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Çocuklu Hayat

Trend: Uzun isimler

Son yıllarda isim tercihlerinde nostaljik, melodik ve telaffuzu güçlü uzun kız isimleri ön plana çıkmaya başladı. Hem tınısındaki zarafet hem de derin anlamlarıyla dikkat çeken bu isimler, anne ve baba adaylarının favori tercihleri arasında yer alıyor. İşte son dönemin yükselen trendleri arasında gösterilen, anlamlı uzun kız isimleri...

Giriş: 13 Ekim 2026, Salı 11:03
Güncelleme: 13 Ekim 2026, Salı 11:03
1

Son yıllarda bebek isimlerinde telaffuzu güçlü uzun isimler yeniden ön plana çıkmaya başladı. Kısa ve iki isim kullanmaktansa ebeveynler güçlü anlamları olan uzun isimleri tercih ediyor. Siz de kızınıza uzun ve anlamlı bir isim arıyorsanız işte önerilerimiz…

 

 

Asuman

Gökyüzü, gök anlamlarına gelir.

Aşiyan

Huzurlu mesken, kuş yuvası anlamına gelen zarafet dolu bir isim.

Aybeniz

Ay gibi parlak ve güzel tenli olan.  

Bergüzar

Hatıra, yadigâr, hediye.

Belkıs

Soylu, bilgili ve saygın kadın.  

Cavidan

Sonsuz, ebedi, ölümsüz olan.  

Çağlanur

Çağlayan su gibi coşkulu ve ışık saçan.

 

2

Dilberay

Ay gibi güzel ve gönül alan kadın.

Dilruba

Gönlü kapan, neşeli ve aşık olunan güzel.  

Feride

Eşi benzeri olmayan, tek, kıymetli inci tanesi.

Firdevs

Cennetin en yüksek ve muazzam bahçesi.  

Gülbahar

Bahar gülü, ebru sanatında kullanılan renkli toprak rengi.

Gülbeniz

Gül yüzlü, tazelik ve neşe saçan kadın.  

Gülendam

Gül gibi zarif ve ince endamlı kimse.

3

Hümeyra

Pembe yanaklı, aydınlık yüzlü güzel.  

Hürrem

Sevinçli, güler yüzlü ve ortama neşe katan.

İncisu

İnci kadar değerli ve su kadar saf. 

Jülide: Derinlikli, dağınık ve karmaşık saçlı güzel.

Kardelen

Zorluklara göğüs geren, kar altından çıkan fedakar çiçek.  

Kadriye

Değerli, kıymetli ve itibarlı kadın.

Lalezar

Lale bahçesi, büyüleyici güzellikteki mekan.  

Mihrimah

Güneş ve Ay'ın birleşimi, gökyüzünün incisi.  

Mihriban

Şefkatli, dost canlısı, merhametli kimse.

4

Neslihan

Soyu han soyundan gelen kadın.

Nurselin

Işık seli, aydınlığın coşkuyla akması.

Okyanus

Engin, ucu bucağı görünmeyen derin deniz.

Özgünur

Özü ışıkla ve dürüstlükle dolu olan.Özlemcan: Candan ve yürekten özlenen sevgili.

Perihan

Perilerin ecesi, güzelliğiyle büyüleyen kraliçe.

Rümeysa

Yüzü aydınlık, büyük ve parlak yıldız.Rüveyda: Naif, hoşgörülü ve adımlarını zarafetle atan.

5

Selcen

Yüreği canlı, coşkulu ve yiğit kadın.

Sevilay

Sevilen ve beğenilen bir yaşam süren.

Tanyeli

Sabahın ilk saatlerinde esen tatlı, serin rüzgar.

Yeldanur

En uzun gecede bile karanlığı aydınlatan umut ışığı.

Yasemin

Zarafeti ve hoş kokusuyla bilinen narin sarmaşık çiçeği.

Züleyha

Su gibi berrak, cazibeli ve peri kadar güzel.

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