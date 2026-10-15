Okul öncesi yaş grubuna (2 - 5 yaş) özel ev etkinlikleri

Bu yaş grubundaki çocukların dünyayı duyularıyla keşfetme ihtiyacı yüksek olduğu için etkinliklerin dokunsal, görsel ve motor becerileri harekete geçiren nitelikte olması büyük önem taşır.

Duyu bütünleme etkinlikleri

Evdeki derin bir saklama kabına nohut (veya elinizde olan başka bakliyat/makarna ile) doldurup içine küçük oyuncaklar gizleyerek çocuğunuzdan bunları bulmasını isteyebilirsiniz. Eğer oyuncak arama oyunu çabuk biterse, etkinliği renklendirmek için yanına kaşık ve küçük kaplar ekleyebilirsiniz. Çocuğunuz nohut veya makarnaları bu araçlarla kaptan kaba aktarırken hem el-göz koordinasyonunu geliştirecek hem de uzun süre keyifle odaklanacaktır.

Minderlerden engel parkuru

Sürekli evde kalmanın getirdiği fiziksel enerjiyi atmak adına salondaki puf, koltuk minderi ve yastıkları yere sererek çocuğunuz için tırmanabileceği, üzerinden atlayabileceği güvenli bir engelli parkur kurgulayabilirsiniz. Bu parkurda dengede durmaya çalışmak ve hedefe ulaşmak, çocuğunuzun kaba motor becerilerini ciddi anlamda geliştirirken evdeki enerjisini sağlıklı bir şekilde dışarı atmasını sağlar.

Ev yapımı heykel atölyesi

Marketten alınan hazır oyun hamurları yerine mutfakta un, tuz, su ve biraz sıvı yağ ile hazırlayacağınız tamamen doğal hamurlara doğal gıda boyaları ekleyerek çocuğunuzla birlikte güvenli bir heykel atölyesi kurabilirsiniz. Çocuğunuzun hamuru yoğurması, merdaneyle açması ve kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarması parmak kaslarını güçlendirirken hayal gücünü de son derece besleyecektir.

Çarşaftan çadır

Sandalyeleri birbirine yaklaştırarak üzerlerine sereceğiniz büyük bir çarşaflarla çocuklarınıza özel bir çadır inşa edebilirsiniz. Bu çadırın içerisine en sevdiği oyuncakları birlikte yerleştirip oyunlarınızı burada oynayabilirsiniz. Bu alanda okuma saatlerini de gerçekleştirebilirsiniz.