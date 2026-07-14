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Evet - hayır soruları

Evet hayır soruları ile bilginizi ölçmek ister misiniz? Arkadaşa, sevgiliye ve çocuklara sorulacak komik, kısa, zor ve kolay evet hayır oyunu soruları ve cevapları burada!

Giriş: 14 Temmuz 2026, Salı 16:01
Güncelleme: 14 Temmuz 2026, Salı 16:01
 
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Çocuklar için evet-hayır soruları 1. Muzlar ağaçta mı yetişir?

Cevap: Hayır. Muz teknik olarak devasa bir otsu bitkide yetişir, ağaçta değil.

 

2. Ahtapotların üç tane kalbi mi vardır?

Cevap: Evet. Ahtapotların biri vücuda, diğer ikisi solungaçlara kan pompalamak üzere üç kalbi bulunur.

 

3. Penguenler uçabilen kuşlar mıdır?

Cevap: Hayır. Penguenler kuş sınıfına girseler de uçamazlar, sadece çok iyi yüzerler.

4. Dünyadaki en büyük memeli hayvan mavi balina mıdır?
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Cevap: Evet. Mavi balinalar bilinen en büyük memelilerdir.

 

5. Havuç yemek karanlıkta süper görmemizi sağlar mı?

Cevap: Hayır. Havuçtaki A vitamini göz sağlığı için çok faydalıdır ancak gece görüşü (süper güç) sağlamaz; bu sadece İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir efsanedir.

1. Şu an bana yalan söylemiyorsun, değil mi?
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Arkadaşlar için evet-hayır soruları 

Klasik "Evet-Hayır" yasak kelime oyununu oynarken arkadaşlarınızı bu hızlı ve tuzak sorular ile ters köşe yapabilirsiniz!

 

Tuzak: Karşı taraf refleks olarak "Evet" veya "Hayır" dediği anda elenir.

 

2. Cebinde şu an tam 100 TL var mı?

Tuzak: Parayı kontrol etmeye çalışırken boş bulunup doğrudan onay kelimesi kullanmaya yani "Evet" demeye çok açık bir sorudur.

3. Bu oyunda beni yenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?
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Tuzak: Özgüvenli bir arkadaş "Tabii ki" yerine doğrudan "Evet" diyerek tuzağa düşebilir.

 

4. Hiç topluluk içinde yürürken ayağın takılmış gibi yapıp durumu kurtarmaya çalıştın mı?

Tuzak: Komik bir anıyı hatırlatıp savunmasız bırakarak kelime hatası yaptırmayı hedefler.

 

5. Şu an sorduğum sorular seni zorluyor mu?

Tuzak: Soru sorma hızını artırıp bu soruyu araya sıkıştırmak doğrudan refleksif bir yanıt getirir.

1. İlk tanıştığımız gün üzerimde ne olduğunu hatırlıyor musun?
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Sevgiliye evet-hayır soruları 

Partnerinizi daha iyi tanımak, ilişkiyi ısıtmak, bazen de esprili şekilde köşeye sıkıştırmak için kullanabileceğiniz özel sorular:

 

Tuzak: Hatırlamayan taraf "Hayır" diyerek hem oyunu kaybeder hem de tatlı bir panik yaşar.

 

2. Benimleyken zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyor musun?

Tuzak: Romantik bir an yaratırken kuralları unutturmayı hedefler.

3. Telefonunun şifresini şu an bana hiç tereddüt etmeden verir misin?
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Tuzak: Güven ve oyun refleksini aynı anda test eden hızlı bir soru.

 

4. Sence gelecekte de bugünkü kadar eğlenceli bir çift olacak mıyız?

Tuzak: Geleceğe dair olumlu düşüncelere dalarak dikkati dağıtır.

 

5. En son tartıştığımızda aslında tamamen haksız olduğunu kabul ediyor musun?

Tuzak: Ego ve oyun kurallarını karşı karşıya getiren tehlikeli ama eğlenceli bir virajdır.

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