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Çocuklu Hayat

Yağmur tatiline özel evde yapabileceğiniz etkinlikler!

İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda can güvenliğinin riske edilmemesi adına yarın da okulların tatil olacağını açıkladı. Bugün dahil toplamda 4 gün okullar tatil! Peki, bu 4 günde çocuklarınız ile birlikte neler yapabilirsiniz? İşte yaş gruplarına özel keyifli aile etkinlikleri...

Giriş: 15 Ekim 2026, Perşembe 12:15
Güncelleme: 15 Ekim 2026, Perşembe 12:15
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Meteorolojiden gelen haberlerle birlikte okullara verilen 2 günlük yağış molası hafta sonuyla birleşti ve aileler için toplamda 4 günlük uzun bir ev tatili başladı. Dışarıda yağmur yağarken, evdeki çocukların enerjisini doğru yönlendirmek ve "Canım sıkıldı" krizlerinin önüne geçmek için yaş gruplarına özel ailecek oynanabilecek etkinlikleri derledik! İşte önerilerimiz…

 

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Okul öncesi yaş grubuna (2 - 5 yaş) özel ev etkinlikleri

Bu yaş grubundaki çocukların dünyayı duyularıyla keşfetme ihtiyacı yüksek olduğu için etkinliklerin dokunsal, görsel ve motor becerileri harekete geçiren nitelikte olması büyük önem taşır.

 

Duyu bütünleme etkinlikleri

Evdeki derin bir saklama kabına nohut (veya elinizde olan başka bakliyat/makarna ile) doldurup içine küçük oyuncaklar gizleyerek çocuğunuzdan bunları bulmasını isteyebilirsiniz. Eğer oyuncak arama oyunu çabuk biterse, etkinliği renklendirmek için yanına kaşık ve küçük kaplar ekleyebilirsiniz. Çocuğunuz nohut veya makarnaları bu araçlarla kaptan kaba aktarırken hem el-göz koordinasyonunu geliştirecek hem de uzun süre keyifle odaklanacaktır.

 

Minderlerden engel parkuru

Sürekli evde kalmanın getirdiği fiziksel enerjiyi atmak adına salondaki puf, koltuk minderi ve yastıkları yere sererek çocuğunuz için tırmanabileceği, üzerinden atlayabileceği güvenli bir engelli parkur kurgulayabilirsiniz. Bu parkurda dengede durmaya çalışmak ve hedefe ulaşmak, çocuğunuzun kaba motor becerilerini ciddi anlamda geliştirirken evdeki enerjisini sağlıklı bir şekilde dışarı atmasını sağlar.

 

Ev yapımı heykel atölyesi

Marketten alınan hazır oyun hamurları yerine mutfakta un, tuz, su ve biraz sıvı yağ ile hazırlayacağınız tamamen doğal hamurlara doğal gıda boyaları ekleyerek çocuğunuzla birlikte güvenli bir heykel atölyesi kurabilirsiniz. Çocuğunuzun hamuru yoğurması, merdaneyle açması ve kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarması parmak kaslarını güçlendirirken hayal gücünü de son derece besleyecektir.

 

Çarşaftan çadır

Sandalyeleri birbirine yaklaştırarak üzerlerine sereceğiniz büyük bir çarşaflarla çocuklarınıza özel bir çadır inşa edebilirsiniz. Bu çadırın içerisine en sevdiği oyuncakları birlikte yerleştirip oyunlarınızı burada oynayabilirsiniz. Bu alanda okuma saatlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

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İlkokul grubu (6 - 9 Yaş)

Somut düşünme döneminde olan ve somut başarılar elde etmekten hoşlanan bu yaş grubu için kurallı oyunlar, üretkenlik gerektiren projeler ve keşif odaklı aktiviteler idealdir.

