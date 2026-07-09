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İlişki

Sevgiliye sorulacak sorular: İlişkiyi canlandıracak 35 soru

İlişkinizin her aşamasında sevgilinizi daha iyi tanımak için sorabileceğiniz kapsamlı bir soru listesi...

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 12:25
Güncelleme: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:45
1

Biriyle uzun süredir birlikte olmak ya da yeni bir aşka yelkene açmak fark etmez; bir noktada o hep aynı dönen sohbet çemberinden çıkmak gerekir. "Günün nasıl geçti?", "Ne yedin?" döngüsü bir süre sonra ilişkiyi monotonlaştırabiliyor. Çift terapistlerinin de hep söylediği bir şey var: Doğru soruyu sormak, hiç bilmediğiniz bir kapıyı aralar. Sevgilinizle akşam kahve içerken, uzun bir araba yolculuğunda ya da sadece mesajlaşırken aranızdaki iletişimi yükseltecek, bazen güldürüp bazen de "Nasıl yani?" dedirtecek bir soru listesi hazırladık. Lafı hiç uzatmadan; komikten tuzağa, zordan teste kadar sevgilinize sorabileceğiniz en iyi sorulara geçelim.

2

Ortamı yumuşatan komik ve eğlenceli sorular

İlişkide en güzel bağ birlikte gülebilmektir. Hem sevgilinizin çocuksu yönünü görmek hem de havayı yumuşatmak için bu sorular harika birer başlangıç olabilir:

 

Benimle tanışmadan önce, ilk gördüğünde aklından geçen o dürüst (ve belki biraz komik) düşünce neydi?

Eğer bir günlüğüne görünmez olsan, ilk olarak kimin yanına gidip neyi dikizlerdin?

Hayatın bir dizi olsaydı, sence bizim ilişkimiz hangi türde olurdu? Komedi mi, yoksa absürt dram mı?

Şimdiye kadar yaptığın en utanç verici ama hatırlayınca hâlâ güldüğün o an ne?

Dünyadaki tek bir yiyeceği ömrünün sonuna kadar yemek zorunda kalsan bu ne olurdu?

Sence benim en garip ya da en takıntılı olduğun huyum hangisi?

Küçüken büyüyünce ne olacağını hayal ediyordun, şu an ne oldun?

3

Bağınızı güçlendirecek özel ve derin sorular

Karşınızdaki insanın ruhuna dokunmak, onun korkularını ve hayallerini anlamak ilişkiyi kökleştirir. Biraz derin sulara dalmak isterseniz bu sorular tam sizlik:

 

Hayatında aldığın ve "İyi ki yapmışım" dediğin en büyük risk neydi?

Kendini en çaresiz hissettiğin bir dönemde, seni o durumdan ne veya kim çıkardı?

Çocukluğuna dair en çok özlediğin, keşke hiç değişmeseydi dediğin o his nedir?

Benimle birlikteyken en çok hangi anlarda "İyi ki hayatımda" diyorsun?

Bir ilişkide senin için asla affedilmeyecek, doğrudan bitiş sebebi olacak şey ne?

Şu anki hayatında en çok neyin eksikliğini hissediyorsun veya neyi başarmak istiyorsun?

Sevildiğini en net nasıl anlarsın? Güzel bir sözle mi, sana ayrılan vakitle mi yoksa küçük bir dokunuşla mı?

4

Cevaplaması biraz cesaret isteyen zor sorular

Bu sorular biraz açık sözlülük gerektirir. Cevaplar her zaman duymak istediğiniz şeyler olmayabilir ama ilişkiyi olgunlaştıran da tam olarak bu dürüstlüktür:

 

İlişkimizde seni içten içe endişelendiren ya da "Acaba?" dediğin bir durum var mı?

Karakterimde ya da davranışlarımda seni en çok zorlayan, katlanmakta güçlük çektiğin şey ne?

Büyük bir kavga ettiğimizde sence hangimiz daha yapıcı davranıyor, hangimiz duvar örüyor?

Yarın çok büyük bir kariyer fırsatı çıksa ve başka bir şehre taşınman gerekse, bizim için ne düşünürsün?

Hayatta aşk mı daha besleyicidir sence, yoksa koşulsuz bir güven duygusu mu?

Geçmişe dönüp bir şeyi değiştirme şansın olsaydı, bu bizimle ilgili bir an mı olurdu yoksa tamamen kendi hayatınla mı ilgili?

Sence bir insan birini gerçekten seviyorken neden ondan uzaklaşma ihtiyacı hisseder?

5

Nabız ölçen tatlı tuzak sorular

Geldik işin en heyecanlı kısmına. Bu soruları sorarken yüz ifadelerini iyi izleyin; çünkü cevap verirken iki kez düşünmek zorunda kalacaklar:

 

Telefonumu kurcalamak için tek bir hakkın olsaydı, doğrudan hangi uygulamaya girip neye bakardın?

En yakın arkadaşın benim hakkımda haksız bir eleştiri yapsa, beni mi savunursun yoksa sessiz kalıp onu mu dinlersin?

Eğer eski sevgilinle bir yerde karşılaşsak ve ortam gerilse, o an durumu kurtarmak için ne yaparsın?

Benim tarzımda, giyimimde ya da saçımda gizliden gizliye hiç beğenmediğin bir detay var mı?

Hafızandan benimle geçirdiğin tek bir günü tamamen silmek zorunda kalsan, bu hangi gün olurdu?

Sosyal medyada birini beğenerek takip ettiğini görsem ve bu durumdan rahatsız olsam, bana nasıl bir açıklama yaparsın?

Benden sakladığın, "Bunu bilirse kesin çok büyük kıyamet kopar" dediğin küçük bir sırrın var mı?

6

Geleceği ve uyumunuzu gösteren test soruları

Birbiriniz için doğru insan olup olmadığınızı, hayata aynı pencereden bakıp bakmadığınızı anlamanın en pratik yolu bu vizyon sorularıdır:

 

Bundan 5 ya da 10 yıl sonra kendimizi nasıl bir evin içinde, nasıl bir rutin yaşarken hayal ediyorsun?

Sence birbirimizin aileleriyle kurduğumuz bağ şu an ne kadar sağlıklı ilerliyor?

Bizim ilişkimizi dışarıdaki diğer tüm çiftlerden ayıran, bizi özel kılan en belirgin şey sence ne?

Para biriktirmek, harcamak ve gelecek yatırımı yapmak konusundaki fikirlerimiz sence ne kadar uyuşuyor?

Evlilik veya çocuk sahibi olmak fikri senin için uzak bir hayal mi, yoksa yakın plan bir hedef mi?

Tartışmalarımız sence nasıl? Birbirimizi kırarak mı çözüyoruz, yoksa büyüyerek mi?

Birbirimizin kişisel alanlarına ve yalnız kalma ihtiyaçlarına yeterince saygı duyuyor muyuz?

 

Küçük bir ipucu: Bu listeyi sevgilinizin karşısına geçip bir sınav kağıdı gibi okumayın. Güzel bir akşam yemeğinde ya da kahve eşliğinde, aralardan cımbızla seçerek, sohbetin doğal akışı içinde sorun. Göreceksiniz, bir soru bazen saatlerce süren harika bir sohbete dönüşecek.

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