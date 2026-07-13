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Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Anında mutlu olmanın yolları nelerdir?
Ruh

Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri

Bazen mutlu bir zihin yapısını korumak güç olabilir. Mutluluk duygusu, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, her zaman kalıcı değildir. Yine de mutluluğa ihtiyaç olduğunda sürdürmenin ya da artırmanın yolları vardır.

Giriş: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 14 Temmuz 2026, Salı 09:45
1
Şükran duyduğunuz şeyleri sayın

Modunuzu yükseltmek için biraz minnet duymak gibisi yoktur. Araştırmalar, minnettarlığı göstermenin mutlu olmayı sağladığını gösteriyor. Her akşam, bir yere şükran duyduğunuz üç şeyi yazmayı deneyin. 

2
Pozitif bir mantrayı tekrarlayın

Mantranızı kendiniz yaratabilir ya da internet üzerinden bir tane bulabilirsiniz. Sizin için anlamlı olan bir ifade bulun. Araştırmalara göre, bir mantraya sahip olmak, kötü duygularla başa çıkabilmemize yardımcı oluyor. 

3
Mutlu anıları düşünün

Yapılan araştırmalar, nostaljinin daha mutlu ve daha optimist olmamızı sağladığını gösteriyor. Eski yıllıkları karıştırmamızın vaktidir belki de…

4
Küçük zaferleri kutlayın

Küçük ve basit anlar, güçlüdür. Bir soruya doğru bir cevap vermek ya da radyoda en sevdiğiniz şarkıyı yakalamak; günün küçük "zaferlerinin" tadını çıkarın. İyi giden şeyleri fark etmeye zaman ayırdığımızda, gün içerisinde birçok küçük ödül kazanmış oluruz ve bu durum ruh halimizi olumlu bir yönde etkiler.

5
Birileriyle konuşun

O telefonu hemen bırakın ve gerçek FaceTime'a başlayın. İnsanlar, sosyal yaratıklardır; bu yüzden bu kaynaklardan faydalanmamızın vaktidir. Yapılan araştırmalar, insanların etrafında olmanın bile mutluluğumuzu artırdığını gösteriyor.

6
Maneviyata önem verin

Maneviyat ve din, mutlulukta artış ile ilişkilendiriliyor. Bazen kendinizden daha büyük bir şeye bağlı olduğunuzu bilmek yardımcı oluyor.

7
İş hayatınızı hafifletmeye çalışın

Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olan Danimarka'da, insanlar, birçok yere kıyasla iş yerlerinde çok daha az zaman geçiriyorlar. Danimarkalıların yalnızca %2'si uzun çalışma saatlerine sahip. Yine de tam zamanlı çalışanlar günlerinin %66'sını kendilerine ayırabiliyorlar. 

8
Yaşlanma sürecini kucaklayın

Birçok insan yaşlanmamak için her şeyini verir; ancak yapılan araştırmalar, yaşlandıkça daha mutlu olduğumuzu gösteriyor. Uzmanlar,bu durumun yaşlandıkça pozitif deneyimler üzerinde daha fazla düşünmemizin bir sonucu olduğunu söylüyorlar. Doğum günlerini sevmek için iyi bir sebep, değil mi?

9
Ağlayın, içinizi boşaltın

Kulağa mantık dışı geliyor olabilir; ama işe yarama ihtimali var. Yapılan araştırmalara göre, ağlamak, gözyaşlarının akışı ile ruh halinde pozitif bir iyileşmeyi sağlıyor. 

10
Altın oranı takip edin

Psikolog Barbara Fredrickson tarafından geliştirilen bu teoriye göre, mutlu olmak için yaşadığınız her negatif deneyime karşı, üç pozitif deneyim yaşamanız gerekiyor.  

