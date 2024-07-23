El yapısına göre tırnak seçimi

Ballerina (kutikül) tırnaklar

Ballerina tırnaklar, geniş tırnak yatağına sahip olanlar için mükemmel bir seçenek. Uzun ve geniş parmaklarda, zarif bir görünüm sağlar ve modern bir stil yaratır. Bu tırnak şekli, manikürde çeşitli tasarımların da güzel gözüktüğü bir seçenektir.

Tırnak şeklinizi seçerken elinizin anatomisini ve kişisel tarzınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ayrıca, tırnak bakımı ve sağlığı da seçim yaparken dikkate almanız gereken faktörler arasında yer alır.