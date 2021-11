Renk terapisi nedir?

Renk terapisi olarak da bilinen koloroloji veya kromoterapi, belirli zihinsel ve fiziksel sağlık koşullarını tedavi etmek için renk ve ışık kullanılan bir terapi şeklidir. Bu terapi biçimini eski Mısırlılara kadar dayanmaktadır. O zamanlar renkli camlı, güneş alan odaları tedavi amaçlı kullandılar. Renk terapisi yıllar içinde popülerlik kazanmış olsa da, Batı tıbbında hala yaygın olarak kabul edilen bir terapi şekli değildir. Birçok tıp uzmanı bunun oldukça deneysel olduğunu düşünmektedir. (1)

Renk terapisinin temeli, farklı renklerin her bireyde farklı tepkiler uyandırmasıdır. İnsanlar belirli renkleri tedavi edici veya uyarıcı buluyor. Bu teoriye inanan uzmanlar, rengin bizi çeşitli şekillerde olumlu yönde etkileyebileceğine ve birçok koşula yardımcı olabileceğine inanıyor.

Bir noktada, hepimiz renk terapisini deneyimlemişizdir. Bazı insanlar için günlük koşularında doğadaki yeşili görmek anlık bir ruh hali yükselticidir ya da en sevdikleri sarı elbiseyi giyerek kendilerini daha iyi hissederler. Renk terapisi uygulaması da Hint kökenlidir. Hint felsefesine göre, renk çarkındaki yedi ana renk vücudumuzun çakralarını güçlendirir.

Renk terapisi türleri nelerdir?

Renk terapisinde farklı renklerin çeşitli durumları tedavi edebildiği düşünülmektedir. Renk terapistleri, vücudunuzdaki belirli bir rengin eksikliğinin yaşam durumunuzdan sorumlu olabileceğine inanır. İşte renk terapisi sırasında kullanılan en yaygın renklerin listesi ve bunları nasıl kullanabileceğimiz...

Kırmızı: Kırmızı, yorgun veya bitkin hisseden bir kişiye enerji vermek ya da canlandırmak için kullanılır. Bununla birlikte, kırmızı gergin olabilecek insanları da tetikleyebilir, bu yüzden renk terapisinde dikkatli bir şekilde kullanılır.

Mavi: Kromoterapistler depresyon ve ağrıyı tedavi etmek için maviyi kullanır. Daha koyu mavi tonlarının da yatıştırıcı özelliklere sahip olduğu düşünülür. Uykusuzluk ya da diğer uyku bozuklukları yaşayan kişiler için faydalı olabilir.

Yeşil: Yeşil, doğanın rengidir ve kromoterapistlere göre stresi azaltmaya ve kişiyi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Sarı: Sarı, ruh halinizi iyileştirerek, sizi mutlu ve kişiyi iyimser kılmak için kullanılabilir.

Turuncu: Turuncu, sarı gibi, insanlarda mutlu duygular uyandırmak için kullanılabilir. Parlak sıcak rengin ayrıca iştahı açtığı ve zihinsel aktiviteyi uyarabildiği düşünülmektedir.

Renk terapisi nasıl yapılır?

Renk terapisinin iki ana tekniği vardır. Ya görme yoluyla, yani vücudunuzun istenen tepkiyi ortaya çıkarmasıyla belirli bir renge bakarak ya da rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabileceği umuduyla belirli renkleri vücudun bölümlerine doğrudan yansıtarak yapılabilir.

Renk terapistleri, rengin vücudumuza ya gözlerimizden ya da derimizden girebileceğine inanırlar. Görebildiğimiz her rengin dalga boyu ve benzersiz frekansı vardır. Her benzersiz frekansın insanlar üzerinde farklı bir etkisi vardır ve farklı amaçlar için kullanılır. Sıcak renkler genellikle uyarıcı efektler için kullanılırken, soğuk renkler sakinleştirici efektler için kullanılır.

Hangi renk terapisi yardımcı olabilir?

Renk terapisinin birçok kullanım alanı vardır. Aşağıdaki koşullardan bazılarında yardımcı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar var:

Stres

Depresyon

Yüksek kan basıncı

Uyku bozuklukları

Endişe

Bazı kanser hastalıkları

Cilt enfeksiyonları

Renk terapisi, alternatif tıp tedavisinin bir şeklidir ve bu hastalıkların tedavisinin etkinliği konusunda hala çok daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Şu anda renk terapisinin yalnızca bu koşullardan herhangi biri için etkili bir tedavi olarak kullanılabileceğini destekleyen hiçbir araştırma bulunmamaktadır.