11
Birisine olan minnettarlığını mail yolu ile gösterin

Teknoloji o kadar da kötü bir şey değil. Dolup taşan gelen kutunuzu biraz farklı türde bir mail ile canlandırın. Olumsuzluklara karşı o kadar sert bir şekilde mücadele veriyoruz ki iki dakikalık pozitif bir mailin ne kadar güçlü bir şey olabileceğini aklımıza bile getirmiyoruz. 

12
Birisine iltifat edin

Cömertliğiniz hem sizin hem de karşınızdaki kişinin gününü şenlendirecektir. Fazla yapay olmayan iltifatlarla bir taşta iki kuş vurabilirsiniz.

13
Mükemmel sıcaklığı bulun

Dışarıdaki havanın, içeride nasıl hissettiğimiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Yapılan bir araştırmaya göre, mutluluk, yaklaşık 13.8⁰C'de maksimuma ulaşıyor.

14
Tek cümlelik günlükler tutun

Bazen en sıradan anlar, mutluluğun en güzel kaynakları haline gelirler. Bu günlük ve sıradan olayları kaydetmek ise daha da mutlu olmamızı sağlar; çünkü bunlara sonradan dönüp bakmak, değerlerini daha iyi anlamamızı sağlar. 

15
Küçük çiçekleri koklamak için durun

Mutluluk kokusu? Kokuların mutluluğa etkisi üzerine yapılan bir araştırma sonucunda, çiçek kokulu oda içerisindeki katılımcıların diğerlerine kıyasla üç kat daha fazla sayıda mutluluk ilişkili eşya seçtikleri görülmüştür. 

16
Mutlu olmayı önce bir deneyin

Kendinizi mutluyken düşünebiliyor musunuz? Bazı bilim insanları bunun düşünülebileceğine inanıyor. Yapılan iki deneysel araştırmaya göre, mutluluğu ellerinizde hayal etmek, ruh halinizi iyileştiriyor.

17
Basit sohbetleri atlayın ve derinlere inin

Hava hakkında herkes konuşabilir. Dünya ile olan bağlantınızın derinleşmesine izin verin ve birisiyle tatmin edici bir sohbet başlatın; araştırmalar bunun mutluluğu ve huzuru artırdığını gösteriyor. 

18
Seks yapın

Yatağa koşmak için işte size iyi bir sebep: Araştırmalara göre seks yapmak, stresi azaltıyor. Elbette ne kadar olduğu size kalmış. 

19
Başka birisi için para harcayın

Başkalarına yatırım yapmak, gerçekten de karşılığını verir. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre, başkaları için para harcamak, kişinin mutluluğunu artırıyor. 

20
Daha iyi bir dinleyici olun

Sohbetlerinize gerçekten ne kadar dikkat veriyorsunuz? Araştırmacılara göre, ne kadar dinlersek, hayatlarımız o kadar mutluluk verici ve anlamlı oluyor – özellikle de ilişkilerimiz dahilinde.

21
Selfie çekin

Birisi sizi çektiğiniz selfieler yüzünden yargılamaya kalktığında, onlara şunu gösterin: 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre, selfie çekmek, özgüveni artırıyor ve daha mutlu olmanızı sağlıyor.

22
Beklentilerinizi düşürün

Hayatınızda hiç sönük bir yılbaşı ya da sevgililer günü geçirdiyseniz eğer, elinizi kaldırın. Çıta çok yükseltildiğinde, beklentilerin hayal kırıklıkları ile sonuçlanabileceğini biliyoruz. Çıtayı düşürmeniz gerektiğini söylemiyoruz; ama bazen gerçekçi beklentiler, uzun vadede daha mutlu olmanızı sağlar.

23
İyimser olmaya çalışın

Hayatın bardağına dolu tarafından bakmanın avantajı çoktur. Durum ne olursa olsun bir umut ışığı aramaya çalışmaktan vazgeçmeyin. İyimser insanlar, yalnızca daha neşeli değildirler; aynı zamanda da daha uzun yaşarlar. Yani mutlu olabilecekleri bolca ekstra zaman…

24
Meditasyon, meditasyon, meditasyon

Meditasyonun yararları saymakla bitmez; ancak olumlu yönlerinin belki de en önemlisi, ruh haline olan etkileri. Araştırmalara göre, her gün birkaç dakikalık meditasyon kaçamağı, daha mutlu olmamızı sağlıyor.

