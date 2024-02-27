Enerjinizi düşüren 7 yiyecek

Enerji içecekleri

Enerji içeceklerinin size kısa süreli enerji artışı sağlayabileceği inkar edilemez. Aslında birçok araştırma, enerji içeceklerinin uykusuzluğu azaltmanın yanı sıra konsantrasyonu ve hafızayı yaklaşık %24 oranında artırabildiğini gösteriyor. Şeker söz konusu olduğunda ise çoğu enerji içeceği yüksek miktarlarda şeker içerir, hatta bazen şişe başına 10 çay kaşığı kadar içerebiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi fazla miktarda ilave şeker tüketmek enerjinizin aniden yükselmesine, ardından keskin bir şekilde düşmesine neden olabilir ve potansiyel olarak içeceği tüketmeden önceki halinizden daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Üstelik kahvede olduğu gibi enerji içeceklerini düzenli olarak tüketenler içerdikleri kafeine karşı tolerans geliştirebilirler. Bu durum içen kişinin aynı enerji enerji verici etkileri deneyimlemek için giderek daha fazla miktarlarda tüketmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bazı araştırmalar enerji içeceklerinin uyku süresini ve kalitesini azaltabileceğini gösteriyor. Hatta enerji içeceklerinin bazen aynı miktardaki kahveden çok daha fazla kafein içerdiğini de belirtmekte fayda var. Bu durum, enerji içeceği tüketenlerin önerilen günlük 400 mg kafein sınırını aşmasına neden olabilir ve bu da sinirlilik, endişe ve kalp çarpıntısına neden olabilir. Ayrıca panik atakları da kötüleştirebilir.