Renk terapisinin faydaları nelerdir?

Uzun yıllar boyunca, renk terapisinin fizikselden zihinsele kadar çeşitli faydaları olduğu kanıtlanmıştır. Renk terapisinden elde edilebilecek bazı faydalar şunlardır:

Stresi giderir: Mavi ve yeşil gibi belirli renklerin stresli veya endişeli insanlar üzerinde yatıştırıcı etkileri olabilir.

İştahınızı artırır: Sıcak ve uyarıcı renkler, yemek yeme isteğiyle mücadele ederken iştahınızı artırabilir.

Mevsimsel duygu durum bozukluğunu hafifletir: İnsanlar, güneş ışığının olmaması ve kapalı mekanlarda daha uzun süre geçirmek zorunda kalmaları nedeniyle soğuk havalarda çoğunlukla mevsimsel depresyon bozukluğundan muzdariptir. Sarı ve turuncu gibi sıcak renkler bu durumun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Mevsimsel duygudurum bozukluğu nedir? yazısını okumak için tıklayınız...

Enerji artırır: Kırmızı ve sarı gibi renklerin enerjinizi artırdığı ve sizi daha motive ettiği kanıtlanmıştır.

Renk terapisinin etkileri nelerdir?

Alternatif bir tıp sistemi olarak renk terapinin etkinliği yıllardır tartışılmaktadır. Bazıları hem zihinsel hem de fiziksel durumları tedavi edebileceğine inanırken, diğerleri bunun sadece bir efsane olduğuna inanıyor.

Bir tedavi seçeneği olarak renk terapisinin etkinliği hakkında 2015 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar renk terapisinin kanser, hipertansiyon, cilt enfeksiyonları ve depresyon gibi durumlar üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuşlardır. (2)

Öğrencilerde kaygı için alternatif bir tedavi olarak renk terapisinin etkinliği üzerine yapılan küçük bir 2019 araştırmasında, araştırmacılar, araştırmaya katılan öğrenciler arasında renk terapisinin rahatlatıcı ve kaygıyı azaltabildiğini buldular. (3)

Dikkate alınması gerekenler!

Renk terapisinin nasıl çalıştığını ve bu terapi biçiminin etkinliğini anlamak için çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Birçok rahatsızlık ve durum için bir tedavi yöntemi olmadığını bilmek önemlidir. Şiddetli depresyon ya da uykusuzluk gibi durumlar yaşıyorsanız mutlaka bir doktora danışın.

Renk terapisinin öncülü, belirli renklerin çoğu insanda belirli duygular uyandırması olsa da, bu her zaman işe yaramaz. İnsan eşsizdir. Bazı renklerin insanlar üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebilir. Çoğu insanın sakinleştirici ya da yatıştırıcı bulabileceği renkler, başkaları için kaygı uyandırabilir veya iç karartıcı olabilir.

Renk terapisine nasıl başlanır?

Renk terapisinin arkasındaki bilim hala keşfedilmemiş olsa da, renk terapisini kendi başınıza uygulamak tamamen zararsızdır. Renk terapisini denemeye başlamanın bazı yolları şunlardır:

Test yapın: Renk terapisi ilginizi çekiyorsa, biraz araştırma yaparak ya da lisanslı bir renk terapi uzmanıyla konuşarak başlayabilirsiniz. Bunlar, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı dengeleyen renkleri bulmanıza yardımcı olacaktır.

Daha iyi bir uyku için geceleri mavi ışıklardan kurtulun: Araştırmalar, dizüstü bilgisayar, telefon ve televizyonunuzdaki mavi ışığın uyku kalitenizi etkileyen sirkadiyen ritminizi etkileyebileceğini gösteriyor. Anti-mavi ışıklı gözlük takmanın veya cihazlarınızdaki ayarları daha sıcak sarı tonlara çevirmenin yardımcı olduğu bulunmuştur. (4)

Doğada güneşlenin: Araştırmalar, doğada bolca aldığımız yaprak ve çimen yeşilliklerinin bizi olumlu yönde rahatlattığını gösteriyor. (5)

Renk seçimleri konusunda bilinçli olun: Odanızdaki duvarların renginden giydiğiniz kıyafetlerin rengine kadar bütün eşyalarınızı seçerken, uyarıcı veya olumlu duygular uyandıran renkleri seçin.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/color-therapy-definition-types-techniques-and-efficacy-5194910

