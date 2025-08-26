Eski halı ve perdeler sanatla dönüşüyor

Yaptığı işten büyük keyif aldığını ifade eden Gümüş: "Unutulmaya yüz tutan eski halı ve perdeleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyordum. Fikir de buradan geldi. Çevremdeki insanlardan eski perde ve halıları temin ediyorum, bazılarını evimden getiriyorum. Özel istek olduğunda müşteriler eski halı ve perdeleri bana getiriyor. Ben de müşterilerimin isteği doğrultusunda istedikleri kişilerin resimlerini çiziyorum. Yıllanmış halı ve perdeler içerisinde birçok hikaye barındırır. Dilleri yoktur, anlatamazlar, ben onların sesi olmayı tercih ettim. 10 yaşında başladığım bu yolculuğa bir iz bırakmak, tarih ve zamanı tutmak, bugün bunu yaptım diyebilmek hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.