 

Hazine avı

Evin farklı odalarına gizleyeceğiniz kâğıtlara bir sonraki odanın veya eşyanın yerini tarif eden bulmacalar ve bilmeceler yazarak heyecan dolu bir macera başlatabilirsiniz. Çocuğunuz ipuçlarını birleştirip son noktadaki "hazine sandığına" ulaştığında hem problem çözme becerilerini kullanmış olacak hem de tüm ailenin katıldığı bu rekabetçi süreçte harika vakit geçirecektir.

 

Kendi hikayesini tiyatro oyununa dönüştürme

Çocuğunuzun tamamen kendi hayal gücüyle uydurduğu bir hikâyeyi tiyatro oyununa dönüştürmek, onun ifade yeteneğini ve duygusal zekâsını güçlendirecek iyi bir etkinliktir. Birlikte basit bir senaryo çıkarıp evdeki kıyafet ve aksesuarlardan kostümler hazırlayarak salonunuzu tiyatro sahnesine dönüştürebilirsiniz. Çocuğunuz kendi yazdığı hikâyeyi canlandırırken hem olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve problem çözmeyi öğrenir hem de düşüncelerini topluluk önünde cesurca sergilemenin haklı gururunu yaşar.

 

Mutfakta yeni lezzetler

İlkokul çağındaki çocuklar mutfakta aktif rol almaktan ve bir şeyler pişirmekten büyük gurur duyarlar. Bu yüzden şekersiz bir kurabiye veya lavaştan pizza yapımı onların tüm kontrolü kendilerinde olacak şekilde yemek yapabilmelerini sağlar. Pişme aşamaları pek tabii sizin kontrolünüzde olmalı!

 

Zaman kapsülü oluşturma

Küçük bir kutunun içine çocuğunuzun o günkü el izini, çizdiği bir resmi, en sevdiği şeylerin listesini ve gelecekteki haline yazdığı kısa bir notu veya bugününe dair bir not koyup bantlayabilirsiniz. Bu kutunun üzerine "1 yıl sonra açılacak" yazıp saklamak; çocuğa zaman kavramını öğretirken geleceğe dair tatlı bir merak ve sorumluluk duygusu aşılar.

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Ortaokul ve gençlik yaş grubu (10 - 14 yaş)

Bu dönemdeki çocuklar mantıksal derinliği olan, dijital dünyaya alternatif sunan, kendi özerkliklerini hissettiren ve yetişkin gibi muamele gördükleri stratejik etkinliklerden keyif alırlar.

 

Aile içi kısa film çekimi

Bir cep telefonu kamerası yardımıyla evdeki 4 günlük tatilinizi kısa videolar halinde kaydederek ailenizin minik belgeselini çekebilirsiniz. Çocuğunuzun yönetmen ve muhabir rolünü üstlendiği bu eğlenceli etkinlikte, günün yemek hazırlıklarını, oynanan oyunları ve yağmurlu gün röportajlarını kurgulaması onun yaratıcılığını ve ifade gücünü besler. Ayrıca gelecek için size harika anılar bırakır!

Bilgi yarışması

Genel kültür, müzik, sinema ve hatta aile geçmişine dair soruların yer aldığı bir bilgi yarışması düzenleyebilirsiniz. Bunun için çeşitli telefon uygulamaları kullanabilir veya kendiniz sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Gençlerin soruları hazırlamasına veya sunucu rolünü üstlenmesine izin vermek, onların organizasyon yeteneklerini sergilemelerine imkan tanır.

 

Bilim seti kutu oyunları

Oyuncak mağazalarında bulabileceğiniz bilim ve kimya deney setleri ev ortamında güvenli ve son derece heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirmenizi sağlar. Kutuların içerisinden çıkan rehberler, mikroskoplar, test tüpleri ve zararsız reaktif malzemeler sayesinde bir bilim insanı gibi aşama aşama deney yapabilir teorik ders bilgilerinin hayattaki somut karşılıklarını gözlemleyebilirler.

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