25
Müzik dinleyin

Kabul etmek gerek ki solo bir müzik seansı gibisi yoktur ve görünen o ki bilim de buna katılıyor. Yapılan araştırmalar, müzik dinleyerek ruh halinizi iyileştirmeye çalışmanın pozitif bir zihin yapısı için oldukça etkili olduğunu gösteriyor. 

26
Hatta mümkünse hüzünlü müzikler dinleyin

Evet, gerçekten. Hüzünlü müzikler dinlemek, pozitif duyguların yüzeye çıkmalarına yardımcı oluyor. 

27
Annenizi arayın

Telefonu alın elinize. Yapılan araştırmalara göre, annenizin sesini duymanız, stresin azalmasına yardımcı oluyor. Ve tabii ki daha az stres, daha fazla mutluluk demek.

28
Tüylü arkadaşlarınızla vakit geçirin

Köpeğinizle oyunlar oynayın ya da kedinize sarılın. Evcil hayvanlarla etkileşime geçmek, beyindeki oksitosin – "sıcak ve yumuşak" hormonu – salınımını artırarak keyif duygusunu getirir.

29
Kendinize ne kadar harika olduğunuzu hatırlatın

Araştırmalar, kişinin kendisini kabul etmesinin mutlu bir hayat için kritik olduğunu gösteriyor ama ne yazık ki nadiren uyguladığımız bir alışkanlık. 

30
Geri verin

Olduğumuz yere az da olsa yardımsız gelmedik; o halde aynı cömertliği neden biz de göstermeyelim ki? İyiliğiniz yalnızca diğer insanları etkilemek ile kalmayacak; aynı zamanda da daha mutlu olmanızı sağlayacak. 

31
Mutlu insanlarla telefonlaşın

Neşe, gerçekten de bulaşıcıdır. Araştırmalara göre, kendinizi ne kadar pozitif insanlarla çevrelerseniz, o derece mutlu hissediyorsunuz. En yakın arkadaşlarınızla konuşmanın tam vakti. 

32
İyi bir yemek yapıverin

Hüzünlü müsünüz? İçinizdeki şefi dışarı çıkarın ve mutfağa koşun. Akşam yemeği için yeni bir tarif deneyerek kendilerinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

33
İyi bir egzersiz yapın

Egzersiz, yalnızca vücudunuz için değil, beyniniz açısından da aynı şekilde yararlıdır. Ter akıtmaya başladığınızda, endorfin salgılar ve hemen kendinizi mutlu hissetmeye başlarsınız. 

34
Deneyimlere para harcayın

Tatmin edici bir hayat, edinilen mülklerde değil, yaşadığımız deneyimlerde ve bunları paylaştığımız insanlardadır. Biraz para harcayacaksanız eğer, bir seyahate, konsere ya da keyfinizi yerine getirecek herhangi bir deneyime harcama yapın. Bilim, bu şekilde uzun vadede daha mutlu olacağınızı söylüyor.

35
Tatil planı yapın 

Seyahat beklentisi, en az seyahatin kendi kadar eğlencelidir. Tatil hazırlığı yapmanın mutluluk seviyemizi artırdığı araştırmalarca gösterilmiştir.

36
Kendinize meydan okuyun

O terfi için çalışın ya da o maratona hazırlanın. Meydan okuma ve yenilik, mutluluğun anahtar öğeleridir. Beyin, sürprizlerle uyarılır ve beklenmedik bir durumla başarılı bir şekilde başa çıkmak, güçlü bir doygunluk hissi yaratır.

