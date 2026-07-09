Eğlenceli ve merak uyandıran genel kültür soruları

Soru: Bir çift tavla zarının üzerinde toplam kaç nokta bulunur?

Cevap: 42.

Soru: Popüler kültürde "Kara Mamba" lakabıyla tanınan ve NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi basketbolcu kimdir?

Cevap: Kobe Bryant.

Soru: Dünyanın en büyük çölü hangisidir?

Cevap: Antarktika (Çöller yağış miktarına göre belirlendiği için Antarktika dünyanın en büyük soğuk çölüdür. Kum çölü olarak en büyüğü ise Sahra'dır).

Soru: "Seni öldürmeyen şey sadece... yabancı yapar" repliğiyle hafızalara kazınan Joker karakterini, 2008 yapımı "The Dark Knight" filminde canlandıran ve bu rolle Oscar kazanan oyuncu kimdir?

Cevap: Heath Ledger.

Soru: Çizme şekline benzeyen coğrafi yapısıyla bilinen ve Akdeniz'in ortasında yer alan Avrupa ülkesi hangisidir?

Cevap: İtalya.

Soru: Bir buçuk asırdır hayatımızda olan ve asıl adı "Barbara Millicent Roberts" olan dünyaca ünlü oyuncak bebek markası hangisidir?

Cevap: Barbie.

Soru: Doğadaki tüm renkleri içinde barındıran beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde en az kırılan, yani gökkuşağının en üstünde yer alan renk hangisidir?

Cevap: Kırmızı.