Enerjinizi düşüren 7 yiyecek

Gün içerisinde enerjiniz doğal olarak zaman içerisinde düşüp yükselebilir. Fakat bazı yiyecekler enerjinizin düşmesine sebep olabilir...

Sağlık
Giriş: 27 Şubat 2024 14:00
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  • Gün içinde enerji seviyenizin hafifçe yükselip düşmesi normaldir. Bu doğal gelgiti çeşitli faktörler etkileyebilir. Bunlara uyku, stres seviyeleri, fiziksel aktivite seviyeniz ve yediğiniz yiyecekler dahil. Genel olarak, bir yemek veya atıştırmalık yemek deponuzu doldurur ve daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Ancak bazı yiyecekler aslında enerjinizi azaltabilir. İşte enerjinizi tüketme potansiyeline sahip yedi gıda:

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  • Beyaz ekmek, makarna ve pirinç

    Tahıllar vücudun enerji kaynağı olan karbonhidrat bakımından zengindir. Ancak beyaz ekmek, beyaz makarna ve beyaz pirinçte bulunan işlenmiş tahıllar, enerji seviyeniz söz konusu olduğunda aslında yarardan çok zarara neden olabilir. Bunun nedeni kısmen tahılın kepek olarak bilinen lif içeren dış katmanının işleme sırasında çıkarılmasıdır. Bu nedenle işlenmiş tahıllar daha düşük düzeyde lif içerir ve tam tahıllardan daha hızlı sindirilme ve emilme eğilimindedir. Bu nedenle işlenmiş tahıllardan zengin bir yemek veya atıştırmalık genellikle kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı bir artışa ve ardından enerjide düşüşe neden olur. Bu nedenle işlenmiş tahıllardan kaçınmak veya bunları tam tahıllı alternatiflerle değiştirmek vücudunuza daha fazla besin kaynağı sağlayabilir ve enerji zirvelerini ve diplerini önleyebilir.

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  • Kahvaltılık gevrekler, yoğurt ve ilave şeker içeren diğer gıdalar

    Piyasadaki pek çok gıda, çok sık tüketildiğinde enerji seviyenize zarar verebilecek ilave şekerlerle doludur. Örneğin birçok kişi kahvaltılık gevreklerin sağlıklı ve enerji verici bir kahvaltı rutininin önemli bir parçası olduğunu düşünüyor. Ancak pek çoğu aslında güne beklenen enerjiyi verebilecek besin değerinde olmuyor. Bunun nedeni çoğu kahvaltılık gevreklerin çok az lif içermesine rağmen önemli miktarda ilave şeker içermesidir. Yüksek şeker ve düşük lif içeriğinin bu kombinasyonu, kan şekeri ve insülin düzeylerini yükselterek enerjide artışa ve ardından düşüşe yol açabilir. Dahası, bazı araştırmalar ilave şeker oranı yüksek gıdaları yemenin diğer şekerli gıdalara istek duyma olasılığınızı artırabileceğini ve potansiyel olarak enerji tüketen bir döngü yaratabileceğini öne sürüyor. Yüksek düzeyde ilave şeker içeren diğer popüler kahvaltı yiyecekleri arasında aromalı yoğurtlar, meyve suları, kekler, granola barlar ve hatta bazı ekmek türleri bulunuyor.

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  • Alkol

    Alkol rahatlatıcı etkisi ile bilinir. Aslında pek çok kişi akşam yemeğinde veya akşam biraz alkol almanın uykuya daha kolay dalmalarına yardımcı olduğunu düşünse de alkol aslında uykunuzun kalitesini ve süresini azaltabiliyor ve genel olarak daha az dinlendirici bir uykuya yol açabiliyor.

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  • Kahve

    Ölçülü olarak tüketildiğinde kahvenin olumlu fiziksel ve zihinsel etkileri olabilir. Örneğin araştırmalar, kahvenin Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini %26-34 oranında azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kahvenin içindeki uyarıcı olan kafeinin, enerji ve beyin fonksiyonlarında kısa süreli bir artış sağladığı da bilinmekte ve zaten çoğu insan yorgun hissettiğinde bu etkisine güveniyor. Bununla birlikte, düzenli olarak kahve içmek vücudunuzun bir tolerans oluşturmasına neden olacak ve bu da etkilerinin gücünü azaltacaktır. Daha da önemlisi, doğru beslenme veya uyku yerine düzenli olarak kahveye güvenmek, zamanla enerjinizi tüketebilir. Çok fazla kafein uykunuzun kalitesini de olumsuz etkileyebilir, bu da uzun vadede enerji seviyenizi düşürebilir. Günde dört fincandan fazla kahve içmemeye özen göstermelisiniz.

