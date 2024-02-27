Enerjinizi düşüren 7 yiyecek

Kalorisi çok düşük besinler
Atıştırmalık zamanı yaklaştığında, bazı insanlar daha sağlıklı bir seçim olduğuna inanarak en sevdikleri yiyeceklerin düşük kalorili versiyonlarını tercih ediyorlar. Ancak bu gıdaları beslenme düzeninize fazlaca dahil etmek, gün boyunca yetersiz miktarda kalori almanıza neden olabilir ve bu da enerji seviyenizi ciddi şekilde düşürebilir. Kalori, bir gıdanın sindirildikten sonra vücudunuza ne kadar enerji sağlayacağını tahmin etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Vücudunuz nefes alma, düşünme ve kalp atışı gibi temel işlevleri sürdürmek için kalorileri kullanır. Tükettiğiniz kaloriler aynı zamanda egzersiz yaparak yaktığınız kaloriler de dahil olmak üzere gün boyunca hareket ederek harcadığınız enerjiyi de kapsar. Vücudunuza düzenli olarak ihtiyaç duyduğundan çok daha az kalori sağlamak hormonal dengesizliklere neden olabilir ve metabolizmanızı yavaşlatarak kendinizi bitkin hissetmenize neden olabilir. Yemeklerde veya atıştırmalıklarda çok az kalori tüketmek de iştahı artırabilir. Bu, bir sonraki öğünde aşırı yemenize yol açarak aşırı tok ve halsiz hissetmenize neden olabilir.
Referans: Alina Petre. "7 Foods That Drain Your Energy". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/foods-that-drain-energy. (5 Şubat 2018).
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