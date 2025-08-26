Eski halı ve perdeler sanatla dönüşüyor

Gaziantep'te yaşayan 25 yaşındaki ressam Ferhat Gümüş, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yaptığı resimlerle hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.

Giriş: 26 Ağustos 2025 11:42
  • Yaklaşık 14 yıldır resim yapan Ferhat Gümüş, eskiyen halı ve perdelerin üzerine yağlı boya ve karakalem ile çeşitli resimler yaparak satışa sunuyor.

  • Atıl eşyaları sanata dönüştüren Gümüş, hem geçimini sağlıyor hem de görsel bir şölen hazırlıyor.

  • Ferhat Gümüş, özellikle eski perde ve halıların üzerine hikayesi olan insanları çizmeyi sevdiğini söyledi.

  • Yaptığı işten büyük keyif aldığını ifade eden Gümüş: "Unutulmaya yüz tutan eski halı ve perdeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyordum. Fikir de buradan geldi. Çevremdeki insanlardan eski perde ve halıları temin ediyorum, bazılarını evimden getiriyorum. Özel istek olduğunda müşteriler eski halı ve perdeleri bana getiriyor. Ben de müşterilerimin isteği doğrultusunda istedikleri kişilerin resimlerini çiziyorum. Yıllanmış halı ve perdeler içerisinde birçok hikaye barındırır. Dilleri yoktur, anlatamazlar, ben onların sesi olmayı tercih ettim. 10 yaşında başladığım bu yolculuğa bir iz bırakmak, tarih ve zamanı tutmak, bugün bunu yaptım diyebilmek hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

  • * Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.