarı çıkın ve dünyayı keşfedin.


Peki siz ihtiyacınız olmayan şeyleri alma dürtünüzle nasıl başa çıkıyorsunuz?


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Kaynak: BrightSide. Why We Always Buy More New Thing and How to Deal With It. Şuradan alındı:https://brightside.me/inspiration-psychology/why-we-always-want-to-buy-more-new-things-and-how-to-deal-with-it-798859/

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