37
Sahte de olsa gülümseyin

Ruh haliniz iyi olmadığında yapmak isteyeceğiniz son şey gülümsemek olabilir; ancak gülümsemek, asılan yüzünüzü tersine çevirebilir. Araştırmalara göre, gülümseme numarası yapmak, içten gelmese bile ruh halimizi düzeltmemize yardımcı oluyor. 

38
Dışarı çıkın

Arka bahçenizden faydalanın ya da daha önce hiç gitmediğiniz bir parkta gezinin; bunun için kendinize teşekkür edeceksiniz. Kısa da olsa açık havada yürüyüş yapmak, modunuzu yükseltir, stres seviyenizi azaltır. 

39
Yeni arkadaşlar edinin

Yapılan araştırmalara göre, yeni arkadaşlar edinmek, mutluluğumuzu ve refahımızı artırıyor. Bir kulübe katılın, iş arkadaşlarınızla konuşun ya da market sırasında bir sohbet başlatın. Ne tür yeni bağlantılar kuracağınızı asla bilemezsiniz. 

40
Bir bardak süt için

Süt, beyindeki mutluluk hormonu serotoninin yaratılmasına yardımcı olan amino asit tritofandan içerir. Yani süt, yalnızca vücut için değil, beyin için de oldukça önemlidir. 

41
Sıcak bir duş alın

Sıcak bir duş, adeta mutluluğun tanımı değil mi? Zaten yapılan araştırmalar da sıcak banyonun aynı zamanda içimizi de ısıttığını gösteriyor. 

42
Yeterli miktarda uyuyun

Yetersiz uyku, bilişsel süreçlerinizin yavaşlamasına ve depresyon riskinin artmasına sebep olur. Her gece yatağa 30 dakika daha önce girmeyi ya da gün ortasında kısa bir şekerleme yapmayı deneyin.

43
Son olarak, şu gülümseyen yüze bir bakın
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brush-purple Yorumlar
Misafir 19 Haziran 2024, Çarşamba

harika

Misafir 05 Şubat 2024, Pazartesi

Sayenizde arkadaşımın yaşam enerjisi yerine geldi, teşekkürler...

Misafir 05 Şubat 2024, Pazartesi

çok faydalı buldum

Misafir 26 Ocak 2024, Cuma

Sorularınız varsa alabilirim...

Misafir 29 Kasım 2023, Çarşamba

Yaşamak için mutlu olmalıyım.

Misafir 22 Ekim 2023, Pazar

Teşekkürler önerileriniz çok güzel

Misafir 17 Ekim 2023, Salı

Beni çok iyi etkiledi deniyeceğim...

Misafir 21 Kasım 2023, Salı

Annem yok ki

Misafir 23 Aralık 2023, Cumartesi

hiç bir şeyden mutlu olmak istemiyorum

Misafir 09 Eylül 2023, Cumartesi

Annem zaten üzdü ????

Misafir 19 Temmuz 2023, Çarşamba

misafir teşekkürler

Misafir 19 Nisan 2023, Çarşamba

Keşke bunların hepsi işe yarasa

Misafir 15 Eylül 2022, Perşembe

Bilgileriniz için teşekürler

Misafir 06 Haziran 2022, Pazartesi

Artık çok mutluyum teşekkurler haberturk

Misafir 28 Mayıs 2022, Cumartesi

Mutlu olmanın bir yoluda sağlıklı olmanın farkındalığında olmak ve hastayken ne halde olduğumuzu hatırlamak bizi iyi hissettirir.

Misafir 12 Nisan 2021, Pazartesi

Sürpriz sonlu

Misafir 03 Kasım 2020, Salı

sonu en güzeliydi :))))

Misafir 28 Haziran 2022, Salı

Mutlu olmak mutlu etmesini bilenlerin hakkıdır. Hamdi KAKYONCU

Misafir 11 Ekim 2020, Pazar

sonuncu her şeye deyer