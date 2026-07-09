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Ana Sayfa Güncel Genel kültür soruları ve cevapları 2026 - Eğlenceli, kolay, zor, tarih ve bilgi içerikli güncel sorular
Güncel

Mini bir genel kültür testi

Bilgi dağarcığını genişletmek ve genel kültürünü konuşturmak isteyenler buraya! İşte kolay, zor, eğlenceli ve tarih odaklı kategorileriyle, 2026 yılının en yaygın ve bilinmesi gereken 30 güncel genel kültür sorusu ve cevapları.

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 12:47
Güncelleme: 23 Temmuz 2026, Perşembe 11:53
1

Herkesin bilmesi gereken kolay genel kültür soruları

Soru: Türkiye'nin yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük gölü hangisidir?

Cevap: Van Gölü.

 

Soru: İstiklal Marşı'mız hangi yıl yazılarak TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir?

Cevap: 1921.

 

Soru: Güneş Sistemi'nde güneşe en yakın ve aynı zamanda en küçük gezegen hangisidir?

Cevap: Merkür.

 

Soru: Kan dolaşımını sağlayan ve insan vücudundaki en büyük organ olarak kabul edilen yapı hangisidir?

Cevap: Deri (Genelde iç organ olan karaciğerle karıştırılır ancak en büyük organımız deridir).

 

Soru: "Sinekli Bakkal" ve "Ateşten Gömlek" gibi Türk edebiyatının mihenk taşı eserleri hangi yazarımıza aittir?

Cevap: Halide Edib Adıvar.

 

Soru: Kimyadaki sembolü "Au" olan, doğada paslanmayan ve kararmayan kıymetli maden hangisidir?

Cevap: Altın.

 

Soru: Dünyanın en büyük adası hangisidir?

Cevap: Grönland.

2

Eğlenceli ve merak uyandıran genel kültür soruları

Soru: Bir çift tavla zarının üzerinde toplam kaç nokta bulunur?

Cevap: 42.

 

Soru: Popüler kültürde "Kara Mamba" lakabıyla tanınan ve NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi basketbolcu kimdir?

Cevap: Kobe Bryant.

 

Soru: Dünyanın en büyük çölü hangisidir?

Cevap: Antarktika (Çöller yağış miktarına göre belirlendiği için Antarktika dünyanın en büyük soğuk çölüdür. Kum çölü olarak en büyüğü ise Sahra'dır).

 

Soru: "Seni öldürmeyen şey sadece... yabancı yapar" repliğiyle hafızalara kazınan Joker karakterini, 2008 yapımı "The Dark Knight" filminde canlandıran ve bu rolle Oscar kazanan oyuncu kimdir?

Cevap: Heath Ledger.

 

Soru: Çizme şekline benzeyen coğrafi yapısıyla bilinen ve Akdeniz'in ortasında yer alan Avrupa ülkesi hangisidir?

Cevap: İtalya.

 

Soru: Bir buçuk asırdır hayatımızda olan ve asıl adı "Barbara Millicent Roberts" olan dünyaca ünlü oyuncak bebek markası hangisidir?

Cevap: Barbie.

 

Soru: Doğadaki tüm renkleri içinde barındıran beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde en az kırılan, yani gökkuşağının en üstünde yer alan renk hangisidir?

Cevap: Kırmızı.

3

Tarih ve medeniyet ile ilgili genel kültür soruları

Soru: İstanbul, Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra imparatorluğa yaklaşık kaç yıl başkentlik yapmıştır?

Cevap: Yaklaşık 470 yıl (1453 - 1923 arası).

 

Soru: Tarihçilerin Kutbu olarak bilinen, Osmanlı ve Türk tarihi üzerine dünya çapındaki çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü tarihçimiz kimdir?

Cevap: Halil İnalcık.

 

Soru: Modern dünyada anayasal düzenin ve insan haklarının ilk adımı sayılan, 1215 yılında İngiltere Kralı ile soylular arasında imzalanan belgenin adı nedir?

Cevap: Magna Carta (Büyük Şart).

 

Soru: Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yapan ve yetim kalan binlerce çocuğa sahip çıktığı için "Yetimlerin Babası" olarak anılan komutanımız kimdir?

Cevap: Kâzım Karabekir.

 

Soru: Dünyanın yedi harikasından biri olan ve günümüzde Türkiye sınırları içinde (Muğla/Bodrum) kalıntıları bulunan antik mezar yapısı hangisidir?

Cevap: Halikarnas Mozolesi.

 

Soru: Avrupa tarihinde feodalizmin yıkılmasına ve Yeni Çağ'ın başlamasına zemin hazırlayan, 1789 yılında gerçekleşen büyük toplumsal olay hangisidir?

Cevap: Fransız İhtilali.

 

Soru: Fatih Sultan Mehmet'in babası olan ve tahtı kendi isteğiyle genç yaştaki oğluna bırakmasıyla bilinen Osmanlı padişahı kimdir?

Cevap: II. Murad.

 

Soru: Truva Savaşı'nı ve antik dönemi anlatan ünlü "İlyada ve Odysseia" destanları hangi ozana aittir?

Cevap: Homeros.

4

Bilgi sınırlarını zorlayan genel kültür soruları

Soru: İnsan vücudundaki en uzun ve en güçlü kemik hangisidir?

Cevap: Uyluk kemiği (Femur).

 

Soru: 1926 yılında yürürlüğe giren ve kadın-erkek eşitliği, tek eşlilik gibi modern hukukun temellerini atan kanun hangisidir?

Cevap: Türk Medeni Kanunu.

 

Soru: Avustralya'nın en büyük ve en popüler şehri Sidney olarak bilinse de ülkenin resmi başkenti neresidir?

Cevap: Canberra.

 

Soru: Günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ünlü "Mona Lisa" tablosu ahşap bir panel üzerine yapılmıştır. Bu panel hangi ağaçtan kesilmiştir?

Cevap: Kavak ağacı.

 

Soru: 1928 yılında laboratuvarında unuttuğu bir kültür kabındaki küf mantarı sayesinde ilk antibiyotik olan penisilini keşfeden bilim insanı kimdir?

Cevap: Alexander Fleming.

 

Soru: Mimar Sinan'ın "Kalfalık eserim" olarak nitelendirdiği ve İstanbul'da bulunan muazzam dini yapı hangisidir?

Cevap: Süleymaniye Camii. (Ustalık eseri Edirne'deki Selimiye'dir).

 

Soru: Kuzey Afrika'da yer alan ve resmi başkenti Rabat olan, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'e kıyısı bulunan ülke hangisidir?

Cevap: Fas.

 

Soru: I. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti açısından fiilen bitiren ve Ege Denizi'ndeki bir limanda imzalanan ateşkes antlaşması hangisidir?

Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşması.

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