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  • Enerji içecekleri

    Enerji içeceklerinin size kısa süreli enerji artışı sağlayabileceği inkar edilemez. Aslında birçok araştırma, enerji içeceklerinin uykusuzluğu azaltmanın yanı sıra konsantrasyonu ve hafızayı yaklaşık %24 oranında artırabildiğini gösteriyor. Şeker söz konusu olduğunda ise çoğu enerji içeceği yüksek miktarlarda şeker içerir, hatta bazen şişe başına 10 çay kaşığı kadar içerebiliyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi fazla miktarda ilave şeker tüketmek enerjinizin aniden yükselmesine, ardından keskin bir şekilde düşmesine neden olabilir ve potansiyel olarak içeceği tüketmeden önceki halinizden daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Üstelik kahvede olduğu gibi enerji içeceklerini düzenli olarak tüketenler içerdikleri kafeine karşı tolerans geliştirebilirler. Bu durum içen kişinin aynı enerji enerji verici etkileri deneyimlemek için giderek daha fazla miktarlarda tüketmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bazı araştırmalar enerji içeceklerinin uyku süresini ve kalitesini azaltabileceğini gösteriyor. Hatta enerji içeceklerinin bazen aynı miktardaki kahveden çok daha fazla kafein içerdiğini de belirtmekte fayda var. Bu durum, enerji içeceği tüketenlerin önerilen günlük 400 mg kafein sınırını aşmasına neden olabilir ve bu da sinirlilik, endişe ve kalp çarpıntısına neden olabilir. Ayrıca panik atakları da kötüleştirebilir.

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  • Kızarmış ve hazır yemekler

    Kızartılmış ve fast food yiyecekler de enerjinizi düşürebilir. Bunun nedeni genellikle yağ oranının yüksek ve lif oranının düşük olmasıdır; bu iki faktör sindiriminizi yavaşlatabilir. Daha yavaş sindirim, enerji artırıcı besinlerin vücuda girme hızını azaltabilir, bu da genellikle yemekten sonra bekleyebileceğiniz enerji artışını geciktirir. Üstelik kızartılmış ve fast food yiyeceklerin vitamin, mineral ve diğer temel besin maddeleri açısından yetersiz olma eğilimi oldukça yüksek. Aynı anda çok fazla yağlı yiyecek tüketmek de kendinizi aşırı tok hissetmenize neden olabilir. Bazı durumlarda bu, önümüzdeki birkaç saat boyunca enerjinizi veya herhangi bir şey yapma isteğinizi azaltabilir.

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  • Kalorisi çok düşük besinler

    Atıştırmalık zamanı yaklaştığında, bazı insanlar daha sağlıklı bir seçim olduğuna inanarak en sevdikleri yiyeceklerin düşük kalorili versiyonlarını tercih ediyorlar. Ancak bu gıdaları beslenme düzeninize fazlaca dahil etmek, gün boyunca yetersiz miktarda kalori almanıza neden olabilir ve bu da enerji seviyenizi ciddi şekilde düşürebilir. Kalori, bir gıdanın sindirildikten sonra vücudunuza ne kadar enerji sağlayacağını tahmin etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Vücudunuz nefes alma, düşünme ve kalp atışı gibi temel işlevleri sürdürmek için kalorileri kullanır. Tükettiğiniz kaloriler aynı zamanda egzersiz yaparak yaktığınız kaloriler de dahil olmak üzere gün boyunca hareket ederek harcadığınız enerjiyi de kapsar. Vücudunuza düzenli olarak ihtiyaç duyduğundan çok daha az kalori sağlamak hormonal dengesizliklere neden olabilir ve metabolizmanızı yavaşlatarak kendinizi bitkin hissetmenize neden olabilir. Yemeklerde veya atıştırmalıklarda çok az kalori tüketmek de iştahı artırabilir. Bu, bir sonraki öğünde aşırı yemenize yol açarak aşırı tok ve halsiz hissetmenize neden olabilir.

    Referans: Alina Petre. "7 Foods That Drain Your Energy". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/foods-that-drain-energy. (5 Şubat 2018).

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